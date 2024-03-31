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Работа чекистов важна: Аксенов поблагодарил ФСБ за защиту Крыма - РИА Новости Крым, 31.03.2024
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Работа чекистов важна: Аксенов поблагодарил ФСБ за защиту Крыма
Работа чекистов важна: Аксенов поблагодарил ФСБ за защиту Крыма - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Работа чекистов важна: Аксенов поблагодарил ФСБ за защиту Крыма
Безопасность полуострова обеспечивают сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, которые честно и самоотверженно выполняют свой... РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T09:48
2024-03-31T10:55
сергей аксенов
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Безопасность полуострова обеспечивают сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, которые честно и самоотверженно выполняют свой долг, пресекая попытки врагов навредить Родине. Об этом напомнил глава Крыма Сергей Аксенов в день десятилетия с момента образования управления в регионе.31 марта исполняется десять лет с момента образования Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Также он отметил, что за минувшие десять лет "пройден большой и сложный путь".Враги нашей Родины, враги Крыма не оставляли попыток навредить нам разными способами, однако сотрудники ФСБ всегда честно и самоотверженно выполняли свой долг, стоя на страже безопасности полуострова, подчеркнул АксеновГлава региона поблагодарил от имени жителей полуострова специалистов управления за эффективную работу, за надежную защиту Крыма. Также пожелал им крепкого здоровья, благополучия и всяческих успехов на ниве служения стране.28 марта сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность подпольных оружейников из 48 регионов РФ, изъято 562 единицы огнестрельного оружия и более 30 килограммов взрывчатки.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым не будет сбавлять оборотов на пути к процветанию – МатвиенкоБойцы СВО из Крыма: 10 лет назад мы с Россией совершили настоящее чудоПутин поздравил руководителей Крыма с 10-летием воссоединения с Россией
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сергей аксенов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, антитеррор, общество, безопасность
Работа чекистов важна: Аксенов поблагодарил ФСБ за защиту Крыма

Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за эффективную работу и надежную защиту Крыма

09:48 31.03.2024 (обновлено: 10:55 31.03.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЗдание ФСБ
Здание ФСБ
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Безопасность полуострова обеспечивают сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, которые честно и самоотверженно выполняют свой долг, пресекая попытки врагов навредить Родине. Об этом напомнил глава Крыма Сергей Аксенов в день десятилетия с момента образования управления в регионе.
31 марта исполняется десять лет с момента образования Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Сегодня, в условиях проведения специальной военной операции, работа чекистов особенно важна. Благодаря их профессионализму, бдительности, оперативности задержано множество террористов и диверсантов, предателей и пособников иностранных спецслужб, спасены сотни – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что за минувшие десять лет "пройден большой и сложный путь".
Враги нашей Родины, враги Крыма не оставляли попыток навредить нам разными способами, однако сотрудники ФСБ всегда честно и самоотверженно выполняли свой долг, стоя на страже безопасности полуострова, подчеркнул Аксенов
Глава региона поблагодарил от имени жителей полуострова специалистов управления за эффективную работу, за надежную защиту Крыма. Также пожелал им крепкого здоровья, благополучия и всяческих успехов на ниве служения стране.
28 марта сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность подпольных оружейников из 48 регионов РФ, изъято 562 единицы огнестрельного оружия и более 30 килограммов взрывчатки.
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