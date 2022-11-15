https://crimea.ria.ru/20221115/medvedev-predrek-nachalo-agonii-oon-posle-rezolyutsii-o-reparatsiyakh-1125370376.html

Медведев предрек начало агонии ООН после резолюции о "репарациях"

Медведев предрек начало агонии ООН после резолюции о "репарациях" - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Медведев предрек начало агонии ООН после резолюции о "репарациях"

Резолюция о "репарациях" Украине является попыткой придать видимость законности воровству российских активов и может стать началом агонии ООН. Такое мнение... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T09:17

2022-11-15T09:17

2022-11-15T10:25

дмитрий медведев

оон

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Резолюция о "репарациях" Украине является попыткой придать видимость законности воровству российских активов и может стать началом агонии ООН. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Накануне генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили Россия, Белоруссия, Китай, КНДР, Иран, Сирия, Зимбабве, Куба, Мали, Никарагуа, Содружество Багамских Островов, Центрально-Африканская Республика, Эритрея и Эфиопия. Еще 73 члена ООН воздержались.В противном случае, по его мнению, это похоже на начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению."Конец будет мучительным для всего международного сообщества. Проживем и без такой организации "объединенных наций", - написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова завила, что Западные страны пытаются создать квази-юридический механизм, чтобы украсть "замороженные" золотовалютные активы России под предлогом использования их для восстановления Украины, на самом деле средства планируют влить в оборонный комплекс США.

https://crimea.ria.ru/20221114/genassambleya-oon-prinyala-rezolyutsiyu-o-reparatsiyakh-ukraine-1125369257.html

https://crimea.ria.ru/20221114/spetssessiya-oon-po-reparatsiyam-reshitsya-li-zapad-prisvoit-aktivy-rossii-1125358196.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, оон, в мире