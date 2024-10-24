https://crimea.ria.ru/20241024/v-krymu-novaya-tendentsiya-na-rynke-truda-1141295732.html

В Крыму новая тенденция на рынке труда

В Крыму новая тенденция на рынке труда - РИА Новости Крым, 24.10.2024

В Крыму новая тенденция на рынке труда

В Крыму все больше женщин начинают работать на производствах, вахтовым методом и в сложных условиях. О новой тенденции на рынке труда в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T07:17

2024-10-24T07:17

2024-10-24T07:17

радио "спутник в крыму"

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работа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Крыму все больше женщин начинают работать на производствах, вахтовым методом и в сложных условиях. О новой тенденции на рынке труда в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала HR-эксперт, независимый аналитик Оксана Афанасьева.По словам эксперта, это связано прежде всего с нехваткой кадров по всей России, и Крым не исключение.Кроме того, меняются возрастные границы при приеме на работу сотрудников, добавила она."Там, где работодатель предпочитал работника 30 – 35 лет и не выше, он уже не может себе позволить таких жестких требований, и что-то сдвигается. Рынок заставляет работодателя становиться чуть гибче в кадровой политике", – отметила HR-специалист.В некоторой степени такие изменения связаны с увеличением числа строек по всей стране, в том числе в Крыму. Внутренняя миграция увеличивается, и на заработки в другие регионы едут и женщины, и мужчины."Люди из других регионов будут ехать туда, где работодатель предлагает высокую зарплату. Как правило это вахта, очень многие в таком формате работают. В дорожных работах, в строительстве, в каких-то сложных условиях при большой интенсивности предлагают очень хорошие заработные платы. И обычный работник, житель другого региона приезжает зарабатывать", – рассказала Афанасьева.Безусловно, ужесточение миграционной политики в стране тоже сыграло роль в трансформациях рынка труда, поскольку сама структура вакансий, которые занимали мигранты, предполагала определенную логику, добавила эйчар."Традиционно они занимали сезонные места либо работали вахтами. То есть там, где человек, живущий на постоянной основе и желающий большей стабильности, работать не хочет", – пояснила Афанасьева.Тем не менее проблема пустующих вакансий, освобожденных от мигрантов, должна решиться не только за счет россиян, считает она."Наблюдается замещение одних мигрантов на других. Мы начинаем замечать в той же сфере строительства и не только, когда привлекают рабочую силы из стран Африки, Китая. То есть, какие-то механизмы сейчас снова заработают", – заключила специалист.Ранее в Крыму власти установили запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование. Всего мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах.На рассмотрении Госдумы в настоящее время находятся шесть законопроектов по ужесточению миграционной политики России, которые намерены принять до декабря.8 августа президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки в отношении мигрантов, не имеющих законных оснований для нахождения в стране. Меры вступают в силу 5 февраля 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экзамен по русскому языку для мигрантов в Крыму: что надо менять – мнение В России вдвое сократили квоту на временное проживание иностранцев Дефицит рабочих кадров и пути решения проблемы

https://crimea.ria.ru/20241023/pochemu-v-selskom-khozyaystve-kryma-ne-khvataet-spetsialistov-1141265619.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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