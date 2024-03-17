https://crimea.ria.ru/20240317/boytsy-svo-iz-kryma-10-let-nazad-my-s-rossiey-sovershili-nastoyaschee-chudo-1135760894.html

Бойцы СВО из Крыма: 10 лет назад мы с Россией совершили настоящее чудо

Бойцы СВО из Крыма: 10 лет назад мы с Россией совершили настоящее чудо - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Бойцы СВО из Крыма: 10 лет назад мы с Россией совершили настоящее чудо

С 10-летием возвращения Крыма в Россию своих земляков поздравили военнослужащие, которые сейчас находятся в зоне спецоперации. Их видеопоздравление разместил... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T11:49

2024-03-17T11:49

2024-03-17T11:49

10 лет крымской весне

крым

герои сво

новости сво

общество

владимир константинов

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135760780_0:16:1218:701_1920x0_80_0_0_f1bd2dceca031b0dd44d86a9b255003a.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. С 10-летием возвращения Крыма в Россию своих земляков поздравили военнослужащие, которые сейчас находятся в зоне спецоперации. Их видеопоздравление разместил председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов.В своем поздравлении бойцы отметили, что ровно 10 лет назад жители Крыма вместе со всей Россией совершили настоящее чудо. В нужное время каждый оказался на своем месте и выполнил свой долг."Сражаясь плечом к плечу, мы боремся за прекращение истребительной войны киевского режима против народа Донбасса и всех граждан, вернувшихся домой, в Россию. За надежную безопасность и мирное будущее России, наших семей, детей и внуков, за отцов и матерей, сестер и братьев", - сказали военнослужащие.Они также подчеркнули, что 10 лет назад была восстановлена историческая справедливость.По их словам, весной 2014 года каждый сделал все, чтобы жители Крыма и России могли быть вместе навсегда."И сейчас мы делаем все возможное, чтобы весь наш народ был един. Мы с первых дней СВО защищаем право каждого жителя нашей страны, каждого члена нашего русского народа на самоопределение. Россия, Крым – навсегда вместе", - поздравили военнослужащие крымчан.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил руководителей Крыма с 10-летием воссоединения с РоссиейНаш выбор изменил Крым и Россию: Аксенов и Константинов о референдумеРеферендум в Крыму 16 марта 2014 года - справка

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, герои сво, новости сво, общество, владимир константинов, новости крыма