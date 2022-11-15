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Кто и как голосовал в ООН по резолюции о "репарациях" Украине
Кто и как голосовал в ООН по резолюции о "репарациях" Украине - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Кто и как голосовал в ООН по резолюции о "репарациях" Украине
В понедельник Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, содержащую пункт о "возмещении" Россией "ущерба" Украине за счет конфискации замороженных активов РФ... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T10:04
2022-11-15T10:04
2022-11-15T10:04
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, содержащую пункт о "возмещении" Россией "ущерба" Украине за счет конфискации замороженных активов РФ на Западе.За принятие документа проголосовали 94 государства из 181. Среди них сама Украина, США, Великобритания, Канада, страны Европейского Союза, Австралия, Япония, Новая Зеландия. Среди бывших республик СССР, помимо стран Балтии, резолюцию поддержали Грузия, Молдавия. Кроме того, "за" проголосовали Босния и Герцоговина, которая не присоединилась к санкциям против России, и Турция, президент которой Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно осуждал нападки Запада на Россию. Также "за" проголосовали Афганистан, Мексика, Южная Корея, Катар и почти все страны южноамериканского континента: Аргентина, Эквадор, Чили, Колумбия, Парагвай, Перу, Колумбия.Против выступили представители 14 стран: России, Китая, Белоруссии, Кубы, Ирана, Сирии, ЦАР, КНДР, Никарагуа, Эритреи, Эфиопии, Мали, Багамских островов, Зимбабве.Воздержались 73 государства. В их числе Индия, Индонезия, Ирак, Израиль, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, ЮАР, Таджикистан, Узбекистан, ОАЭ.Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал принятую резолюцию "юридически ничтожной", отметив, что она грубо нарушает международное право.В свою очередь политолог Дмитрий Фетисов считает резолюцию "лучшим подарком для Кремля".
https://crimea.ria.ru/20221115/medvedev-predrek-nachalo-agonii-oon-posle-rezolyutsii-o-reparatsiyakh-1125370376.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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оон, в мире, российская федерация (россия, рф)
Кто и как голосовал в ООН по резолюции о "репарациях" Украине
Как страны голосовали в ГА ООН по проекту резолюции о "репарациях" Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, содержащую пункт о "возмещении" Россией "ущерба" Украине за счет конфискации замороженных активов РФ на Западе.
За принятие документа проголосовали 94 государства из 181. Среди них сама Украина, США, Великобритания, Канада, страны Европейского Союза, Австралия, Япония, Новая Зеландия. Среди бывших республик СССР, помимо стран Балтии, резолюцию поддержали Грузия, Молдавия. Кроме того, "за" проголосовали Босния и Герцоговина, которая не присоединилась к санкциям против России, и Турция, президент которой Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно осуждал нападки Запада на Россию. Также "за" проголосовали Афганистан, Мексика, Южная Корея, Катар и почти все страны южноамериканского континента: Аргентина, Эквадор, Чили, Колумбия, Парагвай, Перу, Колумбия.
Против выступили представители 14 стран: России, Китая, Белоруссии, Кубы, Ирана, Сирии, ЦАР, КНДР, Никарагуа, Эритреи, Эфиопии, Мали, Багамских островов, Зимбабве.
Воздержались 73 государства. В их числе Индия, Индонезия, Ирак, Израиль, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, ЮАР, Таджикистан, Узбекистан, ОАЭ.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал принятую резолюцию "юридически ничтожной", отметив, что она грубо нарушает международное право.
В свою очередь политолог Дмитрий Фетисов считает резолюцию "лучшим подарком для Кремля".
"Теперь тезис "Мы воюем не с Украиной, а с западным миром, отнимающим у России наши активы" не просто слова, а наглядно оформленное действие", - пояснил он в своем Telegram-канале.