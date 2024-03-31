https://crimea.ria.ru/20240331/na-peredovoy-zaschity-interesov-rossii--razvozhaev-o-rabote-fsb-1136165580.html

На передовой защиты интересов России – Развожаев о работе ФСБ

На передовой защиты интересов России – Развожаев о работе ФСБ - РИА Новости Крым, 31.03.2024

На передовой защиты интересов России – Развожаев о работе ФСБ

Сотрудники ФСБ находятся на передовой защиты национальных интересов России, не допускают провокаций и защищают людей от диверсантов. Об этом в воскресенье... РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T10:52

2024-03-31T10:52

2024-03-31T10:54

михаил развожаев

новости крыма

крым

севастополь

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

антитеррор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902827_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6c90e71e22a7d67de7053e51da592745.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ находятся на передовой защиты национальных интересов России, не допускают провокаций и защищают людей от диверсантов. Об этом в воскресенье написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, важнейшие события в истории страны всегда очень ярко демонстрируют противостояние добра со злом. Говоря о работе сотрудников ВСФ, Развожаев отметил, что они всегда самоотверженно пресекают попытки диверсантов, шпионов и экстремистов пошатнуть нашу мирную жизнь, вычисляют, обезвреживают и предотвращают, спасают мирных невинных людей.Ранее в воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что безопасность полуострова обеспечивают сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, которые честно и самоотверженно выполняют свой долг, пресекая попытки врагов навредить Родине.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым не будет сбавлять оборотов на пути к процветанию – МатвиенкоБойцы СВО из Крыма: 10 лет назад мы с Россией совершили настоящее чудоОни наши братья: как Крым помогает интеграции Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20231107/na-zemle-na-vode-i-v-vozdukhe-kak-okhranyayut-granitsy-kryma--1132611753.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, новости крыма, крым, севастополь, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор