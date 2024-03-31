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На передовой защиты интересов России – Развожаев о работе ФСБ - РИА Новости Крым, 31.03.2024
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На передовой защиты интересов России – Развожаев о работе ФСБ
На передовой защиты интересов России – Развожаев о работе ФСБ - РИА Новости Крым, 31.03.2024
На передовой защиты интересов России – Развожаев о работе ФСБ
Сотрудники ФСБ находятся на передовой защиты национальных интересов России, не допускают провокаций и защищают людей от диверсантов. Об этом в воскресенье... РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T10:52
2024-03-31T10:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ находятся на передовой защиты национальных интересов России, не допускают провокаций и защищают людей от диверсантов. Об этом в воскресенье написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, важнейшие события в истории страны всегда очень ярко демонстрируют противостояние добра со злом. Говоря о работе сотрудников ВСФ, Развожаев отметил, что они всегда самоотверженно пресекают попытки диверсантов, шпионов и экстремистов пошатнуть нашу мирную жизнь, вычисляют, обезвреживают и предотвращают, спасают мирных невинных людей.Ранее в воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что безопасность полуострова обеспечивают сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, которые честно и самоотверженно выполняют свой долг, пресекая попытки врагов навредить Родине.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым не будет сбавлять оборотов на пути к процветанию – МатвиенкоБойцы СВО из Крыма: 10 лет назад мы с Россией совершили настоящее чудоОни наши братья: как Крым помогает интеграции Херсонской области
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михаил развожаев, новости крыма, крым, севастополь, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор
На передовой защиты интересов России – Развожаев о работе ФСБ

Развожаев поздравил Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю с 10-летием

10:52 31.03.2024 (обновлено: 10:54 31.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ находятся на передовой защиты национальных интересов России, не допускают провокаций и защищают людей от диверсантов. Об этом в воскресенье написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Сегодня 10 лет со дня основания Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. С 2014 года, со времени возвращения Севастополя и Крыма в родную гавань, вы находитесь на передовой защиты национальных интересов России. С первого дня Русской весны людей нужно было защитить от диверсантов, не допустить провокаций, обеспечить безопасность. И сотрудники созданного в Крыму Управления ФСБ с честью справились с этой задачей", написал Развожаев.

По его словам, важнейшие события в истории страны всегда очень ярко демонстрируют противостояние добра со злом. Говоря о работе сотрудников ВСФ, Развожаев отметил, что они всегда самоотверженно пресекают попытки диверсантов, шпионов и экстремистов пошатнуть нашу мирную жизнь, вычисляют, обезвреживают и предотвращают, спасают мирных невинных людей.

"Уважаемые ветераны органов безопасности, сотрудники Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю! Спасибо Вам за мужество, профессионализм, храбрость и стойкость. С праздником!" – добавил губернатор.

Ранее в воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что безопасность полуострова обеспечивают сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, которые честно и самоотверженно выполняют свой долг, пресекая попытки врагов навредить Родине.
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