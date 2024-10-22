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Запреты и штрафы: как ужесточат закон о миграционной политике в РФ
Запреты и штрафы: как ужесточат закон о миграционной политике в РФ - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Запреты и штрафы: как ужесточат закон о миграционной политике в РФ
Депутаты Госдумы сегодня рассмотрят в первом чтении три законопроекта, которые должны усовершенствовать миграционную политику. Как именно предлагается... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T10:54
2024-10-22T10:54
2024-10-22T10:54
вячеслав володин
государственная дума рф
миграционная политика
мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы сегодня рассмотрят в первом чтении три законопроекта, которые должны усовершенствовать миграционную политику. Как именно предлагается ужесточить закон в этой сфере, в своем Telegram-канале рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.По статистике МВД, порядка 14 тысяч человек не сдали экзамен в присутствии сотрудников полиции. Было отказано в приеме почти пяти тысяч сертификатов у мигрантов, которые фактически не владели русским языком.Еще одна инициатива депутатов - ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, которые содержат предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса."По данным экспертов, объем нелегального рынка услуг для мигрантов составляет сотни миллиардов рублей", - отмечает Володин.Председатель Госдумы уточнил, что по предложенному законопроекту, владелец социальной сети будет обязан осуществлять мониторинг контента для выявления соответствующей информации.Юридических лиц предлагают наказывать штрафом от 5 до 10 миллионов рублей, за повторное совершение — от 10 до 60 миллионов рублей."За 8 месяцев 2024 года обнаружено 4,6 тысяч фактов подделки документов для мигрантов. Это на 16,5% больше, чем в 2023 году", - приводит Володин данные МВД.По информации председателя Госдумы, всего в настоящее время на рассмотрении находятся шесть законопроектов, принять их планируют до декабря."Важно создать правовые механизмы для борьбы с незаконной миграцией. Мигранты обязаны соблюдать российское законодательство, знать русский язык, уважать наши традиции", - подчеркнул Вячеслав Володин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России вдвое сократили квоту на временное проживание иностранцевЗа организацию незаконной миграции будут конфисковывать имуществоГосдума рассмотрит пять законопроектов о мигрантах
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вячеслав володин, государственная дума рф, миграционная политика, мигранты, закон и право, новости, россия
Запреты и штрафы: как ужесточат закон о миграционной политике в РФ
Три законопроекта в сфере миграционной политики рассмотрят в Госдуме во вторник
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы сегодня рассмотрят в первом чтении три законопроекта, которые должны усовершенствовать миграционную политику. Как именно предлагается ужесточить закон в этой сфере, в своем Telegram-канале рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов", - написал Володин, отметив, что средний процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку в 2024 году, увеличился с 5% до 30%.
По статистике МВД, порядка 14 тысяч человек не сдали экзамен в присутствии сотрудников полиции. Было отказано в приеме почти пяти тысяч сертификатов у мигрантов, которые фактически не владели русским языком.
Еще одна инициатива депутатов - ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, которые содержат предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса.
"По данным экспертов, объем нелегального рынка услуг для мигрантов составляет сотни миллиардов рублей", - отмечает Володин.
Председатель Госдумы уточнил, что по предложенному законопроекту, владелец социальной сети будет обязан осуществлять мониторинг контента для выявления соответствующей информации.
"Установить за подделку, изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции штрафы с конфискацией орудий совершения правонарушения", - третья инициатива депутатов.
Юридических лиц предлагают наказывать штрафом от 5 до 10 миллионов рублей, за повторное совершение — от 10 до 60 миллионов рублей.
"За 8 месяцев 2024 года обнаружено 4,6 тысяч фактов подделки документов для мигрантов. Это на 16,5% больше, чем в 2023 году", - приводит Володин данные МВД.
По информации председателя Госдумы, всего в настоящее время на рассмотрении находятся шесть законопроектов, принять их планируют до декабря.
"Важно создать правовые механизмы для борьбы с незаконной миграцией. Мигранты обязаны соблюдать российское законодательство, знать русский язык, уважать наши традиции", - подчеркнул Вячеслав Володин.
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