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Как ответит Россия на высылку посла из Польши - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Как ответит Россия на высылку посла из Польши
Как ответит Россия на высылку посла из Польши - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Как ответит Россия на высылку посла из Польши
Россия зеркально и незамедлительно ответит на высылку Польшей российского посла. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T17:12
2024-10-25T17:12
польша
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Россия зеркально и незамедлительно ответит на высылку Польшей российского посла. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Во вторник глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, указав, что его сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории страны.По ее словам, подобные действия Польши – это то, что называют "бессильной злобой"."Были бы аргументы, были бы факты, которые можно предъявить – они бы предъявили, они бы рассказали, что их не устраивает, а они сказать не могут. Потому что, если они перечислят, что на самом деле их не устраивает, их не поймут даже собственные граждане", - отметила Захарова.По ее словам, Варшаву не устраивает, что российский посол свято чтит память советских героев и возлагает цветы к их могилам.Запад продолжает бесконечно позволять себе все и запрещать другим что-либо, что не укладывается в их интересы, добавила Захарова. Она считает, что происходящее в том числе связано с расширением БРИКС."Им нужно было аудиторию каким-то образом отвлечь от экранов. Невозможно было не замечать саммит БРИКС. Они буквально не допускали информации о том, что такое единение стран, такая организация имеет место быть", - отметила Захарова.По ее мнению, Запад годами делал все, чтобы нейтрализовать повестку БРИКС и очернить образ тех стран, которые входят в организацию. Более того, намеренно создаются скандалы против России, чтобы отвлечь внимание своего населения от собственных проблем, убеждена она.Ранее руководитель МИД Польши Радослав Сикорский сообщил о готовности сбивать российские ракеты над Украиной, отметив, что американская база противоракетной обороны, расположенная в польском Редзиково, предназначена не только для уничтожения иранских, но и российских ракет, которые якобы "летят в сторону Польши".В МИД РФ, комментируя высказывание Сикорского, заявили, что лидеры Польши, которая среди стран НАТО занимает наиболее радикальные позиции, "допускают безответственные заявления".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем ответит Польша на осквернение памятника жертвам Волыни – мнениеНеблагодарная и без памяти: с какой целью в Польше обвинили УкраинуРеферендум через 20 лет в Крыму: политолог предложил Польше подать пример
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96
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польша, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, новости, политика
Как ответит Россия на высылку посла из Польши

Россия зеркально и незамедлительно ответит на высылку Польшей российского посла – Захарова

17:12 25.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Россия зеркально и незамедлительно ответит на высылку Польшей российского посла. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Во вторник глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, указав, что его сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории страны.
"Отвечаем теперь симметрично, адекватно, зеркально, так, как выгодно нам в той или иной конкретной ситуации. В этой ситуации тоже ответим. Ответ будет проработан со всеми нашими соответствующими ведомствами в достаточно сжатые сроки", - отметила Захарова.
По ее словам, подобные действия Польши – это то, что называют "бессильной злобой".
"Были бы аргументы, были бы факты, которые можно предъявить – они бы предъявили, они бы рассказали, что их не устраивает, а они сказать не могут. Потому что, если они перечислят, что на самом деле их не устраивает, их не поймут даже собственные граждане", - отметила Захарова.
По ее словам, Варшаву не устраивает, что российский посол свято чтит память советских героев и возлагает цветы к их могилам.
Запад продолжает бесконечно позволять себе все и запрещать другим что-либо, что не укладывается в их интересы, добавила Захарова. Она считает, что происходящее в том числе связано с расширением БРИКС.
"Им нужно было аудиторию каким-то образом отвлечь от экранов. Невозможно было не замечать саммит БРИКС. Они буквально не допускали информации о том, что такое единение стран, такая организация имеет место быть", - отметила Захарова.
По ее мнению, Запад годами делал все, чтобы нейтрализовать повестку БРИКС и очернить образ тех стран, которые входят в организацию. Более того, намеренно создаются скандалы против России, чтобы отвлечь внимание своего населения от собственных проблем, убеждена она.
Ранее руководитель МИД Польши Радослав Сикорский сообщил о готовности сбивать российские ракеты над Украиной, отметив, что американская база противоракетной обороны, расположенная в польском Редзиково, предназначена не только для уничтожения иранских, но и российских ракет, которые якобы "летят в сторону Польши".
В МИД РФ, комментируя высказывание Сикорского, заявили, что лидеры Польши, которая среди стран НАТО занимает наиболее радикальные позиции, "допускают безответственные заявления".
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ПольшаРоссияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваНовостиПолитика
 
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