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G7 на 99% согласовала займ Украине с погашением от российских активов

G7 на 99% согласовала займ Украине с погашением от российских активов - РИА Новости Крым, 22.10.2024

G7 на 99% согласовала займ Украине с погашением от российских активов

Займ Украине с погашением из доходов от замороженных российских активов согласован США и другими членами "Большой семерки" (G7) почти на сто процентов. Такое... РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T18:52

2024-10-22T18:52

2024-10-22T18:52

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замороженные российские активы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Займ Украине с погашением из доходов от замороженных российских активов согласован США и другими членами "Большой семерки" (G7) почти на сто процентов. Такое заявление сделала руководитель американского минфина Джанет Йеллен.Для завершения согласования сторонам необходимо решить "пару относительно малых вещей", добавила она."Мы очень близко. Ничего существенного уже не нужно прорабатывать", - уточнила глава минфина США.Кроме того, по ее словам, Штаты "очень близко" к финализации своей доли от общего объема займа в размере 50 миллиардов долларов.Ранее сообщалось, что страны Запада готовятся урезать помощь киевскому режиму в ближайшей перспективе За первое полугодие 2024 года внешние вливания в украинский бюджет сократились почти вдвое, пишут "Ведомости", проанализировавшие официальные данные минфина страны. Так, в январе-июне Запад покрыл лишь 27% расходов госказны Украины, тогда как годом ранее за этот же период финансирование было на уровне 50%.Читайте также на РИА Новости Крым:Завозят доллар контейнерами: Украине грозит дефолтСледите за руками: политолог об истинных целях Зеленского и ЗападаУкраина рекордно увеличила военный бюджет - что это означает

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новости, украина, в мире, сша, g7, политика, замороженные активы россии, замороженные российские активы