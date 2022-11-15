Медведев предрек начало агонии ООН после резолюции о "репарациях"
Медведев: англосаксы пытаются "наскрести юридическую основу" для воровства активов РФ
09:17 15.11.2022 (обновлено: 10:25 15.11.2022)
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Резолюция о "репарациях" Украине является попыткой придать видимость законности воровству российских активов и может стать началом агонии ООН. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Накануне генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили Россия, Белоруссия, Китай, КНДР, Иран, Сирия, Зимбабве, Куба, Мали, Никарагуа, Содружество Багамских Островов, Центрально-Африканская Республика, Эритрея и Эфиопия. Еще 73 члена ООН воздержались.
"Англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов. Пусть примут такую же рекомендацию о полном возмещении США ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО", - порекомендовал Медведев.
В противном случае, по его мнению, это похоже на начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению.
"Конец будет мучительным для всего международного сообщества. Проживем и без такой организации "объединенных наций", - написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова завила, что Западные страны пытаются создать квази-юридический механизм, чтобы украсть "замороженные" золотовалютные активы России под предлогом использования их для восстановления Украины, на самом деле средства планируют влить в оборонный комплекс США.