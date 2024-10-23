https://crimea.ria.ru/20241023/o-chem-govorili-putin-i-erdogan-na-peregovorakh-v-kazani-1141301148.html

О чем говорили Путин и Эрдоган на переговорах в Казани

О чем говорили Путин и Эрдоган на переговорах в Казани - РИА Новости Крым, 23.10.2024

О чем говорили Путин и Эрдоган на переговорах в Казани

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, а также РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T20:01

2024-10-23T20:01

2024-10-23T20:01

владимир путин (политик)

россия

реджеп тайип эрдоган

турция

брикс

казань

политика

экономика

новости

аэс "аккую"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, а также строительство первой турецкой АЭС "Аккую". Переговоры прошли в Казани в рамках саммита БРИКС.Ситуация на Ближнем Востоке"Российско-турецкие отношения носят добрососедский, конструктивный характер, основываются на многолетнем опыте партнерского взаимодействия в самых разных областях", - подчеркнул Путин.Стороны обсудили ситуацию в Сирии и Закавказье, а также на Ближнем Востоке.Когда запустят "Аккую" Первая турецкая АЭС "Аккую", строительством которой занимается дочерняя компания "Росатома", начнет подачу электричества в энергосистему Турции уже в 2025 году, заявил российский президент.Товарооборот между Россией и ТурциейДинамично развивается и экономическое сотрудничество РФ и Турции, объем товарооборота за восемь месяцев вырос на 6%. Россияне занимают первое место по числу туристов в Турции.В ходе визита президенты также обсудили пути повышения эффективности торгово-экономического сотрудничества.Эрдоган пригласил Путина в ТурциюВ свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара ожидает визита президента РФ Владимира Путина в ближайшее время.Перед началом переговоров Владимир Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Анкаре, в котором погибли четыре человека и еще 14 пострадали. Взрыв произошел возле здания турецкой корпорации-производителя военных самолетов и космического оборудования TUSAŞ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Итоговая декларация саммита БРИКС – Путин обозначил главноеПутин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКСДоля БРИКС в мировой экономике превышает долю стран G7 – Путин

россия

турция

казань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, реджеп тайип эрдоган, турция, брикс, казань, политика, экономика, новости, аэс "аккую", в мире