На передовой защиты интересов России – Развожаев о работе ФСБ
Развожаев поздравил Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю с 10-летием
10:52 31.03.2024 (обновлено: 10:54 31.03.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ находятся на передовой защиты национальных интересов России, не допускают провокаций и защищают людей от диверсантов. Об этом в воскресенье написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Сегодня 10 лет со дня основания Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. С 2014 года, со времени возвращения Севастополя и Крыма в родную гавань, вы находитесь на передовой защиты национальных интересов России. С первого дня Русской весны людей нужно было защитить от диверсантов, не допустить провокаций, обеспечить безопасность. И сотрудники созданного в Крыму Управления ФСБ с честью справились с этой задачей", – написал Развожаев.
По его словам, важнейшие события в истории страны всегда очень ярко демонстрируют противостояние добра со злом. Говоря о работе сотрудников ВСФ, Развожаев отметил, что они всегда самоотверженно пресекают попытки диверсантов, шпионов и экстремистов пошатнуть нашу мирную жизнь, вычисляют, обезвреживают и предотвращают, спасают мирных невинных людей.
"Уважаемые ветераны органов безопасности, сотрудники Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю! Спасибо Вам за мужество, профессионализм, храбрость и стойкость. С праздником!" – добавил губернатор.
Ранее в воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что безопасность полуострова обеспечивают сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, которые честно и самоотверженно выполняют свой долг, пресекая попытки врагов навредить Родине.
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