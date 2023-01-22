https://crimea.ria.ru/20230122/finlyandiya-zamorozila-aktivy-rossii-na-187-millionov-evro-1126522131.html

Финляндия заморозила активы России на 187 миллионов евро

Финляндия заморозила активы России на 187 миллионов евро - РИА Новости Крым, 22.01.2023

Финляндия заморозила активы России на 187 миллионов евро

Финляндия заморозила российские активы на 187 миллионов евро. Об этом со ссылкой на начальника отдела санкций МИД Финляндии Пиа Саариваара пишет издание Yle. РИА Новости Крым, 22.01.2023

2023-01-22T16:46

2023-01-22T16:46

2023-01-22T16:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Финляндия заморозила российские активы на 187 миллионов евро. Об этом со ссылкой на начальника отдела санкций МИД Финляндии Пиа Саариваара пишет издание Yle."На данный момент управление по взысканию долгов заморозило активы на сумму 187 миллионов евро", — говорится в публикации.По ее данным, замороженными активами считаются недвижимость, акции, машины, яхты и самолеты.В ноябре Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Документ, в частности, предполагает создание "международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине", куда предполагается вносить "задокументированные свидетельства урона".Позже агентство Bloomberg сообщило, что Эстония планирует представить к концу января юридический план конфискации замороженных российских активов и передачи их Киеву. По оценкам властей страны, замороженные средства на принадлежащих россиянам счетах в стране составляют около 20 миллионов евро.Таллин намерен представить план к тому времени, когда Еврокомиссия разработает соглашение для всего ЕС о том, как распорядиться замороженными активами Центробанка России и находящихся под санкциями российских лиц.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что попытки конфисковать замороженные на Западе российские активы являются незаконными и будут иметь последствия для любых стран.По мнению политолога, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, при этом США не пойдут на реальное изъятие замороженных на Западе российских активов, поскольку это приведет к разрушению существующей мировой финансовой системы и краху гегемонии американского доллара.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле предупредили о последствиях конфискации российских активовВолодин предрек Европе проблемы из-за антироссийских решенийОграничения и послабления: что включили в 9-й пакет санкций против РФ

https://crimea.ria.ru/20230110/moschnee-yadernoy-bomby-pochemu-ssha-ne-poydut-na-izyatie-aktivov-rossii-1126318542.html

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финляндия, россия, в мире, экономика, санкции против россии, заморозка активов россии, новости