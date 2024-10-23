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О чем говорили Путин и Эрдоган на переговорах в Казани - РИА Новости Крым, 23.10.2024
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О чем говорили Путин и Эрдоган на переговорах в Казани
О чем говорили Путин и Эрдоган на переговорах в Казани - РИА Новости Крым, 23.10.2024
О чем говорили Путин и Эрдоган на переговорах в Казани
Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, а также РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T20:01
2024-10-23T20:01
владимир путин (политик)
россия
реджеп тайип эрдоган
турция
брикс
казань
политика
экономика
новости
аэс "аккую"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, а также строительство первой турецкой АЭС "Аккую". Переговоры прошли в Казани в рамках саммита БРИКС.Ситуация на Ближнем Востоке"Российско-турецкие отношения носят добрососедский, конструктивный характер, основываются на многолетнем опыте партнерского взаимодействия в самых разных областях", - подчеркнул Путин.Стороны обсудили ситуацию в Сирии и Закавказье, а также на Ближнем Востоке.Когда запустят "Аккую" Первая турецкая АЭС "Аккую", строительством которой занимается дочерняя компания "Росатома", начнет подачу электричества в энергосистему Турции уже в 2025 году, заявил российский президент.Товарооборот между Россией и ТурциейДинамично развивается и экономическое сотрудничество РФ и Турции, объем товарооборота за восемь месяцев вырос на 6%. Россияне занимают первое место по числу туристов в Турции.В ходе визита президенты также обсудили пути повышения эффективности торгово-экономического сотрудничества.Эрдоган пригласил Путина в ТурциюВ свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара ожидает визита президента РФ Владимира Путина в ближайшее время.Перед началом переговоров Владимир Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Анкаре, в котором погибли четыре человека и еще 14 пострадали. Взрыв произошел возле здания турецкой корпорации-производителя военных самолетов и космического оборудования TUSAŞ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Итоговая декларация саммита БРИКС – Путин обозначил главноеПутин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКСДоля БРИКС в мировой экономике превышает долю стран G7 – Путин
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владимир путин (политик), россия, реджеп тайип эрдоган, турция, брикс, казань, политика, экономика, новости, аэс "аккую", в мире
О чем говорили Путин и Эрдоган на переговорах в Казани

Путин и Эрдоган провели переговоры в Казани

20:01 23.10.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанк23 октября 2024. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани.
23 октября 2024. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани.
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, а также строительство первой турецкой АЭС "Аккую". Переговоры прошли в Казани в рамках саммита БРИКС.

Ситуация на Ближнем Востоке

"Российско-турецкие отношения носят добрососедский, конструктивный характер, основываются на многолетнем опыте партнерского взаимодействия в самых разных областях", - подчеркнул Путин.
Стороны обсудили ситуацию в Сирии и Закавказье, а также на Ближнем Востоке.
"Наиболее острая тема сейчас - трагическое развитие обстановки на Ближнем Востоке. Принципиальные позиции России и Турции очень близки по этим вопросам", - сказал Путин в ходе переговоров.

Когда запустят "Аккую"

Первая турецкая АЭС "Аккую", строительством которой занимается дочерняя компания "Росатома", начнет подачу электричества в энергосистему Турции уже в 2025 году, заявил российский президент.
"Флагманский совместный проект - строительство первой турецкой АЭС "Аккую". Работы ведутся одновременно на всех четырех энергоблоках в круглосуточном режиме. Рассчитываем, что уже в следующем году станция начнет подачу электричества в энергосистему Турецкой Республики", - сказал Путин.

Товарооборот между Россией и Турцией

Динамично развивается и экономическое сотрудничество РФ и Турции, объем товарооборота за восемь месяцев вырос на 6%. Россияне занимают первое место по числу туристов в Турции.
"Особое место в наших двусторонних связях традиционно занимает туристическая область. В 2023 году Турцию посетили рекордные 6,3 миллиона российских граждан, что на 20,7% больше, чем годом ранее. За январь-август текущего года - более 4,5 миллионов человек, рост на 4,6%. По этому показателю Россия занимает в Турции первое место".
В ходе визита президенты также обсудили пути повышения эффективности торгово-экономического сотрудничества.

Эрдоган пригласил Путина в Турцию

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара ожидает визита президента РФ Владимира Путина в ближайшее время.
"Хочу выразить вам, что желаю видеть вас с визитом в Турции в ближайшее время", - заявил турецкий лидер.
Перед началом переговоров Владимир Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Анкаре, в котором погибли четыре человека и еще 14 пострадали. Взрыв произошел возле здания турецкой корпорации-производителя военных самолетов и космического оборудования TUSAŞ.
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Владимир Путин (политик)РоссияРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияБРИКСКазаньПолитикаЭкономикаНовостиАЭС "Аккую"В мире
 
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