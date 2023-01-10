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В Кремле предупредили о последствиях конфискации российских активов - РИА Новости Крым, 10.01.2023
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В Кремле предупредили о последствиях конфискации российских активов
В Кремле предупредили о последствиях конфискации российских активов - РИА Новости Крым, 10.01.2023
В Кремле предупредили о последствиях конфискации российских активов
Попытки конфисковать замороженные на Западе российские активы являются незаконными и будут иметь последствия для любых стран, которые решатся на такие действия. РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T13:34
2023-01-10T13:34
россия
дмитрий песков
политика
в мире
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Попытки конфисковать замороженные на Западе российские активы являются незаконными и будут иметь последствия для любых стран, которые решатся на такие действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу властей Эстонии.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Эстония планирует представить к концу января юридический план конфискации замороженных российских активов и передачи их Киеву. По оценкам властей страны, замороженные средства на принадлежащих россиянам счетах в стране составляют около 20 миллионов евро.Таллин намерен представить план к тому времени, когда Еврокомиссия разработает соглашение для всего ЕС о том, как распорядиться замороженными активами Центробанка России и находящихся под санкциями российских лиц.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев предрек начало агонии ООН после резолюции о "репарациях"Кто и как голосовал в ООН по резолюции о "репарациях" УкраинеГлава Еврокомиссии заявила о намерении конфисковать активы России
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РИА Новости Крым
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россия, дмитрий песков, политика, в мире, экономика, новости
В Кремле предупредили о последствиях конфискации российских активов

Песков: попытки конфисковать активы России являются незаконными и будут иметь последствия

13:34 10.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Попытки конфисковать замороженные на Западе российские активы являются незаконными и будут иметь последствия для любых стран, которые решатся на такие действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу властей Эстонии.
"Понятно, что власти Эстонии хотят стать отличником на этом поприще и задать некоторый прецедент. Какие бы действия в этом контексте не предпринимались, они будут абсолютно ничтожны и незаконны с точки зрения международного права. И, безусловно, они будут иметь последствия для тех стран, которые хоть каким-то образом солидаризируются с такой идеей", - сказал он журналистам во вторник.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Эстония планирует представить к концу января юридический план конфискации замороженных российских активов и передачи их Киеву. По оценкам властей страны, замороженные средства на принадлежащих россиянам счетах в стране составляют около 20 миллионов евро.
Таллин намерен представить план к тому времени, когда Еврокомиссия разработает соглашение для всего ЕС о том, как распорядиться замороженными активами Центробанка России и находящихся под санкциями российских лиц.
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