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Люди из стали приближают Победу: Аксенов поздравил российский спецназ
Люди из стали приближают Победу: Аксенов поздравил российский спецназ - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Люди из стали приближают Победу: Аксенов поздравил российский спецназ
Российские спецназовцы самоотверженно сражаются с терроризмом и наносят мощные удары по врагу, демонстрируя высокий уровень профессионализма в зоне... РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T08:32
2024-10-24T08:32
2024-10-24T09:16
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Российские спецназовцы самоотверженно сражаются с терроризмом и наносят мощные удары по врагу, демонстрируя высокий уровень профессионализма в зоне спецоперации. Об этом, поздравляя бойцов и ветеранов подразделений специального назначения с профессиональным праздником, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Бойцы спецназа – это люди из стали, сказал Аксенов. Они нередко работают под грифом "секретно", и многие страницы спецназа еще долго останутся неизвестными. Их работа не может не вызывать восхищения и уважения. Российские спецназовцы успешно выполняли сложнейшие и опасные задачи во многих горячих точках. Они самоотверженно сражаются с терроризмом, проводят дерзкие операции, наносят мощные и молниеносные удары по врагу, отметил глава республики.Ветеранам и бойцам спецназа глава Крыма пожелал здоровья, благополучия, воинской удачи, надежного тыла, а также новых успехов на службе Родине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сила, воля, дерзость: как отбирают на право ношения крапового беретаКраповое братство: как появился крымский "Беркут"На передовой защиты интересов России – Развожаев о работе ФСБ
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сергей аксенов, мнения, россия, праздники и памятные даты, спецназ
Люди из стали приближают Победу: Аксенов поздравил российский спецназ
Глава Крыма Аксенов назвал бойцов российского спецназа людьми из стали
08:32 24.10.2024 (обновлено: 09:16 24.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Российские спецназовцы самоотверженно сражаются с терроризмом и наносят мощные удары по врагу, демонстрируя высокий уровень профессионализма в зоне спецоперации. Об этом, поздравляя бойцов и ветеранов подразделений специального назначения с профессиональным праздником, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Бойцы спецназа – это люди из стали, сказал Аксенов. Они нередко работают под грифом "секретно", и многие страницы спецназа еще долго останутся неизвестными. Их работа не может не вызывать восхищения и уважения. Российские спецназовцы успешно выполняли сложнейшие и опасные задачи во многих горячих точках. Они самоотверженно сражаются с терроризмом, проводят дерзкие операции, наносят мощные и молниеносные удары по врагу, отметил глава республики.
"Демонстрируют высокий профессионализм, мужество и героизм в зоне специальной военной операции, вносят весомый вклад в разгром противника, в достижение целей СВО, приближают Победу", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Ветеранам и бойцам спецназа глава Крыма пожелал здоровья, благополучия, воинской удачи, надежного тыла, а также новых успехов на службе Родине.
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