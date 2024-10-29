https://crimea.ria.ru/20241029/ekonomike-rf-ostro-ne-khvataet-spetsialistov-rabochikh-professiy--putin-1141453354.html

Экономике РФ остро не хватает специалистов рабочих профессий – Путин

Экономике РФ остро не хватает специалистов рабочих профессий – Путин - РИА Новости Крым, 29.10.2024

Экономике РФ остро не хватает специалистов рабочих профессий – Путин

В России наблюдается острый дефицит специалистов рабочих профессий, для его преодоления нужно развивать партнерство колледжей и работодателей. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T17:41

2024-10-29T17:41

2024-10-29T17:41

новости

работа

россия

общество

трудоустройство

федерация независимых профсоюзов россии

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1d/1139960779_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b40c45a4402bede728660a7f23f4d11.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. В России наблюдается острый дефицит специалистов рабочих профессий, для его преодоления нужно развивать партнерство колледжей и работодателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов.Он отметил, что в рамках федерального проекта "Профессионалитет" будут подготовлены порядка одного миллиона рабочих кадров, в частности, для отечественной легкой промышленности, фармацевтики, судостроения, авиапрома, производства станков и электронных компонентов. Базой для их обучения послужат обновленные образовательно-производственные центры, которые создаются вместе с бизнесом при поддержке государства.Путин подчеркнул, что такое сотрудничество образовательных организаций и деловых кругов в дальнейшем должно охватить всю систему среднего образования, включая подготовку кадров для школ, больниц, поликлиник, сферы услуг, туризма."Подготовка квалифицированных кадров, которые будут работать на новых, современных производствах, остается среди важнейших задач. Модернизация системы среднего и высшего профессионального образования, укрепление ее связи с работодателями входят в число приоритетов новых национальных проектов. Они стартуют со следующего года", - отметил президент.Он добавил, что в рамках нацпроекта "Кадры" запланировано обучение и дополнительное образование по тем профессиям, которые уже сегодня востребованы на рынке труда. Прежде всего, этими программами смогут воспользоваться безработные, а также женщины с детьми до 7 лет и граждане предпенсионного возраста. Планируется, что ежегодно по таким программам будут обучаться свыше 100 тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму новая тенденция на рынке трудаЭксперты предложат властям Крыма способ решения кадровой проблемыКадровый голод: аграриям Крыма не хватает рабочих рук

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, работа, россия, общество, трудоустройство, федерация независимых профсоюзов россии, статистика