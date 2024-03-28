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В Крыму и других регионах задержали 134 подпольных оружейника – ФСБ
В Крыму и других регионах задержали 134 подпольных оружейника – ФСБ - РИА Новости Крым, 28.03.2024
В Крыму и других регионах задержали 134 подпольных оружейника – ФСБ
Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность подпольных оружейников из 48 регионов РФ, изъято 562 единицы огнестрельного оружия и более 30 РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T10:37
2024-03-28T10:37
2024-03-28T10:51
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность подпольных оружейников из 48 регионов РФ, изъято 562 единицы огнестрельного оружия и более 30 килограммов взрывчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБНелегальных оружейников задержали в январе-феврале этого года в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Севастополе, Донецкой Народной Республике, Дагестане, Коми, Мордовии, Северной Осетии, Татарстане, Кабардино-Балкарии, Удмуртии, Красноярском и Краснодарском краях, Ростовской области и других регионах.Из незаконного оборота изъято 562 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В том числе 74 пулемета, 88 автоматов, 156 пистолетов-пулеметов, 136 винтовок, карабинов и ружей, 108 пистолетов и револьверов, а также 11 гранатометов и огнеметов, 115 гранат, 45 противотанковых и противопехотных мин, более 30 килограммов взрывчатых веществ (порох, тротил), 127 основных частей оружия и свыше 80 тысяч патронов различного калибра.Ранее сотрудники ФСБ задержали в Белгородской области россиянина, являющегося сторонником украинской националистической идеологии. Его подозревают в подготовке терактов против российских военных.В Луганской Народной Республике подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления попытался подорвать сотрудников МВД, которые его задерживали. Пятеро правоохранителей получили ранения и контузии, злоумышленник погиб на месте.
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), россия, оружие, новости, закон и право
В Крыму и других регионах задержали 134 подпольных оружейника – ФСБ
В Крыму и еще 47 регионах России задержаны 134 подпольных оружейника – ФСБ
10:37 28.03.2024 (обновлено: 10:51 28.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность подпольных оружейников из 48 регионов РФ, изъято 562 единицы огнестрельного оружия и более 30 килограммов взрывчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 134 жителей 48 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Прекращена деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - говорится в сообщении.
Нелегальных оружейников задержали в январе-феврале этого года в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Севастополе, Донецкой Народной Республике, Дагестане, Коми, Мордовии, Северной Осетии, Татарстане, Кабардино-Балкарии, Удмуртии, Красноярском и Краснодарском краях, Ростовской области и других регионах.
Из незаконного оборота изъято 562 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В том числе 74 пулемета, 88 автоматов, 156 пистолетов-пулеметов, 136 винтовок, карабинов и ружей, 108 пистолетов и револьверов, а также 11 гранатометов и огнеметов, 115 гранат, 45 противотанковых и противопехотных мин, более 30 килограммов взрывчатых веществ (порох, тротил), 127 основных частей оружия и свыше 80 тысяч патронов различного калибра.
Ранее сотрудники ФСБ задержали
в Белгородской области россиянина, являющегося сторонником украинской националистической идеологии. Его подозревают в подготовке терактов против российских военных.
В Луганской Народной Республике подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления попытался подорвать сотрудников МВД
, которые его задерживали. Пятеро правоохранителей получили ранения и контузии, злоумышленник погиб на месте.