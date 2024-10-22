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Запреты и штрафы: как ужесточат закон о миграционной политике в РФ

Запреты и штрафы: как ужесточат закон о миграционной политике в РФ - РИА Новости Крым, 22.10.2024

Запреты и штрафы: как ужесточат закон о миграционной политике в РФ

Депутаты Госдумы сегодня рассмотрят в первом чтении три законопроекта, которые должны усовершенствовать миграционную политику. Как именно предлагается... РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T10:54

2024-10-22T10:54

2024-10-22T10:54

вячеслав володин

государственная дума рф

миграционная политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы сегодня рассмотрят в первом чтении три законопроекта, которые должны усовершенствовать миграционную политику. Как именно предлагается ужесточить закон в этой сфере, в своем Telegram-канале рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.По статистике МВД, порядка 14 тысяч человек не сдали экзамен в присутствии сотрудников полиции. Было отказано в приеме почти пяти тысяч сертификатов у мигрантов, которые фактически не владели русским языком.Еще одна инициатива депутатов - ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, которые содержат предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса."По данным экспертов, объем нелегального рынка услуг для мигрантов составляет сотни миллиардов рублей", - отмечает Володин.Председатель Госдумы уточнил, что по предложенному законопроекту, владелец социальной сети будет обязан осуществлять мониторинг контента для выявления соответствующей информации.Юридических лиц предлагают наказывать штрафом от 5 до 10 миллионов рублей, за повторное совершение — от 10 до 60 миллионов рублей."За 8 месяцев 2024 года обнаружено 4,6 тысяч фактов подделки документов для мигрантов. Это на 16,5% больше, чем в 2023 году", - приводит Володин данные МВД.По информации председателя Госдумы, всего в настоящее время на рассмотрении находятся шесть законопроектов, принять их планируют до декабря."Важно создать правовые механизмы для борьбы с незаконной миграцией. Мигранты обязаны соблюдать российское законодательство, знать русский язык, уважать наши традиции", - подчеркнул Вячеслав Володин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России вдвое сократили квоту на временное проживание иностранцевЗа организацию незаконной миграции будут конфисковывать имуществоГосдума рассмотрит пять законопроектов о мигрантах

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вячеслав володин, государственная дума рф, миграционная политика, мигранты, закон и право, новости, россия