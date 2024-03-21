https://crimea.ria.ru/20240321/sotrudniki-mvd-luganska-poluchili-oskolochnye-raneniya--otkryto-delo-1135905952.html

В ЛНР мужчина при задержании взорвал себя и ранил пятерых сотрудников МВД

В ЛНР мужчина при задержании взорвал себя и ранил пятерых сотрудников МВД - РИА Новости Крым, 21.03.2024

В ЛНР мужчина при задержании взорвал себя и ранил пятерых сотрудников МВД

Следователи СК РФ по Луганской Народной Республике возбудили уголовное дело по статье о покушении на жизнь сотрудников МВД. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T19:06

2024-03-21T19:06

2024-03-21T19:14

луганская народная республика (лнр)

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

луганск

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Следователи СК РФ по Луганской Народной Республике возбудили уголовное дело по статье о покушении на жизнь сотрудников МВД. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СК.Следствием установлено, что вечером 20 марта текущего года сотрудники МВД России преследовали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Мужчина передвигался на такси. В районе светофора в Ольховском районе города Луганска, правоохранители извлекли мужчину из авто.Следователи Ленинского следственного отдела по городу Луганску и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли частицы и предметы, представляющие интерес для следствия, назначили необходимые экспертизы.Во взаимодействии с МВД по ЛНР следователи устанавливают все обстоятельства, в том числе причины и условия произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается.

https://crimea.ria.ru/20240321/gotovil-terakty-protiv-voennykh-rossiyanin-zaderzhan-v-belgorodskoy-oblasti-1135891229.html

луганская народная республика (лнр)

луганск

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, луганск, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)