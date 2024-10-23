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Главные новости Крыма: 23 октября - РИА Новости Крым, 23.10.2024
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Главные новости Крыма: 23 октября
Главные новости Крыма: 23 октября - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Главные новости Крыма: 23 октября
ВСУ попытались атаковать Крым с воздуха и моря. В Судаке 17-летний юноша погиб от удара током. В Симферополе произошли масштабные аварии на водопроводе. В... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T23:00
2024-10-23T23:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. ВСУ попытались атаковать Крым с воздуха и моря. В Судаке 17-летний юноша погиб от удара током. В Симферополе произошли масштабные аварии на водопроводе. В Судаке выбрали нового главу администрации. В Крыму осудят лидера джанкойской ячейки "Свидетели Иеговы"*. Возможны ли случаи распространения полиомиелита из Украины в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.За ночь над Крымом перехватили 10 беспилотниковРоссийские средства противовоздушной обороны в ночь на среду сбили 10 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом и еще четыре - над Ростовской областью. Кроме того, морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера, следовавших к берегам Крымского полуострова.В Крыму 17-летний юноша погиб от удара токомВ Судаке 17-летний юноша погиб от удара током в трансформаторной подстанции. По факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.В Симферополе тысячи жителей остались без водыВ Симферополе почти 60 улиц и переулков до позднего вечера среды остались без воды из-за ремонтных работ. Позднее из-за аварии на магистральном водоводе в районе улицы Харьковской подача воды была ограничена еще в нескольких микрорайонах города и пригородных поселках.В Судаке назначен новый глава городского округаВ Судаке главой администрации городского округа избран ветеран специальной военной операции Кирилл Чебышев."По результатам голосования депутатов кандидатуру Кирилла Чебышева утвердили на должность главы администрации города Судака – решение было принято единогласно. Кирилл Юрьевич приступит к своим обязанностям после подписания контракта", - говорится в сообщении.В Крыму осудят лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"*В Крыму предстанет перед судом лидер джанкойской ячейки запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, который с марта 2020 года по июль 2023 года продолжал активную деятельность, проводил собрания по видеосвязи, где с участием адептов пропагандировал идеи запрещенной организации.Полиомиелит из Украины - есть ли риски распространения в КрымуХотя единичные случаи завоза полиомиелита в Крым с территории Украины вероятны, но распространение инфекции практически невозможно, успокоила главный внештатный специалист по инфекционным болезням республиканского минздрава Татьяна Одинец. Крым защитит высокая иммунизация населения.О том, что в Европу может вернуться полиомиелит из Украины, сообщили в среду в европейском бюро Всемирной организации здравоохранения. Высокому риску передачи заболевания подвержена Украина.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://crimea.ria.ru/20241023/krizis-na-rynke-truda-v-krymu-kakikh-spetsialistov-ne-khvataet-i-chto-delat-1141292287.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Главные новости Крыма: 23 октября

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 23 октября

23:00 23.10.2024 (обновлено: 23:02 23.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. ВСУ попытались атаковать Крым с воздуха и моря. В Судаке 17-летний юноша погиб от удара током. В Симферополе произошли масштабные аварии на водопроводе. В Судаке выбрали нового главу администрации. В Крыму осудят лидера джанкойской ячейки "Свидетели Иеговы"*. Возможны ли случаи распространения полиомиелита из Украины в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
За ночь над Крымом перехватили 10 беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны в ночь на среду сбили 10 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом и еще четыре - над Ростовской областью. Кроме того, морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера, следовавших к берегам Крымского полуострова.
В механическом цехе завода - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
21:56Радио "Спутник в Крыму"
Кризис на рынке труда в Крыму: каких специалистов не хватает и что делать
В Крыму 17-летний юноша погиб от удара током
В Судаке 17-летний юноша погиб от удара током в трансформаторной подстанции. По факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что 22 октября 17 летний житель села Переваловка забрался в помещение трансформаторной подстанции, к которой имелся открытый доступ, и получил множественные электротравмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
В Симферополе тысячи жителей остались без воды
В Симферополе почти 60 улиц и переулков до позднего вечера среды остались без воды из-за ремонтных работ. Позднее из-за аварии на магистральном водоводе в районе улицы Харьковской подача воды была ограничена еще в нескольких микрорайонах города и пригородных поселках.
Белогорское водохранилище - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
06:05Эксклюзивы РИА Новости Крым
Ключевой прогноз для Крыма - надолго ли хватит запасов воды
В Судаке назначен новый глава городского округа
В Судаке главой администрации городского округа избран ветеран специальной военной операции Кирилл Чебышев.
"По результатам голосования депутатов кандидатуру Кирилла Чебышева утвердили на должность главы администрации города Судака – решение было принято единогласно. Кирилл Юрьевич приступит к своим обязанностям после подписания контракта", - говорится в сообщении.
В Крыму осудят лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"*
В Крыму предстанет перед судом лидер джанкойской ячейки запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, который с марта 2020 года по июль 2023 года продолжал активную деятельность, проводил собрания по видеосвязи, где с участием адептов пропагандировал идеи запрещенной организации.
Фасовка сливочного масла - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
21:03Радио "Спутник в Крыму"
Почему в Крыму "скакнули" цены на сливочное масло – ответ минсельхоза
Полиомиелит из Украины - есть ли риски распространения в Крыму
Хотя единичные случаи завоза полиомиелита в Крым с территории Украины вероятны, но распространение инфекции практически невозможно, успокоила главный внештатный специалист по инфекционным болезням республиканского минздрава Татьяна Одинец. Крым защитит высокая иммунизация населения.
"Миграция населения по вынужденным обстоятельствам, действительно, не исключат случаев завоза заболевания. Но рисков заражения в Крыму практически нет, поскольку у нас хорошая иммунная прослойка - среди детей активно проводится прививочная кампания согласно графику. И если взрослый человек в детстве был привит согласно календарю, то ему это не грозит", - утверждает Одинец.
О том, что в Европу может вернуться полиомиелит из Украины, сообщили в среду в европейском бюро Всемирной организации здравоохранения. Высокому риску передачи заболевания подвержена Украина.
* Запрещенная в России экстремистская организация
 
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Заголовок открываемого материала
23:00Главные новости Крыма: 23 октября
22:44Путин оценил важность присоединение Эфиопии к БРИКС
22:20Главное за день: 23 октября
21:56Кризис на рынке труда в Крыму: каких специалистов не хватает и что делать
21:33Теракт в Турции – число жертв выросло до пяти
21:19Дрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома – ранен мужчина
21:03Почему в Крыму "скакнули" цены на сливочное масло – ответ минсельхоза
20:37Западу нужно вынудить Россию применить ядерное оружие – Лукашенко
20:17Флот России начал совместные учения с Мьянмой
20:01О чем говорили Путин и Эрдоган на переговорах в Казани
19:23"Народная дипломатия" в деле – в мире растет интерес к Крыму
18:59Ребенок упал со скалистого склона в горах Крыма
18:46Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Анкаре
18:19Четыре человека погибли при теракте в Турции – Эрдоган
18:17На ливневки в Сакском районе Крыма выделят 38 миллионов рублей
18:12В Ялте машина сбила 9-летнюю девочку
17:47В Симферополе капитально отремонтировали районную больницу
17:27В Симферополе масштабная авария на магистральном водоводе
17:23В "Тайгане" установят памятник погибшей Леокадии Переваловой
17:16В Судаке назначен новый глава городского округа
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