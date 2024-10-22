https://crimea.ria.ru/20241022/eksperty-predlozhat-vlastyam-kryma-sposob-resheniya-kadrovoy-problemy-1141264810.html

Эксперты предложат властям Крыма способ решения кадровой проблемы

Эксперты предложат властям Крыма способ решения кадровой проблемы - РИА Новости Крым, 22.10.2024

Эксперты предложат властям Крыма способ решения кадровой проблемы

Созданную в Запорожской области концепцию инновационно-образовательной территории для воспитания детей и подготовки из них специалистов в различных отраслях... РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T21:21

2024-10-22T21:21

2024-10-22T21:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Созданную в Запорожской области концепцию инновационно-образовательной территории для воспитания детей и подготовки из них специалистов в различных отраслях планируется расширить на весь Азово-Черноморский регион (АЧР), в том числе на Крым. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал советник губернатора Запорожской области, куратор экспертного совета при НИИ Антропогенеза Юрий Гуськов.Он напомнил, что в Запорожской области сформирована стратегия развития региона до 2034 года, согласованная с президентом России. Она предусматривает в том числе уникальную модель инновационно-образовательной территории в области. Концепция увязывает кадровый аспект развития региона и классическую линейку образования: от дошкольного, школьного, среднего, профессионального и до высшего образования с реальным сектором экономики. Концепция предусматривает обновление образовательных программ и инфраструктуры для обучения, качественно новую интеграцию студентов в производственные процессы, подготовку востребованных на рынке труда специалистов.По словам Гуськова, стоит задача расширить эту концепцию на весь Азово-Черноморский регион, с учетом специфики субъектов РФ. Это долгосрочный проект, рассчитанный уже на будущие поколения. Однако Крым в этой сфере может стать лидером, создающим такой тренд, считает советник губернатора Запорожской области."Задача – стягивать сюда максимальное количество специалистов. Мы идем по пути создания проектного центра, который мог бы квалифицированно, основываясь на опыте, в том числе чиновников, и лучших практик формировать некие подходы и механизмы, позволяющие властям делать эффективнее реализацию нацпроектов и программ", – добавил он.По словам Гуськова, разработчики концепции, в том числе ведущие специалисты московского НИИ Антропогенеза, "ищут решение, каким образом пролонгировать возможность переоборудования учреждений среднего профобразования в Крыму и повысить их уровень".Ранее замминистра курортов и туризма Крыма Сергей Гулюк сообщил, что ежегодный дефицит кадров в области курортов и туризма в Крыму составляет порядка трех тысяч человек.Причем эта нехватка будет увеличиваться по мере реализации масштабного проекта "Золотые пески России" на западном побережье полуострова, где только на два отеля из 17 планируемых к постройке потребуется пять тысяч сотрудников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе из-за нехватки водителей на маршрут не выходят 25 автобусовКадровый голод: аграриям Крыма не хватает рабочих рукКадровый голод: как на скорой в Крыму восполняют нехватку сотрудников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, работа, юрий гуськов, трудоустройство, новости крыма, общество