Рейтинг@Mail.ru
На главу МИД Эстонии могут возбудить дело из-за слов о Крымском мосте - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221011/na-glavu-mid-estonii-mogut-vozbudit-delo-iz-za-slov-o-krymskom-moste-1124823985.html
На главу МИД Эстонии могут возбудить дело из-за слов о Крымском мосте
На главу МИД Эстонии могут возбудить дело из-за слов о Крымском мосте - РИА Новости Крым, 11.10.2022
На главу МИД Эстонии могут возбудить дело из-за слов о Крымском мосте
МИД России готовит обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении министра иностранных дел... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T16:21
2022-10-11T16:21
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
политика
эстония
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124823866_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_f592b6d0723da1a8f497eb572ca522fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. МИД России готовит обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, который публично приветствовал взрыв на Крымском мосту. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Ранее Рейнсалу заявил, что Эстония "приветствует" взрыв грузовика на Крымском мосту и "поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией"."Эти провокационные заявления были направлены на прямое оправдание, восхваление и призывы к совершению террористического акта против нашей страны. МИД России готовит обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении этого гражданина Эстонии", - сказала Захарова на брифинге во вторник, напомнив, что Рейнсалу включен в список лиц, которым запрещен въезд в РФ."Это двойные стандарты. Это то, что убивает современные международно-правовые основы. Двойные стандарты зашили так далеко, что коснулись действительно основ нашего миропорядка. Эти двойные стандарты провоцируют коррозию международных отношений", - добавила Захарова.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
https://crimea.ria.ru/20221009/putin-nazval-zakazchikov-i-ispolniteley-podryva-krymskogo-mosta-1124796234.html
эстония
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124823866_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_3983fa55f593e02081ba6bd2b02dc9e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, политика, эстония, чп на крымском мосту
На главу МИД Эстонии могут возбудить дело из-за слов о Крымском мосте

На главу МИД Эстонии могут возбудить дело в РФ из-за одобрения взрыва на Крымском мосту

16:21 11.10.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль посла Эстонии у здания МИД РФ в Москве.
Автомобиль посла Эстонии у здания МИД РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. МИД России готовит обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, который публично приветствовал взрыв на Крымском мосту. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Ранее Рейнсалу заявил, что Эстония "приветствует" взрыв грузовика на Крымском мосту и "поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией".
"Эти провокационные заявления были направлены на прямое оправдание, восхваление и призывы к совершению террористического акта против нашей страны. МИД России готовит обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении этого гражданина Эстонии", - сказала Захарова на брифинге во вторник, напомнив, что Рейнсалу включен в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
Дипломат также обратила внимание на "лицемерную" позицию профильных международных структур, прежде всего ООН и ОБСЕ, которые "явно не спешат с осуждением злонамеренных заявлений эстонского министра", однако в других схожих ситуациях, не связанных с Россией, "реагируют оперативно и все время одергивают тех, кто потерял чувство реальности".
"Это двойные стандарты. Это то, что убивает современные международно-правовые основы. Двойные стандарты зашили так далеко, что коснулись действительно основ нашего миропорядка. Эти двойные стандарты провоцируют коррозию международных отношений", - добавила Захарова.
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 20:34
Путин назвал заказчиков и исполнителей подрыва Крымского моста
ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваПолитикаЭстонияЧП на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:57Стало известно о последствиях обстрела Курской области
16:53Министры туризма новых субъектов РФ впервые приедут в Крым на форум
16:50ВСУ обстреляли электроподстанцию в Белгородской области
16:45Какие города РФ присоединились к антиновогоднему флешмобу
16:43Как изменится ситуация на фронте: прогноз эксперта
16:31Захарова объяснила изменение риторики Киева по ЧП на Крымском мосту
16:21На главу МИД Эстонии могут возбудить дело из-за слов о Крымском мосте
15:34Четыре вуза эвакуируют в Симферополе из-за угроз минирования
15:06Meta* признана террористом – Росфинмониторинг
14:35Минтранс рассказал об альтернативной схеме проезда в Крым
14:22Разместят ли США свое ядерное оружие в Польше
14:03Все цели массированного ракетного удара по Украине достигнуты - МО
13:47Ситуация на фронте: доклад Минобороны России
13:46Лавров оценил инициативу Турции о переговорах РФ и Запада по Украине
13:38Руководство Севморпорта задолжало государству 23 млн налогов
13:22Действующие АЭС Украины. Справка
13:17Шойгу поручил усилить ночные тренировки мобилизованных
12:47В Севастополе троллейбус сбил школьницу
12:31В Сочи питбули загрызли четырехлетнюю девочку
12:12Краснодарец заработал 5 миллионов и срок за мошенничество в пандемию
Лента новостейМолния