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На ливневки в Сакском районе Крыма выделят 38 миллионов рублей
На ливневки в Сакском районе Крыма выделят 38 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 23.10.2024
На ливневки в Сакском районе Крыма выделят 38 миллионов рублей
Из бюджета Крыма выделят 38 миллионов рублей на организацию ливневок в селе Лесновка Сакского района Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T18:17
2024-10-23T18:17
2024-10-23T18:17
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ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Из бюджета Крыма выделят 38 миллионов рублей на организацию ливневок в селе Лесновка Сакского района Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в Сакский район.По данным главы республики, до конца года в районе завершат паспортизацию дорог, а в первом квартале следующего проведут их грейдирование и подсыпку.В Сакском районе заасфальтируют проезды к пляжам и отремонтируют улицы в двух селах, сообщал ранее Аксенов по итогам рабочей поездки в район.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сакском районе Крыма обновят 10 трансформаторных подстанцийАксенов поручил навести порядок в Сакском районеВ Сакском районе Крыма отремонтируют 41 км водовода к июлю 2025 года
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На ливневки в Сакском районе Крыма выделят 38 миллионов рублей
В селе Лесновка Сакского района Крыма организуют ливневки за 38 млн рублей - Аксенов