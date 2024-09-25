https://crimea.ria.ru/20240925/unikalnyy-robot-zadeystvovan-na-voennykh-ucheniyakh-rossii-i-laosa-1140602873.html

Уникальный робот задействован на военных учениях России и Лаоса

Уникальный робот задействован на военных учениях России и Лаоса - РИА Новости Крым, 25.09.2024

Уникальный робот задействован на военных учениях России и Лаоса

Военнослужащие России и Лаоса в рамках активной фазы совместного военного учения "Ларос-2024" освободили населенный пункт и его жителей от условных террористов. РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T12:45

2024-09-25T12:45

2024-09-25T12:56

учения

россия

армия и флот

антитеррор

министерство обороны рф

безопасность

приморье

юго-восточная азия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/19/1140602743_0:79:1100:697_1920x0_80_0_0_253697ba2582bf1b434eeb0a9566ce95.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Военнослужащие России и Лаоса в рамках активной фазы совместного военного учения "Ларос-2024" освободили населенный пункт и его жителей от условных террористов. Как сообщает в среду Минобороны РФ, в учениях задействовали новейшую российскую военную роботизированную разработку.Совместные учения военнослужащих России и Лаоса "Ларос-2024", в рамках которых отрабатываются современные методы и способы ведения боевых действий, начались в Приморском крае 20 сентября.Тренировка прошла на общевойсковом полигоне "Сергеевский" Восточного военного округа.В ходе розыгрыша практических действий совместная группировка войск вооруженных сил России и Лаоса отработала ведение переговоров с условными террористами, организацию эвакуации гражданского населения, блокировку и зачистку населенного пункта от незаконных вооруженных формирований.Заключительный этап учения "Ларос-2024" пройдет 26 сентября. Военные двух стран выполнят преследование и блокирование незаконных вооруженных формирований, поразят силы и технику противника, нанесут авиаудар по его резервам. В этом этапе задействуют подразделения спецназа, танковые экипажи, расчеты артиллерии, экипажи БМП, огнеметные подразделения и расчеты переносного зенитного ракетного комплекса "Игла", часть сил штурмовой и армейской авиации ВКС России. Также будет осуществлена высадка тактического воздушного десанта в составе совместных штурмовых групп специального назначения Вооруженных Сил России и Народной армии Лаоса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Корабли России и Китая вступили в морской бой против подлодок врага400 боевых кораблей и 120 самолетов участвовали в учениях "Океан-2024"Армию Китая привлекли к российским учениям "Океан-2024"

россия

приморье

юго-восточная азия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, россия, армия и флот, антитеррор, министерство обороны рф, безопасность, приморье, юго-восточная азия, видео