https://crimea.ria.ru/20241029/v-sevastopole-prostilis-s-dvumya-geroyami---zaschitnikami-kurskoy-oblasti-1141455780.html

В Севастополе простились с двумя героями - защитниками Курской области

В Севастополе простились с двумя героями - защитниками Курской области - РИА Новости Крым, 29.10.2024

В Севастополе простились с двумя героями - защитниками Курской области

В Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Дмитрия Мигушова и гвардии старшего матроса Виталия Боловинцева. Об этом в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T20:17

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2024-10-29T20:17

утраты

память

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

севастополь

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Дмитрия Мигушова и гвардии старшего матроса Виталия Боловинцева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Дмитрий Викторович родился и вырос в Севастополе, учился в школе №38, затем был переведен в школу-интернат №6 в Инкермане. После школы окончил севастопольское ПТУ №3, получил специальность слесаря по ремонту автотехники", - рассказал губернатор.Дмитрий Мигушов связал свою жизнь с рыболовецким промыслом. В 2023 году н заключил контракт с Вооруженніми силами, был распределен в севастопольскую бригаду морской пехоты и после подготовки направлен в зону проведения специальной военной операции.Виталий Боловинцев родился в Джанкое, в 1997 году вместе с родителями переехал в Севастополь. Закончил школу №60, затем некоторое время учился в морском институте и работал на предприятиях города. Был патриотом России и Севастополя, 2014 году в рядах севастопольского казачества принимал активное участие в событиях Русской весны, написал губернатор."Весной 2022 года Виталий Владимирович принял решение заключить контракт с ВС РФ, был распределен в нашу бригаду морской пехоты и после подготовки был направлен в зону проведения СВО", - говорится в сообщении Михаила Развожаева.По информации губернатора, Виталий Боловинцев был награжден государственными и ведомственными наградами, получил боевое ранение. Он геройски погиб, освобождая Курскую область.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, память, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), севастополь, герои сво, михаил развожаев, крым, новости крыма