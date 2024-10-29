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В Севастополе простились с двумя героями - защитниками Курской области - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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В Севастополе простились с двумя героями - защитниками Курской области
В Севастополе простились с двумя героями - защитниками Курской области - РИА Новости Крым, 29.10.2024
В Севастополе простились с двумя героями - защитниками Курской области
В Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Дмитрия Мигушова и гвардии старшего матроса Виталия Боловинцева. Об этом в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T20:17
2024-10-29T20:17
утраты
память
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
севастополь
герои сво
михаил развожаев
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Дмитрия Мигушова и гвардии старшего матроса Виталия Боловинцева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Дмитрий Викторович родился и вырос в Севастополе, учился в школе №38, затем был переведен в школу-интернат №6 в Инкермане. После школы окончил севастопольское ПТУ №3, получил специальность слесаря по ремонту автотехники", - рассказал губернатор.Дмитрий Мигушов связал свою жизнь с рыболовецким промыслом. В 2023 году н заключил контракт с Вооруженніми силами, был распределен в севастопольскую бригаду морской пехоты и после подготовки направлен в зону проведения специальной военной операции.Виталий Боловинцев родился в Джанкое, в 1997 году вместе с родителями переехал в Севастополь. Закончил школу №60, затем некоторое время учился в морском институте и работал на предприятиях города. Был патриотом России и Севастополя, 2014 году в рядах севастопольского казачества принимал активное участие в событиях Русской весны, написал губернатор."Весной 2022 года Виталий Владимирович принял решение заключить контракт с ВС РФ, был распределен в нашу бригаду морской пехоты и после подготовки был направлен в зону проведения СВО", - говорится в сообщении Михаила Развожаева.По информации губернатора, Виталий Боловинцев был награжден государственными и ведомственными наградами, получил боевое ранение. Он геройски погиб, освобождая Курскую область.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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60
утраты, память, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), севастополь, герои сво, михаил развожаев, крым, новости крыма
В Севастополе простились с двумя героями - защитниками Курской области

В Севастополе проводили в последний путь двух погибших морских пехотинцев

20:17 29.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Дмитрия Мигушова и гвардии старшего матроса Виталия Боловинцева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Дмитрий Викторович родился и вырос в Севастополе, учился в школе №38, затем был переведен в школу-интернат №6 в Инкермане. После школы окончил севастопольское ПТУ №3, получил специальность слесаря по ремонту автотехники", - рассказал губернатор.
Дмитрий Мигушов связал свою жизнь с рыболовецким промыслом. В 2023 году н заключил контракт с Вооруженніми силами, был распределен в севастопольскую бригаду морской пехоты и после подготовки направлен в зону проведения специальной военной операции.
© Telegram Михаил РазвожаевДмитрий Мигушов
Дмитрий Мигушов
© Telegram Михаил Развожаев
Дмитрий Мигушов

"Воевал умело, был отважным и решительным воином. Дмитрий Викторович Мигушов геройски погиб, освобождая Курскую область", - подчеркнул Развожаев.

Виталий Боловинцев родился в Джанкое, в 1997 году вместе с родителями переехал в Севастополь. Закончил школу №60, затем некоторое время учился в морском институте и работал на предприятиях города. Был патриотом России и Севастополя, 2014 году в рядах севастопольского казачества принимал активное участие в событиях Русской весны, написал губернатор.
© Telegram Михаил РазвожаевВиталий Боловинцев
Виталий Боловинцев
© Telegram Михаил Развожаев
Виталий Боловинцев
"Весной 2022 года Виталий Владимирович принял решение заключить контракт с ВС РФ, был распределен в нашу бригаду морской пехоты и после подготовки был направлен в зону проведения СВО", - говорится в сообщении Михаила Развожаева.
По информации губернатора, Виталий Боловинцев был награжден государственными и ведомственными наградами, получил боевое ранение. Он геройски погиб, освобождая Курскую область.
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УтратыПамятьАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)СевастопольГерои СВОМихаил РазвожаевКрымНовости Крыма
 
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