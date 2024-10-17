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Чем ответит Польша на осквернение памятника жертвам Волыни – мнение - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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https://crimea.ria.ru/20241017/chem-otvetit-polsha-na-oskvernenie-pamyatnika-zhertvam-volyni--mnenie-1141135323.html
Чем ответит Польша на осквернение памятника жертвам Волыни – мнение
Чем ответит Польша на осквернение памятника жертвам Волыни – мнение - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Чем ответит Польша на осквернение памятника жертвам Волыни – мнение
На осквернение памятника жертвам Волынской резни в польском Вроцлаве, который исписали символами украинских нацистов, Варшава ответит молчанием. Такое... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T06:45
2024-10-17T06:46
радио "спутник в крыму"
польша
осквернение памятников советским воинам
в мире
политика
волынская резня
вторая мировая война
мнения
андрей никифоров
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Польша ответит молчанием на осквернение памятника жертвам Волыни – Андрей Никифоров
Польша ответит молчанием на осквернение памятника жертвам Волыни – Андрей Никифоров
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. На осквернение памятника жертвам Волынской резни в польском Вроцлаве, который исписали символами украинских нацистов, Варшава ответит молчанием. Такое предположение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.В польском городе Вроцлав накануне осквернили памятник жертвам Волынской резни. На монументе нарисовали красно-черный флаг Украинской повстанческой армии* (УПА)*, а также лозунг, одобряющий зверства пособников нацистов. Директор ассоциации памяти жертв украинских националистов Михал Секерка не исключил, что к этому причастны современные неонацисты.По мнению Никифорова, Польша крайне заинтересована в том, чтобы продолжался российско-украинский конфликт, скорее всего, рассчитывая участвовать в разделе остатков территории Украины, потому умышленно закрывает глаза на многое, что творит Киев.Он отметил, что в отличие от Германии, которая признала свою историческую вину в период Второй мировой войны, Украина "абсолютно нигде официально не раскаивается в том, что было содеяно теми, кого сейчас там включили в пантеон своих героев".И поскольку все это для Польши "стыдно, и люди помнят", польские политики время от времени поднимают тему Волынской резни на официальном уровне. Но исключительно для того, чтобы продемонстрировать себя во всей красе электорату, заключил эксперт.Летом 2023 года Сейм Польши призывал Киев признать вину в Волынской резне. Соответствующее постановление польские парламентарии приняли в 80-ю годовщину трагедии. В частности, Варшава потребовала от украинских властей решить вопрос об эксгумации жертв Волынской резни на государственном уровне. Польский премьер Дональд Туск даже заявил, что для вступления в ЕС Украине придется оправдать эти ожидания Польши.Украина ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ в 2017 году в ответ на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. Летом 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не будет проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник украинским националистам в Польше не восстановят. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать запрет.Трактовка Волынской резни и отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* – один из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины. Варшава утверждает, что массовые убийства совершались в 1939 – 1945 годах сторонниками этих организаций против польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов и рассматривает это как военное преступление и геноцид.Ранее вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский высказывал мнение, что Польша в конечном итоге найдет удобный момент, чтобы заставить Киев признать вину в Волынской резне, а затем может использовать это в качестве повода воплотить свои территориальные амбиции.* Экстремистские организации, запрещенные в РоссииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неблагодарная и без памяти: с какой целью в Польше обвинили УкраинуТребование к Киеву по Волынской резне: в чем истинная цель ПольшиОстанки Бандеры и Шухевича хотят перезахоронить под Киевом
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польша, осквернение памятников советским воинам, в мире, политика, волынская резня, вторая мировая война, мнения, андрей никифоров
Чем ответит Польша на осквернение памятника жертвам Волыни – мнение

Польша ответит молчанием на осквернение памятника жертвам Волыни – политолог

06:45 17.10.2024 (обновлено: 06:46 17.10.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш памяти жертв Волынской резни в Польше
Марш памяти жертв Волынской резни в Польше - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. На осквернение памятника жертвам Волынской резни в польском Вроцлаве, который исписали символами украинских нацистов, Варшава ответит молчанием. Такое предположение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.
Польша ответит молчанием на осквернение памятника жертвам Волыни – Андрей Никифоров
06:45
В польском городе Вроцлав накануне осквернили памятник жертвам Волынской резни. На монументе нарисовали красно-черный флаг Украинской повстанческой армии* (УПА)*, а также лозунг, одобряющий зверства пособников нацистов. Директор ассоциации памяти жертв украинских националистов Михал Секерка не исключил, что к этому причастны современные неонацисты.
По мнению Никифорова, Польша крайне заинтересована в том, чтобы продолжался российско-украинский конфликт, скорее всего, рассчитывая участвовать в разделе остатков территории Украины, потому умышленно закрывает глаза на многое, что творит Киев.
"И, по всей видимости, официально и в этот раз не назовут тех, кто мог осквернить этот памятник: кому это надо, с чьей политикой, причем совершенно официальной, это согласовано, кто это делает практически каждый день. Все это фигуры умолчания", –считает Никифоров.
Он отметил, что в отличие от Германии, которая признала свою историческую вину в период Второй мировой войны, Украина "абсолютно нигде официально не раскаивается в том, что было содеяно теми, кого сейчас там включили в пантеон своих героев".
И поскольку все это для Польши "стыдно, и люди помнят", польские политики время от времени поднимают тему Волынской резни на официальном уровне. Но исключительно для того, чтобы продемонстрировать себя во всей красе электорату, заключил эксперт.
Летом 2023 года Сейм Польши призывал Киев признать вину в Волынской резне. Соответствующее постановление польские парламентарии приняли в 80-ю годовщину трагедии.
В частности, Варшава потребовала от украинских властей решить вопрос об эксгумации жертв Волынской резни на государственном уровне. Польский премьер Дональд Туск даже заявил, что для вступления в ЕС Украине придется оправдать эти ожидания Польши.
Украина ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ в 2017 году в ответ на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. Летом 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не будет проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник украинским националистам в Польше не восстановят. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать запрет.
Трактовка Волынской резни и отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* – один из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины. Варшава утверждает, что массовые убийства совершались в 1939 – 1945 годах сторонниками этих организаций против польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов и рассматривает это как военное преступление и геноцид.
Ранее вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский высказывал мнение, что Польша в конечном итоге найдет удобный момент, чтобы заставить Киев признать вину в Волынской резне, а затем может использовать это в качестве повода воплотить свои территориальные амбиции.
* Экстремистские организации, запрещенные в России
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Радио "Спутник в Крыму"ПольшаОсквернение памятников советским воинамВ миреПолитикаВолынская резняВторая мировая войнаМненияАндрей Никифоров
 
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