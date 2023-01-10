https://crimea.ria.ru/20230110/v-kremle-predupredili-o-posledstviyakh-konfiskatsii-rossiyskikh-aktivov-1126322150.html

В Кремле предупредили о последствиях конфискации российских активов

В Кремле предупредили о последствиях конфискации российских активов - РИА Новости Крым, 10.01.2023

В Кремле предупредили о последствиях конфискации российских активов

Попытки конфисковать замороженные на Западе российские активы являются незаконными и будут иметь последствия для любых стран, которые решатся на такие действия. РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T13:34

2023-01-10T13:34

2023-01-10T13:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Попытки конфисковать замороженные на Западе российские активы являются незаконными и будут иметь последствия для любых стран, которые решатся на такие действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу властей Эстонии.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Эстония планирует представить к концу января юридический план конфискации замороженных российских активов и передачи их Киеву. По оценкам властей страны, замороженные средства на принадлежащих россиянам счетах в стране составляют около 20 миллионов евро.Таллин намерен представить план к тому времени, когда Еврокомиссия разработает соглашение для всего ЕС о том, как распорядиться замороженными активами Центробанка России и находящихся под санкциями российских лиц.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев предрек начало агонии ООН после резолюции о "репарациях"Кто и как голосовал в ООН по резолюции о "репарациях" УкраинеГлава Еврокомиссии заявила о намерении конфисковать активы России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, политика, в мире, экономика, новости