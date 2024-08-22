https://crimea.ria.ru/20240822/v-sakskom-rayone-kryma-obnovyat-10-transformatornykh-podstantsiy-1139800074.html

В Сакском районе Крыма обновят 10 трансформаторных подстанций

В Сакском районе Крыма обновят 10 трансформаторных подстанций - РИА Новости Крым, 22.08.2024

В Сакском районе Крыма обновят 10 трансформаторных подстанций

Сакскому району Крыма выделят 30 миллионов рублей на обновление трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T16:10

2024-08-22T16:10

2024-08-22T16:10

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Сакскому району Крыма выделят 30 миллионов рублей на обновление трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, были проанализированы обращения в районах с наибольшим количеством жалоб на качество электроснабжения и перепады напряжения в сети.Ревизию подстанций во всех муниципалитетах республики проведут специалисты "Крымэнерго" и выявят оборудование, которое требует замены.Также, по словам главы республики, по плану идет работа по переводу жителей 46 общежитий в Керчи на прямые расчеты с "Крымэнерго". Завершить ее планируют до конца текущего месяца.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму модернизируют объекты энергетики

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2024

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