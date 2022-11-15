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Медведев предрек начало агонии ООН после резолюции о "репарациях" - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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Медведев предрек начало агонии ООН после резолюции о "репарациях"
Медведев предрек начало агонии ООН после резолюции о "репарациях" - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Медведев предрек начало агонии ООН после резолюции о "репарациях"
Резолюция о "репарациях" Украине является попыткой придать видимость законности воровству российских активов и может стать началом агонии ООН. Такое мнение... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T09:17
2022-11-15T10:25
дмитрий медведев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Резолюция о "репарациях" Украине является попыткой придать видимость законности воровству российских активов и может стать началом агонии ООН. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Накануне генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили Россия, Белоруссия, Китай, КНДР, Иран, Сирия, Зимбабве, Куба, Мали, Никарагуа, Содружество Багамских Островов, Центрально-Африканская Республика, Эритрея и Эфиопия. Еще 73 члена ООН воздержались.В противном случае, по его мнению, это похоже на начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению."Конец будет мучительным для всего международного сообщества. Проживем и без такой организации "объединенных наций", - написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова завила, что Западные страны пытаются создать квази-юридический механизм, чтобы украсть "замороженные" золотовалютные активы России под предлогом использования их для восстановления Украины, на самом деле средства планируют влить в оборонный комплекс США.
https://crimea.ria.ru/20221114/genassambleya-oon-prinyala-rezolyutsiyu-o-reparatsiyakh-ukraine-1125369257.html
https://crimea.ria.ru/20221114/spetssessiya-oon-po-reparatsiyam-reshitsya-li-zapad-prisvoit-aktivy-rossii-1125358196.html
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дмитрий медведев, оон, в мире
Медведев предрек начало агонии ООН после резолюции о "репарациях"

Медведев: англосаксы пытаются "наскрести юридическую основу" для воровства активов РФ

09:17 15.11.2022 (обновлено: 10:25 15.11.2022)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Резолюция о "репарациях" Украине является попыткой придать видимость законности воровству российских активов и может стать началом агонии ООН. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Накануне генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили Россия, Белоруссия, Китай, КНДР, Иран, Сирия, Зимбабве, Куба, Мали, Никарагуа, Содружество Багамских Островов, Центрально-Африканская Республика, Эритрея и Эфиопия. Еще 73 члена ООН воздержались.
ООН
Вчера, 22:14
Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву
"Англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов. Пусть примут такую же рекомендацию о полном возмещении США ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО", - порекомендовал Медведев.
В противном случае, по его мнению, это похоже на начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению.
"Конец будет мучительным для всего международного сообщества. Проживем и без такой организации "объединенных наций", - написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.
Зал заседаний. Сессия Генеральной Ассамблеи ООН. - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 13:05Радио "Спутник в Крыму"
Спецсессия ООН по "репарациям": решится ли Запад присвоить активы России
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова завила, что Западные страны пытаются создать квази-юридический механизм, чтобы украсть "замороженные" золотовалютные активы России под предлогом использования их для восстановления Украины, на самом деле средства планируют влить в оборонный комплекс США.
 
Дмитрий МедведевООНВ мире
 
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