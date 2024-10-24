https://crimea.ria.ru/20241024/lyudi-iz-stali-rossiyskie-spetsnazovtsy-priblizhayut-pobedu-1141307374.html

Люди из стали приближают Победу: Аксенов поздравил российский спецназ

Люди из стали приближают Победу: Аксенов поздравил российский спецназ - РИА Новости Крым, 24.10.2024

Люди из стали приближают Победу: Аксенов поздравил российский спецназ

Российские спецназовцы самоотверженно сражаются с терроризмом и наносят мощные удары по врагу, демонстрируя высокий уровень профессионализма в зоне... РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T08:32

2024-10-24T08:32

2024-10-24T09:16

сергей аксенов

мнения

россия

праздники и памятные даты

спецназ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Российские спецназовцы самоотверженно сражаются с терроризмом и наносят мощные удары по врагу, демонстрируя высокий уровень профессионализма в зоне спецоперации. Об этом, поздравляя бойцов и ветеранов подразделений специального назначения с профессиональным праздником, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Бойцы спецназа – это люди из стали, сказал Аксенов. Они нередко работают под грифом "секретно", и многие страницы спецназа еще долго останутся неизвестными. Их работа не может не вызывать восхищения и уважения. Российские спецназовцы успешно выполняли сложнейшие и опасные задачи во многих горячих точках. Они самоотверженно сражаются с терроризмом, проводят дерзкие операции, наносят мощные и молниеносные удары по врагу, отметил глава республики.Ветеранам и бойцам спецназа глава Крыма пожелал здоровья, благополучия, воинской удачи, надежного тыла, а также новых успехов на службе Родине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сила, воля, дерзость: как отбирают на право ношения крапового беретаКраповое братство: как появился крымский "Беркут"На передовой защиты интересов России – Развожаев о работе ФСБ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, мнения, россия, праздники и памятные даты, спецназ