Воровство на госуровне: в России прокомментировали новый транш США Киеву
Посольство России в США обвинило Запад в неоколониальных замашках и воровстве на госуровне
© Посольство России в СШАЗдание посольства РФ в Вашингтоне
© Посольство России в США
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Решение передать 20 млрд долларов режиму Зеленского в счет доходов от заблокированных Западом российских активов - ни что иное как воровство на уровне государственной политики и проявление неоколониальных замашек. Об этом заявили в посольстве России в США.
В своем комментарии дипломаты подчеркивают, что подобное решение, названное президентом США "историческим", является возмутительным нарушением международного права.
"<…> Даже обывателю понятно, что по-настоящему "знаменательным" в данном случае можно назвать возведенное здесь в ранг государственной политики воровство", - говорится в сообщении.
В заявлении отмечено, что узкая группка стран во главе с Соединенными Штатами уже давно имеет "неоколониальные замашки", что "заслуженно вызывает резкое отторжение у глобального большинства", и это как нельзя лучше подтверждают результаты саммита БРИКС в Казани. А именно - необходимость выстраивания по-настоящему независимой финансовой архитектуры, которая была бы защищена от такого рода незаконных действий.
Ранее сообщалось, что займ Украине с погашением из доходов от замороженных российских активов согласован США и другими членами "Большой семерки" (G7) почти на сто процентов. Такое заявление сделала руководитель американского минфина Джанет Йеллен.
При этом также говорилось, что страны Запада готовятся урезать помощь киевскому режиму в ближайшей перспективе. За первое полугодие 2024 года внешние вливания в украинский бюджет сократились почти вдвое, пишут "Ведомости", проанализировавшие официальные данные минфина страны. Так, в январе-июне Запад покрыл лишь 27% расходов госказны Украины, тогда как годом ранее за этот же период финансирование было на уровне 50%.
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