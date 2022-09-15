https://crimea.ria.ru/20220915/estoniya-ostanavlivaet-dogovor-o-tamozhennom-sotrudnichestve-s-rf-1124511903.html

Эстония останавливает договор о таможенном сотрудничестве с РФ

Эстония останавливает договор о таможенном сотрудничестве с РФ - РИА Новости Крым, 15.09.2022

Эстония останавливает договор о таможенном сотрудничестве с РФ

Правительством Эстонии одобрен проект распоряжения об остановке действия договора с РФ о сотрудничестве и взаимной помощи по таможенным вопросам, пишут РИА... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T12:24

2022-09-15T12:24

2022-09-15T12:24

эстония

экономика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Правительством Эстонии одобрен проект распоряжения об остановке действия договора с РФ о сотрудничестве и взаимной помощи по таможенным вопросам, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров страны.Отмечается, что действие таможенного договора сохранится еще в течение полугода с момента уведомления РФ о его расторжении.Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах действует с 1999 года.

https://crimea.ria.ru/20220908/estoniya-latviya-litva-i-polsha-zakryvayut-vezd-dlya-rossiyan-s-19-sentyabrya-1124440552.html

эстония

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эстония, экономика, российская федерация (россия, рф)