https://crimea.ria.ru/20241023/okolo-60-ulits-simferopolya-na-ves-den-ostanutsya-bez-vody-1141280193.html
Около 60 улиц Симферополя на весь день останутся без воды
Около 60 улиц Симферополя на весь день останутся без воды - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Около 60 улиц Симферополя на весь день останутся без воды
В Симферополе жители почти 60 улиц и переулков до позднего вечера среды останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T09:15
2024-10-23T09:15
2024-10-23T09:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе жители почти 60 улиц и переулков до позднего вечера среды останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".По данным пресс-службы, ориентировочно до 23:00 воды не будет по улицам 2-й Гвардейской Армии, Подгорная, Аэродромная, Парашютистов, Курганная, Бассейная, Селекционная, Озерная, Крымской Правды, Опытная, Береговая, Альминская, Анатровская, Аэроклубная, Генерала Васильева, Трансформаторная, Аянская, Днепровская, Дружбы, Шевченко, Баррикадная (частично), Залесская (частично), Бастионная, Соколиная, Санитарная, Тополевая, Гавена (частично), Эстонская, Заводская, Саковича, Лихого, Объездная, Севастопольская, Субхи, Козлова (частично в районе центрального рынка), Героев Сталинграда, Обская, Амурская, Иртышская, Енисейская, Валдайская, Генова (частично), Маршала Василевского и других.Также под ограничение попало село Перово Симферопольского района. Кроме того, возможны перебои с водоснабжением в микрорайоне Москольцо.До 14:00 водоснабжение будет отсутствовать на улицах Москалева, Проводников, Ухтомского (частично), Альпинистов (частично), Туристов (частично), Западная (частично) и прилегающих улицах и переулках.Предприятием организован подвоз питьевой воды воды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Около 60 улиц Симферополя на весь день останутся без воды
Часть Симферополя на день останется без воды из-за ремонтных работ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе жители почти 60 улиц и переулков до позднего вечера среды останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
"23 октября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, ориентировочно до 23:00 воды не будет по улицам 2-й Гвардейской Армии, Подгорная, Аэродромная, Парашютистов, Курганная, Бассейная, Селекционная, Озерная, Крымской Правды, Опытная, Береговая, Альминская, Анатровская, Аэроклубная, Генерала Васильева, Трансформаторная, Аянская, Днепровская, Дружбы, Шевченко, Баррикадная (частично), Залесская (частично), Бастионная, Соколиная, Санитарная, Тополевая, Гавена (частично), Эстонская, Заводская, Саковича, Лихого, Объездная, Севастопольская, Субхи, Козлова (частично в районе центрального рынка), Героев Сталинграда, Обская, Амурская, Иртышская, Енисейская, Валдайская, Генова (частично), Маршала Василевского и других.
Также под ограничение попало село Перово Симферопольского района. Кроме того, возможны перебои с водоснабжением в микрорайоне Москольцо.
До 14:00 водоснабжение будет отсутствовать на улицах Москалева, Проводников, Ухтомского (частично), Альпинистов (частично), Туристов (частично), Западная (частично) и прилегающих улицах и переулках.
Предприятием организован подвоз питьевой воды воды.
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