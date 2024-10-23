https://crimea.ria.ru/20241023/konflikt-na-ukraine-zakonchitsya-peregovorami--glava-pentagona-1141304945.html

Конфликт на Украине закончится переговорами – глава Пентагона

Конфликт на Украине закончится переговорами – глава Пентагона - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Конфликт на Украине закончится переговорами – глава Пентагона

Конфликт на Украине в какой-то момент закончится решением сесть за стол переговоров. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с папой... РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T23:50

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пентагон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Конфликт на Украине в какой-то момент закончится решением сесть за стол переговоров. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с папой Римским Франциском в Риме, пишет РИА Новости со ссылкой на стенограмму Пентагона.Как заявил Остин, глава католической церкви обеспокоен гуманитарными проблемами в указанных регионах и разделяет стремление к прекращению огня.18 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва не пойдет на временные перемирия по Украине, поскольку заинтересована только в обеспечении долгосрочной безопасности. Он также подчеркнул, что речи о "размене территорий" идти не может, исторические регионы России являются неотъемлемой частью страны.Президент добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, однако переговоры могут состоятся исключительно на базе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы украинской стороной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО - ответ ПутинаЧто позволит заключить мир на Украине – ответ ЛавроваИз любви к театру: почему "План победы" Зеленского - фикция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пентагон, ллойд остин, украина, переговоры, в мире, политика, папа римский франциск, новости