Рейтинг@Mail.ru
Эстония останавливает договор о таможенном сотрудничестве с РФ - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220915/estoniya-ostanavlivaet-dogovor-o-tamozhennom-sotrudnichestve-s-rf-1124511903.html
Эстония останавливает договор о таможенном сотрудничестве с РФ
Эстония останавливает договор о таможенном сотрудничестве с РФ - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Эстония останавливает договор о таможенном сотрудничестве с РФ
Правительством Эстонии одобрен проект распоряжения об остановке действия договора с РФ о сотрудничестве и взаимной помощи по таможенным вопросам, пишут РИА... РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T12:24
2022-09-15T12:24
эстония
экономика
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111054/22/1110542215_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_d2c6cb5f55ee229e9244eb5441aca630.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Правительством Эстонии одобрен проект распоряжения об остановке действия договора с РФ о сотрудничестве и взаимной помощи по таможенным вопросам, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров страны.Отмечается, что действие таможенного договора сохранится еще в течение полугода с момента уведомления РФ о его расторжении.Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах действует с 1999 года.
https://crimea.ria.ru/20220908/estoniya-latviya-litva-i-polsha-zakryvayut-vezd-dlya-rossiyan-s-19-sentyabrya-1124440552.html
эстония
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111054/22/1110542215_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_5fe0882e3232a32f5f6b862f86ea216f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эстония, экономика, российская федерация (россия, рф)
Эстония останавливает договор о таможенном сотрудничестве с РФ

Эстония прекратит сотрудничество с РФ в рамках таможенного соглашения

12:24 15.09.2022
 
© РИА Новости . Владимир ФедоренкоГосударственный флаг Эстонии. Архивное фото
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Правительством Эстонии одобрен проект распоряжения об остановке действия договора с РФ о сотрудничестве и взаимной помощи по таможенным вопросам, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров страны.
"Распоряжение прекращает действие бессрочного договора о таможенном сотрудничестве между правительствами Эстонии и России. Договор может быть расторгнут на основании письменного уведомления одной из сторон", - цитирует ресурс пресс-службу.
Отмечается, что действие таможенного договора сохранится еще в течение полугода с момента уведомления РФ о его расторжении.
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах действует с 1999 года.
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 13:36
Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для россиян с 19 сентября
 
ЭстонияЭкономикаРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:58В ЕС устали от конфликта на Украине – Боррель
12:24Эстония останавливает договор о таможенном сотрудничестве с РФ
12:18Осенним кешбэком в России воспользовалось рекордное число россиян
12:13Премьер Швеции подала в отставку
11:51Где в Крыму не будет воды в четверг – адреса
11:43В Севастополе умер контр-адмирал в отставке Сергей Рыбак
11:33"Неуместная категоричность": Онищенко оценил заявление ВОЗ о COVID
10:49Зеленский попал в ДТП в Киеве - видео
10:47В центре Севастополя встали троллейбусы
10:39Более 20 млн рублей крымчанка заработала на нелегальной продаже газа
10:37Пьяное ДТП в Севастополе: грузовик врезался в авто и перевернулся
10:17Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Крыму
09:54В Херсонской области отразили атаку десанта ВСУ
09:24Пятикратный рост: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе
09:21В Белгородской области приграничные школы переводят на дистанционку
08:49В Крыму простились с погибшим под Херсоном военным
08:31Какие совместные проекты планируют ученые Севастополя и Армении
08:02Экономист объяснил устойчивость экономики России в период кризисов
07:28Профессор МГИМО назвал цели США в отношении России
07:03Как легко укрепить иммунитет
Лента новостейМолния