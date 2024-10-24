https://crimea.ria.ru/20241024/vorovstvo-na-gosurovne-v-rossii-prokommentirovali-novyy-transh-ssha-kievu-1141307170.html

Воровство на госуровне: в России прокомментировали новый транш США Киеву

Воровство на госуровне: в России прокомментировали новый транш США Киеву - РИА Новости Крым, 24.10.2024

Воровство на госуровне: в России прокомментировали новый транш США Киеву

Решение передать 20 млрд долларов режиму Зеленского в счет доходов от заблокированных Западом российских активов - ни что иное как воровство на уровне... РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T08:14

2024-10-24T08:14

2024-10-24T08:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Решение передать 20 млрд долларов режиму Зеленского в счет доходов от заблокированных Западом российских активов - ни что иное как воровство на уровне государственной политики и проявление неоколониальных замашек. Об этом заявили в посольстве России в США.В своем комментарии дипломаты подчеркивают, что подобное решение, названное президентом США "историческим", является возмутительным нарушением международного права.В заявлении отмечено, что узкая группка стран во главе с Соединенными Штатами уже давно имеет "неоколониальные замашки", что "заслуженно вызывает резкое отторжение у глобального большинства", и это как нельзя лучше подтверждают результаты саммита БРИКС в Казани. А именно - необходимость выстраивания по-настоящему независимой финансовой архитектуры, которая была бы защищена от такого рода незаконных действий.Ранее сообщалось, что займ Украине с погашением из доходов от замороженных российских активов согласован США и другими членами "Большой семерки" (G7) почти на сто процентов. Такое заявление сделала руководитель американского минфина Джанет Йеллен.При этом также говорилось, что страны Запада готовятся урезать помощь киевскому режиму в ближайшей перспективе. За первое полугодие 2024 года внешние вливания в украинский бюджет сократились почти вдвое, пишут "Ведомости", проанализировавшие официальные данные минфина страны. Так, в январе-июне Запад покрыл лишь 27% расходов госказны Украины, тогда как годом ранее за этот же период финансирование было на уровне 50%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны "Большой семерки" решили поддерживать Украину российскими деньгамиУкраина рекордно увеличила военный бюджет - что это означаетЗавозят доллар контейнерами: Украине грозит дефолт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

посольство рф, сша, россия, замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов , политика, новости