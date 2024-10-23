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Конфликт на Украине закончится переговорами – глава Пентагона - РИА Новости Крым, 23.10.2024
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Конфликт на Украине закончится переговорами – глава Пентагона
Конфликт на Украине закончится переговорами – глава Пентагона - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Конфликт на Украине закончится переговорами – глава Пентагона
Конфликт на Украине в какой-то момент закончится решением сесть за стол переговоров. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с папой... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T23:50
2024-10-23T23:59
пентагон
ллойд остин
украина
переговоры
в мире
политика
папа римский франциск
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Конфликт на Украине в какой-то момент закончится решением сесть за стол переговоров. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с папой Римским Франциском в Риме, пишет РИА Новости со ссылкой на стенограмму Пентагона.Как заявил Остин, глава католической церкви обеспокоен гуманитарными проблемами в указанных регионах и разделяет стремление к прекращению огня.18 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва не пойдет на временные перемирия по Украине, поскольку заинтересована только в обеспечении долгосрочной безопасности. Он также подчеркнул, что речи о "размене территорий" идти не может, исторические регионы России являются неотъемлемой частью страны.Президент добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, однако переговоры могут состоятся исключительно на базе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы украинской стороной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО - ответ ПутинаЧто позволит заключить мир на Украине – ответ ЛавроваИз любви к театру: почему "План победы" Зеленского - фикция
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пентагон, ллойд остин, украина, переговоры, в мире, политика, папа римский франциск, новости
Конфликт на Украине закончится переговорами – глава Пентагона

Конфликт на Украине закончится переговорами – глава Пентагона Ллойд Остин

23:50 23.10.2024 (обновлено: 23:59 23.10.2024)
 
© AP Photo Efrem LukatskyМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Конфликт на Украине в какой-то момент закончится решением сесть за стол переговоров. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с папой Римским Франциском в Риме, пишет РИА Новости со ссылкой на стенограмму Пентагона.
"Нам нужно снизить напряжение на Ближнем Востоке и нужно найти путь к переходу на Украине. Мы продолжим поддержку Украины, как мы и говорили, и они определят, когда настанет время сесть за стол переговоров. Но вы слышали, как я говорил и ранее, этот конфликт закончится какими-то переговорами в какой-то момент", - цитирует заявление Остина РИА Новости.
Как заявил Остин, глава католической церкви обеспокоен гуманитарными проблемами в указанных регионах и разделяет стремление к прекращению огня.
18 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва не пойдет на временные перемирия по Украине, поскольку заинтересована только в обеспечении долгосрочной безопасности. Он также подчеркнул, что речи о "размене территорий" идти не может, исторические регионы России являются неотъемлемой частью страны.
Президент добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, однако переговоры могут состоятся исключительно на базе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы украинской стороной.
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ПентагонЛлойд ОстинУкраинаПереговорыВ миреПолитикаПапа Римский ФранцискНовости
 
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