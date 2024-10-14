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В Крыму задержали лидера керченской ячейки "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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В Крыму задержали лидера керченской ячейки "Свидетелей Иеговы"*
В Крыму задержали лидера керченской ячейки "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости Крым, 14.10.2024
В Крыму задержали лидера керченской ячейки "Свидетелей Иеговы"*
В Крыму силовики задержали 53-летнего лидера керченской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает Главное следственное управление РИА Новости Крым, 14.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Крыму силовики задержали 53-летнего лидера керченской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает Главное следственное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, мужчина координировал проведение собраний адептов, где пропагандировались идеи запрещенной религиозной организации. Фигуранта задержали оперативные сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю и МВД по РК при силовой поддержке Росгвардии.В ходе обысков по месту жительства фигуранта и помещениях для проведения собраний изъята запрещенная литература и иные противозаконные материалы. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.Мужчине предъявлено обвинение, ему грозит от шести до десяти лет лишения свободы.Устанавливается причастность иных лиц к деятельности керченской ячейки запрещенной организации.Ранее суд вынес приговор двум крымчанам, организовавшим ячейку "Свидетелей Иеговы"* в Красногвардейском районе республики. Оба фигуранта получили по шесть лет лишения свободы.*запрещенная в России экстремистская организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали лидера ячейки Свидетелей Иеговы*В Мариуполе ФСБ пресекла деятельность сектантов, снабжающих ВСУОрганизатор крымской ячейки "Свидетелей Иеговы"* предстанет перед судом
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РИА Новости Крым
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гсу ск россии по крыму и севастополю, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, керчь, новости крыма, крым, закон и право, безопасность республики крым и севастополя, видео
В Крыму задержали лидера керченской ячейки "Свидетелей Иеговы"*

В Крыму сотрудники ФСБ задержали главу керченской ячейки "Свидетелей Иеговы"*

11:00 14.10.2024 (обновлено: 11:16 14.10.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Крыму силовики задержали 53-летнего лидера керченской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает Главное следственное управление СК РФ по региону.
По данным ведомства, мужчина координировал проведение собраний адептов, где пропагандировались идеи запрещенной религиозной организации. Фигуранта задержали оперативные сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю и МВД по РК при силовой поддержке Росгвардии.
В ходе обысков по месту жительства фигуранта и помещениях для проведения собраний изъята запрещенная литература и иные противозаконные материалы. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.
Мужчине предъявлено обвинение, ему грозит от шести до десяти лет лишения свободы.
Устанавливается причастность иных лиц к деятельности керченской ячейки запрещенной организации.
Ранее суд вынес приговор двум крымчанам, организовавшим ячейку "Свидетелей Иеговы"* в Красногвардейском районе республики. Оба фигуранта получили по шесть лет лишения свободы.
*запрещенная в России экстремистская организация
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