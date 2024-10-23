Конфликт на Украине закончится переговорами – глава Пентагона
Конфликт на Украине закончится переговорами – глава Пентагона Ллойд Остин
23:50 23.10.2024 (обновлено: 23:59 23.10.2024)
© AP Photo Efrem LukatskyМинистр обороны США Ллойд Остин
© AP Photo Efrem Lukatsky
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Конфликт на Украине в какой-то момент закончится решением сесть за стол переговоров. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с папой Римским Франциском в Риме, пишет РИА Новости со ссылкой на стенограмму Пентагона.
"Нам нужно снизить напряжение на Ближнем Востоке и нужно найти путь к переходу на Украине. Мы продолжим поддержку Украины, как мы и говорили, и они определят, когда настанет время сесть за стол переговоров. Но вы слышали, как я говорил и ранее, этот конфликт закончится какими-то переговорами в какой-то момент", - цитирует заявление Остина РИА Новости.
Как заявил Остин, глава католической церкви обеспокоен гуманитарными проблемами в указанных регионах и разделяет стремление к прекращению огня.
18 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва не пойдет на временные перемирия по Украине, поскольку заинтересована только в обеспечении долгосрочной безопасности. Он также подчеркнул, что речи о "размене территорий" идти не может, исторические регионы России являются неотъемлемой частью страны.
Президент добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, однако переговоры могут состоятся исключительно на базе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы украинской стороной.
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