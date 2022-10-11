https://crimea.ria.ru/20221011/na-glavu-mid-estonii-mogut-vozbudit-delo-iz-za-slov-o-krymskom-moste-1124823985.html

На главу МИД Эстонии могут возбудить дело из-за слов о Крымском мосте

На главу МИД Эстонии могут возбудить дело из-за слов о Крымском мосте - РИА Новости Крым, 11.10.2022

На главу МИД Эстонии могут возбудить дело из-за слов о Крымском мосте

МИД России готовит обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении министра иностранных дел... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T16:21

2022-10-11T16:21

2022-10-11T16:21

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

политика

эстония

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. МИД России готовит обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, который публично приветствовал взрыв на Крымском мосту. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Ранее Рейнсалу заявил, что Эстония "приветствует" взрыв грузовика на Крымском мосту и "поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией"."Эти провокационные заявления были направлены на прямое оправдание, восхваление и призывы к совершению террористического акта против нашей страны. МИД России готовит обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении этого гражданина Эстонии", - сказала Захарова на брифинге во вторник, напомнив, что Рейнсалу включен в список лиц, которым запрещен въезд в РФ."Это двойные стандарты. Это то, что убивает современные международно-правовые основы. Двойные стандарты зашили так далеко, что коснулись действительно основ нашего миропорядка. Эти двойные стандарты провоцируют коррозию международных отношений", - добавила Захарова.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.

https://crimea.ria.ru/20221009/putin-nazval-zakazchikov-i-ispolniteley-podryva-krymskogo-mosta-1124796234.html

эстония

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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, политика, эстония, чп на крымском мосту