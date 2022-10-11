https://crimea.ria.ru/20221011/na-glavu-mid-estonii-mogut-vozbudit-delo-iz-za-slov-o-krymskom-moste-1124823985.html
На главу МИД Эстонии могут возбудить дело из-за слов о Крымском мосте
На главу МИД Эстонии могут возбудить дело из-за слов о Крымском мосте - РИА Новости Крым, 11.10.2022
На главу МИД Эстонии могут возбудить дело из-за слов о Крымском мосте
МИД России готовит обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении министра иностранных дел... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T16:21
2022-10-11T16:21
2022-10-11T16:21
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
политика
эстония
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124823866_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_f592b6d0723da1a8f497eb572ca522fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. МИД России готовит обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, который публично приветствовал взрыв на Крымском мосту. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Ранее Рейнсалу заявил, что Эстония "приветствует" взрыв грузовика на Крымском мосту и "поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией"."Эти провокационные заявления были направлены на прямое оправдание, восхваление и призывы к совершению террористического акта против нашей страны. МИД России готовит обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении этого гражданина Эстонии", - сказала Захарова на брифинге во вторник, напомнив, что Рейнсалу включен в список лиц, которым запрещен въезд в РФ."Это двойные стандарты. Это то, что убивает современные международно-правовые основы. Двойные стандарты зашили так далеко, что коснулись действительно основ нашего миропорядка. Эти двойные стандарты провоцируют коррозию международных отношений", - добавила Захарова.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
https://crimea.ria.ru/20221009/putin-nazval-zakazchikov-i-ispolniteley-podryva-krymskogo-mosta-1124796234.html
эстония
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124823866_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_3983fa55f593e02081ba6bd2b02dc9e9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, политика, эстония, чп на крымском мосту
На главу МИД Эстонии могут возбудить дело из-за слов о Крымском мосте
На главу МИД Эстонии могут возбудить дело в РФ из-за одобрения взрыва на Крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. МИД России готовит обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, который публично приветствовал взрыв на Крымском мосту. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Ранее Рейнсалу заявил, что Эстония "приветствует" взрыв грузовика на Крымском мосту и "поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией".
"Эти провокационные заявления были направлены на прямое оправдание, восхваление и призывы к совершению террористического акта против нашей страны. МИД России готовит обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении этого гражданина Эстонии", - сказала Захарова на брифинге во вторник, напомнив, что Рейнсалу включен в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
Дипломат также обратила внимание на "лицемерную" позицию профильных международных структур, прежде всего ООН и ОБСЕ, которые "явно не спешат с осуждением злонамеренных заявлений эстонского министра", однако в других схожих ситуациях, не связанных с Россией, "реагируют оперативно и все время одергивают тех, кто потерял чувство реальности".
"Это двойные стандарты. Это то, что убивает современные международно-правовые основы. Двойные стандарты зашили так далеко, что коснулись действительно основ нашего миропорядка. Эти двойные стандарты провоцируют коррозию международных отношений", - добавила Захарова.
ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.