https://crimea.ria.ru/20241023/v-krymu-osudyat-lidera-dzhankoyskoy-yacheyki-svideteley-iegovy-1141295568.html

В Крыму осудят лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"*

В Крыму осудят лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости Крым, 23.10.2024

В Крыму осудят лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"*

Лидер джанкойской ячейки запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы"* предстанет перед судом. Об этом сообщили в Главном следственном... РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T16:09

2024-10-23T16:09

2024-10-23T16:09

крым

джанкой

"свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация)

происшествия

правосудие

гсу ск россии по крыму и севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Лидер джанкойской ячейки запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы"* предстанет перед судом. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.Преступную деятельность пресекли сотрудники республиканских управлений ФСБ и МВД России.По месту жительства фигуранта и свидетелей была изъята запрещенная литература, проведены религиоведческие судебные экспертизы, которые подтвердили противозаконную деятельность ячейки.Крымчанин обвиняется в организации деятельности запрещенной религиозной организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.Ранее суд вынес приговор двум крымчанам, организовавшим ячейку "Свидетелей Иеговы"* в Красногвардейском районе республики. Оба фигуранта получили по шесть лет лишения свободы.* Запрещенная в России экстремистская организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали лидера керченской ячейки "Свидетелей Иеговы"*В Крыму осудили лидеров экстремистской религиозной ячейкиОрганизатор крымской ячейки "Свидетелей Иеговы"* предстанет перед судом

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джанкой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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