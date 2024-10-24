Рейтинг@Mail.ru
Воровство на госуровне: в России прокомментировали новый транш США Киеву - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241024/vorovstvo-na-gosurovne-v-rossii-prokommentirovali-novyy-transh-ssha-kievu-1141307170.html
Воровство на госуровне: в России прокомментировали новый транш США Киеву
Воровство на госуровне: в России прокомментировали новый транш США Киеву - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Воровство на госуровне: в России прокомментировали новый транш США Киеву
Решение передать 20 млрд долларов режиму Зеленского в счет доходов от заблокированных Западом российских активов - ни что иное как воровство на уровне... РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T08:14
2024-10-24T08:14
посольство рф
сша
россия
замороженные российские активы
конфискация замороженных российских активов
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/14/1123904035_0:0:936:527_1920x0_80_0_0_7733717199e6cef8b7c18be0ac87b782.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Решение передать 20 млрд долларов режиму Зеленского в счет доходов от заблокированных Западом российских активов - ни что иное как воровство на уровне государственной политики и проявление неоколониальных замашек. Об этом заявили в посольстве России в США.В своем комментарии дипломаты подчеркивают, что подобное решение, названное президентом США "историческим", является возмутительным нарушением международного права.В заявлении отмечено, что узкая группка стран во главе с Соединенными Штатами уже давно имеет "неоколониальные замашки", что "заслуженно вызывает резкое отторжение у глобального большинства", и это как нельзя лучше подтверждают результаты саммита БРИКС в Казани. А именно - необходимость выстраивания по-настоящему независимой финансовой архитектуры, которая была бы защищена от такого рода незаконных действий.Ранее сообщалось, что займ Украине с погашением из доходов от замороженных российских активов согласован США и другими членами "Большой семерки" (G7) почти на сто процентов. Такое заявление сделала руководитель американского минфина Джанет Йеллен.При этом также говорилось, что страны Запада готовятся урезать помощь киевскому режиму в ближайшей перспективе. За первое полугодие 2024 года внешние вливания в украинский бюджет сократились почти вдвое, пишут "Ведомости", проанализировавшие официальные данные минфина страны. Так, в январе-июне Запад покрыл лишь 27% расходов госказны Украины, тогда как годом ранее за этот же период финансирование было на уровне 50%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны "Большой семерки" решили поддерживать Украину российскими деньгамиУкраина рекордно увеличила военный бюджет - что это означаетЗавозят доллар контейнерами: Украине грозит дефолт
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/14/1123904035_63:0:895:624_1920x0_80_0_0_b03e0292a6a1d2370e1d706653668f99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
посольство рф, сша, россия, замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов , политика, новости
Воровство на госуровне: в России прокомментировали новый транш США Киеву

Посольство России в США обвинило Запад в неоколониальных замашках и воровстве на госуровне

08:14 24.10.2024
 
© Посольство России в СШАЗдание посольства РФ в Вашингтоне
Здание посольства РФ в Вашингтоне
© Посольство России в США
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Решение передать 20 млрд долларов режиму Зеленского в счет доходов от заблокированных Западом российских активов - ни что иное как воровство на уровне государственной политики и проявление неоколониальных замашек. Об этом заявили в посольстве России в США.
В своем комментарии дипломаты подчеркивают, что подобное решение, названное президентом США "историческим", является возмутительным нарушением международного права.
"<…> Даже обывателю понятно, что по-настоящему "знаменательным" в данном случае можно назвать возведенное здесь в ранг государственной политики воровство", - говорится в сообщении.
В заявлении отмечено, что узкая группка стран во главе с Соединенными Штатами уже давно имеет "неоколониальные замашки", что "заслуженно вызывает резкое отторжение у глобального большинства", и это как нельзя лучше подтверждают результаты саммита БРИКС в Казани. А именно - необходимость выстраивания по-настоящему независимой финансовой архитектуры, которая была бы защищена от такого рода незаконных действий.
Ранее сообщалось, что займ Украине с погашением из доходов от замороженных российских активов согласован США и другими членами "Большой семерки" (G7) почти на сто процентов. Такое заявление сделала руководитель американского минфина Джанет Йеллен.
При этом также говорилось, что страны Запада готовятся урезать помощь киевскому режиму в ближайшей перспективе. За первое полугодие 2024 года внешние вливания в украинский бюджет сократились почти вдвое, пишут "Ведомости", проанализировавшие официальные данные минфина страны. Так, в январе-июне Запад покрыл лишь 27% расходов госказны Украины, тогда как годом ранее за этот же период финансирование было на уровне 50%.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Страны "Большой семерки" решили поддерживать Украину российскими деньгами
Украина рекордно увеличила военный бюджет - что это означает
Завозят доллар контейнерами: Украине грозит дефолт
 
посольство РФСШАРоссияЗамороженные российские активыКонфискация замороженных российских активовПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:24Мощная вспышка произошла на Солнце - чего ждать в ближайшие недели
10:13Российская авиация лишает ВСУ путей снабжения в Харьковской области
10:02"Огни Пекина" и прогулки в прошлое: куда поехать в Крыму на каникулах
09:50"Украина исчезнет": Лукашенко о последствиях сброса Киевом грязной бомбы
09:16Как и зачем создавалась ООН – инфографика
08:53План Вашингтона и Брюсселя по изоляции России провалился – Володин
08:32Люди из стали приближают Победу: Аксенов поздравил российский спецназ
08:14Воровство на госуровне: в России прокомментировали новый транш США Киеву
07:41Выборы в США могут перерасти в масштабный гражданский конфликт – эксперт
07:21Три беспилотника сбиты над Черным морем
07:17В Крыму новая тенденция на рынке труда
06:52Магнитные бури - когда ждать следующего космического удара
06:29Крымский мост сейчас - обстановка после ночной атаки на полуостров
06:05Симферополь хотят сделать центром транзитного туризма в Крыму
01:35На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей
01:35Атака на Севастополь – ракета уничтожена над акваторией моря
01:24В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
01:22На Крымском мосту срочно остановлено движение
01:21В Севастополе работает ПВО
00:01В четверг в Крыму будет солнечно и жарко
Лента новостейМолния