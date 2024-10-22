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Эксперты предложат властям Крыма способ решения кадровой проблемы - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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Эксперты предложат властям Крыма способ решения кадровой проблемы
Эксперты предложат властям Крыма способ решения кадровой проблемы - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Эксперты предложат властям Крыма способ решения кадровой проблемы
Созданную в Запорожской области концепцию инновационно-образовательной территории для воспитания детей и подготовки из них специалистов в различных отраслях... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T21:21
2024-10-22T21:21
крым
работа
юрий гуськов
трудоустройство
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Созданную в Запорожской области концепцию инновационно-образовательной территории для воспитания детей и подготовки из них специалистов в различных отраслях планируется расширить на весь Азово-Черноморский регион (АЧР), в том числе на Крым. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал советник губернатора Запорожской области, куратор экспертного совета при НИИ Антропогенеза Юрий Гуськов.Он напомнил, что в Запорожской области сформирована стратегия развития региона до 2034 года, согласованная с президентом России. Она предусматривает в том числе уникальную модель инновационно-образовательной территории в области. Концепция увязывает кадровый аспект развития региона и классическую линейку образования: от дошкольного, школьного, среднего, профессионального и до высшего образования с реальным сектором экономики. Концепция предусматривает обновление образовательных программ и инфраструктуры для обучения, качественно новую интеграцию студентов в производственные процессы, подготовку востребованных на рынке труда специалистов.По словам Гуськова, стоит задача расширить эту концепцию на весь Азово-Черноморский регион, с учетом специфики субъектов РФ. Это долгосрочный проект, рассчитанный уже на будущие поколения. Однако Крым в этой сфере может стать лидером, создающим такой тренд, считает советник губернатора Запорожской области."Задача – стягивать сюда максимальное количество специалистов. Мы идем по пути создания проектного центра, который мог бы квалифицированно, основываясь на опыте, в том числе чиновников, и лучших практик формировать некие подходы и механизмы, позволяющие властям делать эффективнее реализацию нацпроектов и программ", – добавил он.По словам Гуськова, разработчики концепции, в том числе ведущие специалисты московского НИИ Антропогенеза, "ищут решение, каким образом пролонгировать возможность переоборудования учреждений среднего профобразования в Крыму и повысить их уровень".Ранее замминистра курортов и туризма Крыма Сергей Гулюк сообщил, что ежегодный дефицит кадров в области курортов и туризма в Крыму составляет порядка трех тысяч человек.Причем эта нехватка будет увеличиваться по мере реализации масштабного проекта "Золотые пески России" на западном побережье полуострова, где только на два отеля из 17 планируемых к постройке потребуется пять тысяч сотрудников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе из-за нехватки водителей на маршрут не выходят 25 автобусовКадровый голод: аграриям Крыма не хватает рабочих рукКадровый голод: как на скорой в Крыму восполняют нехватку сотрудников
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, работа, юрий гуськов, трудоустройство, новости крыма, общество
Эксперты предложат властям Крыма способ решения кадровой проблемы

В Крыму могут применить уникальную концепцию подготовки специалистов в туризме и АПК

21:21 22.10.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Созданную в Запорожской области концепцию инновационно-образовательной территории для воспитания детей и подготовки из них специалистов в различных отраслях планируется расширить на весь Азово-Черноморский регион (АЧР), в том числе на Крым. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал советник губернатора Запорожской области, куратор экспертного совета при НИИ Антропогенеза Юрий Гуськов.

"Крым и АЧР – это в первую очередь агропромышленный комплекс и туризм. Задача номер один – готовить грамотные кадры по туризму, потребность в которых по вашим ключевым гостиничным комплексам составляет более 10 тысяч человек. А сейчас совокупная мощность среднего профессионального образования в Крыму здесь не превышает 500 выпускников по году", – обозначил проблему Гуськов.

Он напомнил, что в Запорожской области сформирована стратегия развития региона до 2034 года, согласованная с президентом России. Она предусматривает в том числе уникальную модель инновационно-образовательной территории в области.
Концепция увязывает кадровый аспект развития региона и классическую линейку образования: от дошкольного, школьного, среднего, профессионального и до высшего образования с реальным сектором экономики. Концепция предусматривает обновление образовательных программ и инфраструктуры для обучения, качественно новую интеграцию студентов в производственные процессы, подготовку востребованных на рынке труда специалистов.
По словам Гуськова, стоит задача расширить эту концепцию на весь Азово-Черноморский регион, с учетом специфики субъектов РФ. Это долгосрочный проект, рассчитанный уже на будущие поколения. Однако Крым в этой сфере может стать лидером, создающим такой тренд, считает советник губернатора Запорожской области.
"Задача – стягивать сюда максимальное количество специалистов. Мы идем по пути создания проектного центра, который мог бы квалифицированно, основываясь на опыте, в том числе чиновников, и лучших практик формировать некие подходы и механизмы, позволяющие властям делать эффективнее реализацию нацпроектов и программ", – добавил он.
По словам Гуськова, разработчики концепции, в том числе ведущие специалисты московского НИИ Антропогенеза, "ищут решение, каким образом пролонгировать возможность переоборудования учреждений среднего профобразования в Крыму и повысить их уровень".
"Такое решение мы выработаем и предложим руководству республики с точки зрения реализации", – заключил он.
Ранее замминистра курортов и туризма Крыма Сергей Гулюк сообщил, что ежегодный дефицит кадров в области курортов и туризма в Крыму составляет порядка трех тысяч человек.
Причем эта нехватка будет увеличиваться по мере реализации масштабного проекта "Золотые пески России" на западном побережье полуострова, где только на два отеля из 17 планируемых к постройке потребуется пять тысяч сотрудников.
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