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В Симферополе масштабная авария на магистральном водоводе - РИА Новости Крым, 23.10.2024
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В Симферополе масштабная авария на магистральном водоводе
В Симферополе масштабная авария на магистральном водоводе - РИА Новости Крым, 23.10.2024
В Симферополе масштабная авария на магистральном водоводе
В Симферополе произошла авария на магистральном водоводе в районе перекрестка улиц Харьковская и Маркевича. В связи с этим отключено водоснабжение несколько... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T17:27
2024-10-23T17:27
отключение воды в крыму
симферополь
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вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе произошла авария на магистральном водоводе в районе перекрестка улиц Харьковская и Маркевича. В связи с этим отключено водоснабжение несколько районов города и пригородные поселки, сообщает Telegram-канал "Воды Крыма".Воду обещают подать по завершении ремонтных работ, к 21:00.Утром стало известно, что в связи с аварийно-ремонтными работами до 23:00 будет ограничено водоснабжение на 60 улицах крымской столицы. До 14:00 водоснабжение отсутствовало на улицах Москалева, Проводников, Ухтомского (частично), Альпинистов (частично), Туристов (частично), Западная (частично) и прилегающих улицах и переулках.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Симферополе масштабная авария на магистральном водоводе

В Симферополе из-за масштабной аварии несколько микрорайонов остались без воды

17:27 23.10.2024
 
Ремонтные работы
Ремонтные работы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе произошла авария на магистральном водоводе в районе перекрестка улиц Харьковская и Маркевича. В связи с этим отключено водоснабжение несколько районов города и пригородные поселки, сообщает Telegram-канал "Воды Крыма".
Водоснабжение ограничено с 16:30 по следующим адресам: микрорайоны Верхняя Украинка, Москольцо, Грэсовский, поселок Давидовка, пгт Молодежное, Комсомольское, Аэрофлотский, ЖК Жигулина Роща, ЖК Грэсовский, ул. Ракетная, ул. Ларионова, ул. Джанкойская, ул. Мелитопольская, ул. Пехотинцев, ул. Хромченко, ул. Гагарина, ул. Павленко, ул. Калинина, ул. Шаталова, ул. Толстого, бул. Ленина, а также прилегающие улицы и переулки.
Воду обещают подать по завершении ремонтных работ, к 21:00.
Утром стало известно, что в связи с аварийно-ремонтными работами до 23:00 будет ограничено водоснабжение на 60 улицах крымской столицы. До 14:00 водоснабжение отсутствовало на улицах Москалева, Проводников, Ухтомского (частично), Альпинистов (частично), Туристов (частично), Западная (частично) и прилегающих улицах и переулках.
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