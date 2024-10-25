https://crimea.ria.ru/20241025/kak-otvetit-rossiya-na-vysylku-posla-iz-polshi-1141353863.html

Как ответит Россия на высылку посла из Польши

Как ответит Россия на высылку посла из Польши - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Как ответит Россия на высылку посла из Польши

Россия зеркально и незамедлительно ответит на высылку Польшей российского посла. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T17:12

2024-10-25T17:12

2024-10-25T17:12

польша

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Россия зеркально и незамедлительно ответит на высылку Польшей российского посла. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Во вторник глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, указав, что его сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории страны.По ее словам, подобные действия Польши – это то, что называют "бессильной злобой"."Были бы аргументы, были бы факты, которые можно предъявить – они бы предъявили, они бы рассказали, что их не устраивает, а они сказать не могут. Потому что, если они перечислят, что на самом деле их не устраивает, их не поймут даже собственные граждане", - отметила Захарова.По ее словам, Варшаву не устраивает, что российский посол свято чтит память советских героев и возлагает цветы к их могилам.Запад продолжает бесконечно позволять себе все и запрещать другим что-либо, что не укладывается в их интересы, добавила Захарова. Она считает, что происходящее в том числе связано с расширением БРИКС."Им нужно было аудиторию каким-то образом отвлечь от экранов. Невозможно было не замечать саммит БРИКС. Они буквально не допускали информации о том, что такое единение стран, такая организация имеет место быть", - отметила Захарова.По ее мнению, Запад годами делал все, чтобы нейтрализовать повестку БРИКС и очернить образ тех стран, которые входят в организацию. Более того, намеренно создаются скандалы против России, чтобы отвлечь внимание своего населения от собственных проблем, убеждена она.Ранее руководитель МИД Польши Радослав Сикорский сообщил о готовности сбивать российские ракеты над Украиной, отметив, что американская база противоракетной обороны, расположенная в польском Редзиково, предназначена не только для уничтожения иранских, но и российских ракет, которые якобы "летят в сторону Польши".В МИД РФ, комментируя высказывание Сикорского, заявили, что лидеры Польши, которая среди стран НАТО занимает наиболее радикальные позиции, "допускают безответственные заявления".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем ответит Польша на осквернение памятника жертвам Волыни – мнениеНеблагодарная и без памяти: с какой целью в Польше обвинили УкраинуРеферендум через 20 лет в Крыму: политолог предложил Польше подать пример

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, новости, политика