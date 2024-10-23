https://crimea.ria.ru/20241023/na-livnevki-v-sakskom-rayone-kryma-vydelyat-38-millionov-rubley-1141299240.html

На ливневки в Сакском районе Крыма выделят 38 миллионов рублей

На ливневки в Сакском районе Крыма выделят 38 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 23.10.2024

На ливневки в Сакском районе Крыма выделят 38 миллионов рублей

Из бюджета Крыма выделят 38 миллионов рублей на организацию ливневок в селе Лесновка Сакского района Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по... РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T18:17

2024-10-23T18:17

2024-10-23T18:17

крым

сакский район

сергей аксенов

крымский бюджет

новости крыма

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Из бюджета Крыма выделят 38 миллионов рублей на организацию ливневок в селе Лесновка Сакского района Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в Сакский район.По данным главы республики, до конца года в районе завершат паспортизацию дорог, а в первом квартале следующего проведут их грейдирование и подсыпку.В Сакском районе заасфальтируют проезды к пляжам и отремонтируют улицы в двух селах, сообщал ранее Аксенов по итогам рабочей поездки в район.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сакском районе Крыма обновят 10 трансформаторных подстанцийАксенов поручил навести порядок в Сакском районеВ Сакском районе Крыма отремонтируют 41 км водовода к июлю 2025 года

крым

сакский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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