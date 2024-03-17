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Бойцы СВО из Крыма: 10 лет назад мы с Россией совершили настоящее чудо - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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Бойцы СВО из Крыма: 10 лет назад мы с Россией совершили настоящее чудо
Бойцы СВО из Крыма: 10 лет назад мы с Россией совершили настоящее чудо - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Бойцы СВО из Крыма: 10 лет назад мы с Россией совершили настоящее чудо
С 10-летием возвращения Крыма в Россию своих земляков поздравили военнослужащие, которые сейчас находятся в зоне спецоперации. Их видеопоздравление разместил... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T11:49
2024-03-17T11:49
10 лет крымской весне
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владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. С 10-летием возвращения Крыма в Россию своих земляков поздравили военнослужащие, которые сейчас находятся в зоне спецоперации. Их видеопоздравление разместил председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов.В своем поздравлении бойцы отметили, что ровно 10 лет назад жители Крыма вместе со всей Россией совершили настоящее чудо. В нужное время каждый оказался на своем месте и выполнил свой долг."Сражаясь плечом к плечу, мы боремся за прекращение истребительной войны киевского режима против народа Донбасса и всех граждан, вернувшихся домой, в Россию. За надежную безопасность и мирное будущее России, наших семей, детей и внуков, за отцов и матерей, сестер и братьев", - сказали военнослужащие.Они также подчеркнули, что 10 лет назад была восстановлена историческая справедливость.По их словам, весной 2014 года каждый сделал все, чтобы жители Крыма и России могли быть вместе навсегда."И сейчас мы делаем все возможное, чтобы весь наш народ был един. Мы с первых дней СВО защищаем право каждого жителя нашей страны, каждого члена нашего русского народа на самоопределение. Россия, Крым – навсегда вместе", - поздравили военнослужащие крымчан.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил руководителей Крыма с 10-летием воссоединения с РоссиейНаш выбор изменил Крым и Россию: Аксенов и Константинов о референдумеРеферендум в Крыму 16 марта 2014 года - справка
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крым, герои сво, новости сво, общество, владимир константинов, новости крыма
Бойцы СВО из Крыма: 10 лет назад мы с Россией совершили настоящее чудо

Бойцы спецоперации из Крыма поздравили земляков с 10-летием возвращения в Россию

11:49 17.03.2024
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваБойцы спецоперации из Крыма поздравили земляков с 10-летием возвращения в Россию
Бойцы спецоперации из Крыма поздравили земляков с 10-летием возвращения в Россию
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. С 10-летием возвращения Крыма в Россию своих земляков поздравили военнослужащие, которые сейчас находятся в зоне спецоперации. Их видеопоздравление разместил председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов.
"Крымские военнослужащие, участники специальной военной операции, поздравляют жителей полуострова с десятой годовщиной возвращения Крыма в Россию. Сегодня они защищают от врага не только Крым, но и всю Россию", - написал он в Telegram-канале.
В своем поздравлении бойцы отметили, что ровно 10 лет назад жители Крыма вместе со всей Россией совершили настоящее чудо. В нужное время каждый оказался на своем месте и выполнил свой долг.
"Сражаясь плечом к плечу, мы боремся за прекращение истребительной войны киевского режима против народа Донбасса и всех граждан, вернувшихся домой, в Россию. За надежную безопасность и мирное будущее России, наших семей, детей и внуков, за отцов и матерей, сестер и братьев", - сказали военнослужащие.
Они также подчеркнули, что 10 лет назад была восстановлена историческая справедливость.

"Мы вместе защитили Крым и Севастополь. Мы вместе заложили наше будущее. Перед каждым в жизни стоит выбор, как поступить. И каждый должен сделать выбор по совести. Наш выбор – Россия, Крым, Донбасс, счастливое будущее нашего народа", - заявили бойцы.

По их словам, весной 2014 года каждый сделал все, чтобы жители Крыма и России могли быть вместе навсегда.
"И сейчас мы делаем все возможное, чтобы весь наш народ был един. Мы с первых дней СВО защищаем право каждого жителя нашей страны, каждого члена нашего русского народа на самоопределение. Россия, Крым – навсегда вместе", - поздравили военнослужащие крымчан.
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10 лет Крымской веснеКрымГерои СВОНовости СВООбществоВладимир КонстантиновНовости Крыма
 
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