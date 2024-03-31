https://crimea.ria.ru/20240331/rabota-chekistov-vazhna-aksenov-poblagodaril-fsb-za-zaschitu-kryma-1136164495.html

Работа чекистов важна: Аксенов поблагодарил ФСБ за защиту Крыма

Работа чекистов важна: Аксенов поблагодарил ФСБ за защиту Крыма - РИА Новости Крым, 31.03.2024

Работа чекистов важна: Аксенов поблагодарил ФСБ за защиту Крыма

Безопасность полуострова обеспечивают сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, которые честно и самоотверженно выполняют свой... РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T09:48

2024-03-31T09:48

2024-03-31T10:55

сергей аксенов

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Безопасность полуострова обеспечивают сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, которые честно и самоотверженно выполняют свой долг, пресекая попытки врагов навредить Родине. Об этом напомнил глава Крыма Сергей Аксенов в день десятилетия с момента образования управления в регионе.31 марта исполняется десять лет с момента образования Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Также он отметил, что за минувшие десять лет "пройден большой и сложный путь".Враги нашей Родины, враги Крыма не оставляли попыток навредить нам разными способами, однако сотрудники ФСБ всегда честно и самоотверженно выполняли свой долг, стоя на страже безопасности полуострова, подчеркнул АксеновГлава региона поблагодарил от имени жителей полуострова специалистов управления за эффективную работу, за надежную защиту Крыма. Также пожелал им крепкого здоровья, благополучия и всяческих успехов на ниве служения стране.28 марта сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность подпольных оружейников из 48 регионов РФ, изъято 562 единицы огнестрельного оружия и более 30 килограммов взрывчатки.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым не будет сбавлять оборотов на пути к процветанию – МатвиенкоБойцы СВО из Крыма: 10 лет назад мы с Россией совершили настоящее чудоПутин поздравил руководителей Крыма с 10-летием воссоединения с Россией

https://crimea.ria.ru/20231107/na-zemle-na-vode-i-v-vozdukhe-kak-okhranyayut-granitsy-kryma--1132611753.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, антитеррор, общество, безопасность