Главные новости Крыма: 23 октября
Новости Крыма: главные события и заявления среды, 23 октября
23:00 23.10.2024 (обновлено: 23:02 23.10.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. ВСУ попытались атаковать Крым с воздуха и моря. В Судаке 17-летний юноша погиб от удара током. В Симферополе произошли масштабные аварии на водопроводе. В Судаке выбрали нового главу администрации. В Крыму осудят лидера джанкойской ячейки "Свидетели Иеговы"*. Возможны ли случаи распространения полиомиелита из Украины в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
За ночь над Крымом перехватили 10 беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны в ночь на среду сбили 10 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом и еще четыре - над Ростовской областью. Кроме того, морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера, следовавших к берегам Крымского полуострова.
В Крыму 17-летний юноша погиб от удара током
В Судаке 17-летний юноша погиб от удара током в трансформаторной подстанции. По факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что 22 октября 17 летний житель села Переваловка забрался в помещение трансформаторной подстанции, к которой имелся открытый доступ, и получил множественные электротравмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
В Симферополе тысячи жителей остались без воды
В Симферополе почти 60 улиц и переулков до позднего вечера среды остались без воды из-за ремонтных работ. Позднее из-за аварии на магистральном водоводе в районе улицы Харьковской подача воды была ограничена еще в нескольких микрорайонах города и пригородных поселках.
В Судаке назначен новый глава городского округа
В Судаке главой администрации городского округа избран ветеран специальной военной операции Кирилл Чебышев.
"По результатам голосования депутатов кандидатуру Кирилла Чебышева утвердили на должность главы администрации города Судака – решение было принято единогласно. Кирилл Юрьевич приступит к своим обязанностям после подписания контракта", - говорится в сообщении.
В Крыму осудят лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"*
В Крыму предстанет перед судом лидер джанкойской ячейки запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, который с марта 2020 года по июль 2023 года продолжал активную деятельность, проводил собрания по видеосвязи, где с участием адептов пропагандировал идеи запрещенной организации.
Полиомиелит из Украины - есть ли риски распространения в Крыму
Хотя единичные случаи завоза полиомиелита в Крым с территории Украины вероятны, но распространение инфекции практически невозможно, успокоила главный внештатный специалист по инфекционным болезням республиканского минздрава Татьяна Одинец. Крым защитит высокая иммунизация населения.
"Миграция населения по вынужденным обстоятельствам, действительно, не исключат случаев завоза заболевания. Но рисков заражения в Крыму практически нет, поскольку у нас хорошая иммунная прослойка - среди детей активно проводится прививочная кампания согласно графику. И если взрослый человек в детстве был привит согласно календарю, то ему это не грозит", - утверждает Одинец.
О том, что в Европу может вернуться полиомиелит из Украины, сообщили в среду в европейском бюро Всемирной организации здравоохранения. Высокому риску передачи заболевания подвержена Украина.
* Запрещенная в России экстремистская организация