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В Крыму осудят лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости Крым, 23.10.2024
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В Крыму осудят лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"*
В Крыму осудят лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости Крым, 23.10.2024
В Крыму осудят лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"*
Лидер джанкойской ячейки запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы"* предстанет перед судом. Об этом сообщили в Главном следственном... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T16:09
2024-10-23T16:09
крым
джанкой
"свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация)
происшествия
правосудие
гсу ск россии по крыму и севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Лидер джанкойской ячейки запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы"* предстанет перед судом. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.Преступную деятельность пресекли сотрудники республиканских управлений ФСБ и МВД России.По месту жительства фигуранта и свидетелей была изъята запрещенная литература, проведены религиоведческие судебные экспертизы, которые подтвердили противозаконную деятельность ячейки.Крымчанин обвиняется в организации деятельности запрещенной религиозной организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.Ранее суд вынес приговор двум крымчанам, организовавшим ячейку "Свидетелей Иеговы"* в Красногвардейском районе республики. Оба фигуранта получили по шесть лет лишения свободы.* Запрещенная в России экстремистская организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали лидера керченской ячейки "Свидетелей Иеговы"*В Крыму осудили лидеров экстремистской религиозной ячейкиОрганизатор крымской ячейки "Свидетелей Иеговы"* предстанет перед судом
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60
крым, джанкой, "свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация), происшествия, правосудие, гсу ск россии по крыму и севастополю
В Крыму осудят лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"*

В Крыму осудят лидера экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"*

16:09 23.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Лидер джанкойской ячейки запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы"* предстанет перед судом. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.
"С марта 2020 года по июль 2023 года житель Джанкоя, являясь организатором местной ячейки "Сиваш", продолжил ее активную деятельность путем проведения собраний по видеосвязи, где с участием адептов пропагандировал идеи запрещенной организации", - сказано в сообщении.
Преступную деятельность пресекли сотрудники республиканских управлений ФСБ и МВД России.
По месту жительства фигуранта и свидетелей была изъята запрещенная литература, проведены религиоведческие судебные экспертизы, которые подтвердили противозаконную деятельность ячейки.
Крымчанин обвиняется в организации деятельности запрещенной религиозной организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее суд вынес приговор двум крымчанам, организовавшим ячейку "Свидетелей Иеговы"* в Красногвардейском районе республики. Оба фигуранта получили по шесть лет лишения свободы.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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КрымДжанкой"Свидетели Иеговы" (Запрещенная в России экстремистская организация)ПроисшествияПравосудиеГСУ СК России по Крыму и Севастополю
 
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