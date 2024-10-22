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G7 на 99% согласовала займ Украине с погашением от российских активов - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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G7 на 99% согласовала займ Украине с погашением от российских активов
G7 на 99% согласовала займ Украине с погашением от российских активов - РИА Новости Крым, 22.10.2024
G7 на 99% согласовала займ Украине с погашением от российских активов
Займ Украине с погашением из доходов от замороженных российских активов согласован США и другими членами "Большой семерки" (G7) почти на сто процентов. Такое... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T18:52
2024-10-22T18:52
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g7
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замороженные активы россии
замороженные российские активы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Займ Украине с погашением из доходов от замороженных российских активов согласован США и другими членами "Большой семерки" (G7) почти на сто процентов. Такое заявление сделала руководитель американского минфина Джанет Йеллен.Для завершения согласования сторонам необходимо решить "пару относительно малых вещей", добавила она."Мы очень близко. Ничего существенного уже не нужно прорабатывать", - уточнила глава минфина США.Кроме того, по ее словам, Штаты "очень близко" к финализации своей доли от общего объема займа в размере 50 миллиардов долларов.Ранее сообщалось, что страны Запада готовятся урезать помощь киевскому режиму в ближайшей перспективе За первое полугодие 2024 года внешние вливания в украинский бюджет сократились почти вдвое, пишут "Ведомости", проанализировавшие официальные данные минфина страны. Так, в январе-июне Запад покрыл лишь 27% расходов госказны Украины, тогда как годом ранее за этот же период финансирование было на уровне 50%.Читайте также на РИА Новости Крым:Завозят доллар контейнерами: Украине грозит дефолтСледите за руками: политолог об истинных целях Зеленского и ЗападаУкраина рекордно увеличила военный бюджет - что это означает
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новости, украина, в мире, сша, g7, политика, замороженные активы россии, замороженные российские активы
G7 на 99% согласовала займ Украине с погашением от российских активов

США и G7 на 99% согласовали займ Украине с погашением из доходов от российских активов

18:52 22.10.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Займ Украине с погашением из доходов от замороженных российских активов согласован США и другими членами "Большой семерки" (G7) почти на сто процентов. Такое заявление сделала руководитель американского минфина Джанет Йеллен.
"Позвольте просто сказать, что мы уже на 99% там", - сказала она журналистам во вторник, отвечая на вопрос, касательно согласования займа Украине под российские активы.
Для завершения согласования сторонам необходимо решить "пару относительно малых вещей", добавила она.
"Мы очень близко. Ничего существенного уже не нужно прорабатывать", - уточнила глава минфина США.
Кроме того, по ее словам, Штаты "очень близко" к финализации своей доли от общего объема займа в размере 50 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что страны Запада готовятся урезать помощь киевскому режиму в ближайшей перспективе За первое полугодие 2024 года внешние вливания в украинский бюджет сократились почти вдвое, пишут "Ведомости", проанализировавшие официальные данные минфина страны. Так, в январе-июне Запад покрыл лишь 27% расходов госказны Украины, тогда как годом ранее за этот же период финансирование было на уровне 50%.
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