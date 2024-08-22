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В Сакском районе Крыма обновят 10 трансформаторных подстанций - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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В Сакском районе Крыма обновят 10 трансформаторных подстанций
В Сакском районе Крыма обновят 10 трансформаторных подстанций - РИА Новости Крым, 22.08.2024
В Сакском районе Крыма обновят 10 трансформаторных подстанций
Сакскому району Крыма выделят 30 миллионов рублей на обновление трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T16:10
2024-08-22T16:10
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Сакскому району Крыма выделят 30 миллионов рублей на обновление трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, были проанализированы обращения в районах с наибольшим количеством жалоб на качество электроснабжения и перепады напряжения в сети.Ревизию подстанций во всех муниципалитетах республики проведут специалисты "Крымэнерго" и выявят оборудование, которое требует замены.Также, по словам главы республики, по плану идет работа по переводу жителей 46 общежитий в Керчи на прямые расчеты с "Крымэнерго". Завершить ее планируют до конца текущего месяца.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму модернизируют объекты энергетики
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, новости крыма, крым, сакский район, керчь, электросети крыма, электричество, электроэнергия
В Сакском районе Крыма обновят 10 трансформаторных подстанций

10 трансформаторных подстанций обновят в Сакском районе Крыма

16:10 22.08.2024
 
© Фото: пресс-служба ДТЭКТрансформаторная электроподстанция "Крымэнерго"
Трансформаторная электроподстанция Крымэнерго
© Фото: пресс-служба ДТЭК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Сакскому району Крыма выделят 30 миллионов рублей на обновление трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По словам Аксенова, были проанализированы обращения в районах с наибольшим количеством жалоб на качество электроснабжения и перепады напряжения в сети.

"В частности, в Сакском районе в ближайшее время планируется обновить 10 трансформаторных подстанций. На эти цели из республиканского бюджета дополнительно будет выделено 30 миллионов рублей", – написал глава республики в своем Telegram-канале.

Ревизию подстанций во всех муниципалитетах республики проведут специалисты "Крымэнерго" и выявят оборудование, которое требует замены.
Также, по словам главы республики, по плану идет работа по переводу жителей 46 общежитий в Керчи на прямые расчеты с "Крымэнерго". Завершить ее планируют до конца текущего месяца.
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Сергей АксеновНовости КрымаКрымСакский районКерчьЭлектросети КрымаЭлектричествоЭлектроэнергия
 
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