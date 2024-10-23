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Флот России начал совместные учения с Мьянмой

Флот России начал совместные учения с Мьянмой - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Флот России начал совместные учения с Мьянмой

Корабли Военно-морского флота России отправились в Андаманском море для проведения совместных военно-морских учений с военно-морскими силами Мьянмы. Об этом... РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T20:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Корабли Военно-морского флота России отправились в Андаманском море для проведения совместных военно-морских учений с военно-морскими силами Мьянмы. Об этом сообщили в Минобороны.Военные моряки России и Мьянмы в течение двух дней отработают задачи развертывания, совместного маневрирования и организации связи. Экипажи выполнят боевые упражнения по противовоздушной и противоминной обороне отряда кораблей в море, а также по освобождению захваченного условными террористами судна.ВМС Мьянмы в рамках учения представлены вертолетоносным кораблем "Моаттама", фрегатом "Син Пху Шин", корветом "Табиншвехти" и одной дизель-электрической подводной лодкой, уточнили в военном ведомстве России."Главной задачей учения является всестороннее развитие и укрепление сотрудничества в военно-морской области между странами, совместное противодействие глобальным угрозам и обеспечение безопасности гражданского судоходства в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавили в Минобороны.Совместные учения военнослужащих России и Лаоса "Ларос-2024", в рамках которых отрабатываются современные методы и способы ведения боевых действий, начались в Приморском крае 20 сентября. 10 сентября Минобороны РФ сообщило, что военно-морской флот России приступил к проведению учений "Океан-2024". Одна из задач тренировок – расширение взаимодействия ВМФ России с военно-морскими силами стран-партнеров. В учениях были задействованы корабли Черноморского флота, в частности корвет "Меркурий".Президент России Владимир Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за 30 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белорусские военные пройдут в России учебно-боевую подготовкуУникальный робот задействован на военных учениях России и ЛаосаШтурмовой авиаполк ЧФ отработал уничтожение целей в Черном море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вмф, армия и флот, тихоокеанский флот, учения, мьянма, новости, безопасность