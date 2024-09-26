https://crimea.ria.ru/20240926/sledite-za-rukami-politolog-ob-istinnykh-tselyakh-zelenskogo-i-zapada-1140643091.html

Следите за руками: политолог об истинных целях Зеленского и Запада

Следите за руками: политолог об истинных целях Зеленского и Запада - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Следите за руками: политолог об истинных целях Зеленского и Запада

"Следите за руками": политолог об истинных целях Зеленского и Запада РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T15:57

2024-09-26T15:57

2024-09-26T15:57

радио "спутник в крыму"

вадим колесниченко

мнения

владимир зеленский

коллективный запад

украина

генассамблея оон

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"Следите за руками": политолог об истинных целях Зеленского и ЗападаКолесниченко: Зеленскому мир не нужен – Запад склоняется к остановке конфликта на УкраинеСИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Артист по натуре и комик по сути глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает играть роль, отведенную ему однажды Западом, при этом все чаще путается в словах, потому что у США и их партнеров в Европе планы на Украину меняются. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По словам Колесниченко, Украины как государства физически уже не существует, и Зеленскому все труднее доказывать обратное, споря с цифрами."Бюджет Украины опубликован. На 2025 год это 101% дефицита относительно возможностей государства, то есть оно давно в дефолте. Более чем наполовину бюджет складывается из заимствований, дотаций, грантов и прочей материальной помощи. Государства физически уже не существует. Это марионетка на ниточках, и как только они будут обрезаны – все", – считает эксперт.При этом глава киевского режима продолжает делать все возможное, чтобы конфликт на Украине не прекращался и одновременно публично лгать о своем стремлении к миру, добавил он. Сегодня это необходимо Зеленскому лично, считает политолог.Слова Зеленского, в том числе сказанные с трибуны Генассамблеи ООН, расходятся с делом по ряду причин, одна из которых связана с тем, что он марионетка в руках западных кукловодов, которые отдают ему одни команды, а сами тем временем готовятся делать другое, считает эксперт."Артист по натуре и комик по сути по-другому вести себя не может. Не слушайте, что говорит артист, – смотрите за руками. А смотреть нужно на бюджет США и многих стран Европы", – отметил Колесниченко.По его словам, практически ни в одной стране Европы из числа союзников США бюджет следующего года не предусматривает глобальных трат на войну на Украине. Что касается Америки, 1 октября там заканчивается финансовый год, а год следующий не утвержден. Есть лишь бюджет проживания, чтобы не было шатдауна, на содержание госслужб и социальных пакетов до 31 декабря и дальше – до момента вступления нового президента США в должность, подчеркнул эксперт.При этом вчерашнее выступление на заседании Совета безопасности президента РФ Владимира Путина по теме изменения ядерной доктрины России теперь заставит многих на Западе по-настоящему серьезно задуматься, уверен он."Это главная новость даже не дня, а целого года. И она затмила все, что до этого слышали и обсуждали. Они (западные страны – ред.) выпросили это. И минувшая ночь стала очень важной, я думаю, для всего земного шара", – сказал Колесниченко.Накануне президент РФ Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Король не просто голый: почему Запад боится поражения УкраиныЛучшие традиции "95 квартала": что и зачем Зеленский говорил в СБ ООНПочему Зеленский боится Трампа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим колесниченко, мнения, владимир зеленский, коллективный запад, украина, генассамблея оон