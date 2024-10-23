https://crimea.ria.ru/20241023/glavnoe-za-den-23-oktyabrya-1141303407.html

Главное за день: 23 октября

Главное за день: 23 октября - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Главное за день: 23 октября

В Казани проходит саммит глав государств БРИКС. В Анкаре произошел теракт. Президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом... РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T22:20

2024-10-23T22:20

2024-10-23T22:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Казани проходит саммит глав государств БРИКС. В Анкаре произошел теракт. Президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Россия и Белоруссия начали подготовку к военным учениям "Запад-2025", которое станет главным мероприятием по совместной подготовке органов управления войск двух стран.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Итоговая декларация саммита БРИКСИтоговая декларация саммита БРИКС уже подготовлена, документ определяет приоритеты в укреплении стратегического партнерства стран-участниц объединения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках заседания саммита БРИКС в расширенном формате.Доля стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности в текущем году достигает 36,7% и уверенно превышает долю стран "Большой семерки", подчеркнул российский лидер. При этом зерновая биржа БРИКС со временем может трансформироваться в полноценную товарную биржу и защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства. Путин предложил также создать единую инвестиционную платформу для стран-участниц объединения.В Турции произошел терактУ здания турецкой корпорации-производителя военных самолетов и космического оборудования в Анкаре прогремел взрыв. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Казани сообщил, что жертвами теракта стали четыре человека, еще 14 получили ранения. Российский лидер выразил слова соболезнования в связи со случившимся. К вечеру среды стало известно о пяти погибших и 22 раненых.Путин и Эрдоган провели переговоры в КазаниГлавными темами для обсуждения в ходе встречи Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом стали вопросы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, а также строительство первой турецкой АЭС "Аккую". Переговоры прошли в Казани в рамках саммита БРИКС."Российско-турецкие отношения носят добрососедский, конструктивный характер, основываются на многолетнем опыте партнерского взаимодействия в самых разных областях", - подчеркнул Путин.Российские войска освободили два населенных пункта в ДНРРоссийские войска освободили населенные пункты Серебрянка и Николаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские вооруженные силы разгромили военные аэродромы Украины и цеха сборки и хранения беспилотников и морских дронов ВСУ. За сутки потери украинской армии составили свыше 2000 солдат и офицеров.Россия и Белоруссия начали подготовку к военным учениямАрмии России и Белоруссии приступили к подготовке военных учений "Запад-2025". Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в Минске на заседании совместной коллегии министерств обороны двух стран, в котором принял участие глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов."В настоящее время генеральные штабы наших вооруженных сил приступили к подготовке учения "Запад-2025". Данное учение будет главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в 2025 году и создаст условия для дальнейшего совершенствования действующей системы обеспечения военной безопасности Союзного государства", - приводит слова Хренина пресс-служба МО Белоруссии.

https://crimea.ria.ru/20241023/zapadu-nuzhno-vynudit-rossiyu-primenit-yadernoe-oruzhie--lukashenko-1141301984.html

https://crimea.ria.ru/20241023/belousov-zayavil-ob-ugroze-yadernogo-stolknoveniya-rossii-i-stran-nato-1141285663.html

https://crimea.ria.ru/20241023/flot-rossii-nachal-sovmestnye-ucheniya-s-myanmoy-1141301577.html

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новости, главное за день, россия, турция, теракт, взрыв, брикс, реджеп тайип эрдоган, учения, белоруссия