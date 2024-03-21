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В ЛНР мужчина при задержании взорвал себя и ранил пятерых сотрудников МВД - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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В ЛНР мужчина при задержании взорвал себя и ранил пятерых сотрудников МВД
В ЛНР мужчина при задержании взорвал себя и ранил пятерых сотрудников МВД - РИА Новости Крым, 21.03.2024
В ЛНР мужчина при задержании взорвал себя и ранил пятерых сотрудников МВД
Следователи СК РФ по Луганской Народной Республике возбудили уголовное дело по статье о покушении на жизнь сотрудников МВД. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T19:06
2024-03-21T19:14
луганская народная республика (лнр)
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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луганск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Следователи СК РФ по Луганской Народной Республике возбудили уголовное дело по статье о покушении на жизнь сотрудников МВД. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СК.Следствием установлено, что вечером 20 марта текущего года сотрудники МВД России преследовали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Мужчина передвигался на такси. В районе светофора в Ольховском районе города Луганска, правоохранители извлекли мужчину из авто.Следователи Ленинского следственного отдела по городу Луганску и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли частицы и предметы, представляющие интерес для следствия, назначили необходимые экспертизы.Во взаимодействии с МВД по ЛНР следователи устанавливают все обстоятельства, в том числе причины и условия произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается.
https://crimea.ria.ru/20240321/gotovil-terakty-protiv-voennykh-rossiyanin-zaderzhan-v-belgorodskoy-oblasti-1135891229.html
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, луганск, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
В ЛНР мужчина при задержании взорвал себя и ранил пятерых сотрудников МВД

В ЛНР подозреваемый при задержании привел в действие взрывное устройство

19:06 21.03.2024 (обновлено: 19:14 21.03.2024)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Следователи СК РФ по Луганской Народной Республике возбудили уголовное дело по статье о покушении на жизнь сотрудников МВД. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СК.
"Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", – сказано в сообщении.
Следствием установлено, что вечером 20 марта текущего года сотрудники МВД России преследовали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Мужчина передвигался на такси. В районе светофора в Ольховском районе города Луганска, правоохранители извлекли мужчину из авто.
"В этот момент злоумышленник привел в действие взрывное устройство. Пятеро сотрудников получили осколочные ранения и контузии. Мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, погиб. Водитель транспортного средства не пострадал", – уточнили в ведомстве.
Следователи Ленинского следственного отдела по городу Луганску и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли частицы и предметы, представляющие интерес для следствия, назначили необходимые экспертизы.
Во взаимодействии с МВД по ЛНР следователи устанавливают все обстоятельства, в том числе причины и условия произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)ПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиЛуганскМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
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