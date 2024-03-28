https://crimea.ria.ru/20240328/v-krymu-i-drugikh-regionakh-zaderzhali-134-podpolnykh-oruzheynika--fsb-1136094371.html

В Крыму и других регионах задержали 134 подпольных оружейника – ФСБ

В Крыму и других регионах задержали 134 подпольных оружейника – ФСБ - РИА Новости Крым, 28.03.2024

В Крыму и других регионах задержали 134 подпольных оружейника – ФСБ

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность подпольных оружейников из 48 регионов РФ, изъято 562 единицы огнестрельного оружия и более 30 РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T10:37

2024-03-28T10:37

2024-03-28T10:51

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность подпольных оружейников из 48 регионов РФ, изъято 562 единицы огнестрельного оружия и более 30 килограммов взрывчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБНелегальных оружейников задержали в январе-феврале этого года в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Севастополе, Донецкой Народной Республике, Дагестане, Коми, Мордовии, Северной Осетии, Татарстане, Кабардино-Балкарии, Удмуртии, Красноярском и Краснодарском краях, Ростовской области и других регионах.Из незаконного оборота изъято 562 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В том числе 74 пулемета, 88 автоматов, 156 пистолетов-пулеметов, 136 винтовок, карабинов и ружей, 108 пистолетов и револьверов, а также 11 гранатометов и огнеметов, 115 гранат, 45 противотанковых и противопехотных мин, более 30 килограммов взрывчатых веществ (порох, тротил), 127 основных частей оружия и свыше 80 тысяч патронов различного калибра.Ранее сотрудники ФСБ задержали в Белгородской области россиянина, являющегося сторонником украинской националистической идеологии. Его подозревают в подготовке терактов против российских военных.В Луганской Народной Республике подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления попытался подорвать сотрудников МВД, которые его задерживали. Пятеро правоохранителей получили ранения и контузии, злоумышленник погиб на месте.

https://crimea.ria.ru/20240326/terroristicheskaya-ugroza-v-rossii-sokhranyaetsya--direktor-fsb-1136051096.html

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), россия, оружие, новости, закон и право