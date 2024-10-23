https://crimea.ria.ru/20241023/v-simferopole-masshtabnaya-avariya-na-magistralnom-vodovode-1141297959.html

В Симферополе масштабная авария на магистральном водоводе

В Симферополе масштабная авария на магистральном водоводе - РИА Новости Крым, 23.10.2024

В Симферополе масштабная авария на магистральном водоводе

В Симферополе произошла авария на магистральном водоводе в районе перекрестка улиц Харьковская и Маркевича. В связи с этим отключено водоснабжение несколько... РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T17:27

2024-10-23T17:27

2024-10-23T17:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе произошла авария на магистральном водоводе в районе перекрестка улиц Харьковская и Маркевича. В связи с этим отключено водоснабжение несколько районов города и пригородные поселки, сообщает Telegram-канал "Воды Крыма".Воду обещают подать по завершении ремонтных работ, к 21:00.Утром стало известно, что в связи с аварийно-ремонтными работами до 23:00 будет ограничено водоснабжение на 60 улицах крымской столицы. До 14:00 водоснабжение отсутствовало на улицах Москалева, Проводников, Ухтомского (частично), Альпинистов (частично), Туристов (частично), Западная (частично) и прилегающих улицах и переулках.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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