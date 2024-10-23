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На ливневки в Сакском районе Крыма выделят 38 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 23.10.2024
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На ливневки в Сакском районе Крыма выделят 38 миллионов рублей
На ливневки в Сакском районе Крыма выделят 38 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 23.10.2024
На ливневки в Сакском районе Крыма выделят 38 миллионов рублей
Из бюджета Крыма выделят 38 миллионов рублей на организацию ливневок в селе Лесновка Сакского района Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T18:17
2024-10-23T18:17
крым
сакский район
сергей аксенов
крымский бюджет
новости крыма
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Из бюджета Крыма выделят 38 миллионов рублей на организацию ливневок в селе Лесновка Сакского района Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в Сакский район.По данным главы республики, до конца года в районе завершат паспортизацию дорог, а в первом квартале следующего проведут их грейдирование и подсыпку.В Сакском районе заасфальтируют проезды к пляжам и отремонтируют улицы в двух селах, сообщал ранее Аксенов по итогам рабочей поездки в район.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сакском районе Крыма обновят 10 трансформаторных подстанцийАксенов поручил навести порядок в Сакском районеВ Сакском районе Крыма отремонтируют 41 км водовода к июлю 2025 года
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РИА Новости Крым
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На ливневки в Сакском районе Крыма выделят 38 миллионов рублей

В селе Лесновка Сакского района Крыма организуют ливневки за 38 млн рублей - Аксенов

18:17 23.10.2024
 
© Фото из группы Северная сторона Севастополя ВКонтактеЛивневая канализация не справляется
Ливневая канализация не справляется
© Фото из группы Северная сторона Севастополя ВКонтакте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Из бюджета Крыма выделят 38 миллионов рублей на организацию ливневок в селе Лесновка Сакского района Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в Сакский район.
"Принято решение выделить 38 млн рублей для организации ливнево-дренажной системы в селе Лесновка Сакского района. Это позволит решить многолетнюю проблему подтоплений. Работы будут выполнены в рамках мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По данным главы республики, до конца года в районе завершат паспортизацию дорог, а в первом квартале следующего проведут их грейдирование и подсыпку.
"Грунтовых дорог в муниципальном образовании остаться не должно. Расчеты по объемам ямочного ремонта необходимо произвести до 1 ноября", - заявил Аксенов.
В Сакском районе заасфальтируют проезды к пляжам и отремонтируют улицы в двух селах, сообщал ранее Аксенов по итогам рабочей поездки в район.
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КрымСакский районСергей АксеновКрымский бюджетНовости КрымаРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорог
 
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