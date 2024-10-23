В Симферополе масштабная авария на магистральном водоводе
В Симферополе из-за масштабной аварии несколько микрорайонов остались без воды
Ремонтные работы
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе произошла авария на магистральном водоводе в районе перекрестка улиц Харьковская и Маркевича. В связи с этим отключено водоснабжение несколько районов города и пригородные поселки, сообщает Telegram-канал "Воды Крыма".
Водоснабжение ограничено с 16:30 по следующим адресам: микрорайоны Верхняя Украинка, Москольцо, Грэсовский, поселок Давидовка, пгт Молодежное, Комсомольское, Аэрофлотский, ЖК Жигулина Роща, ЖК Грэсовский, ул. Ракетная, ул. Ларионова, ул. Джанкойская, ул. Мелитопольская, ул. Пехотинцев, ул. Хромченко, ул. Гагарина, ул. Павленко, ул. Калинина, ул. Шаталова, ул. Толстого, бул. Ленина, а также прилегающие улицы и переулки.
Воду обещают подать по завершении ремонтных работ, к 21:00.
Утром стало известно, что в связи с аварийно-ремонтными работами до 23:00 будет ограничено водоснабжение на 60 улицах крымской столицы. До 14:00 водоснабжение отсутствовало на улицах Москалева, Проводников, Ухтомского (частично), Альпинистов (частично), Туристов (частично), Западная (частично) и прилегающих улицах и переулках.
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