https://crimea.ria.ru/20240925/unikalnyy-robot-zadeystvovan-na-voennykh-ucheniyakh-rossii-i-laosa-1140602873.html
Уникальный робот задействован на военных учениях России и Лаоса
Уникальный робот задействован на военных учениях России и Лаоса - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Уникальный робот задействован на военных учениях России и Лаоса
Военнослужащие России и Лаоса в рамках активной фазы совместного военного учения "Ларос-2024" освободили населенный пункт и его жителей от условных террористов. РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T12:45
2024-09-25T12:45
2024-09-25T12:56
учения
россия
армия и флот
антитеррор
министерство обороны рф
безопасность
приморье
юго-восточная азия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Военнослужащие России и Лаоса в рамках активной фазы совместного военного учения "Ларос-2024" освободили населенный пункт и его жителей от условных террористов. Как сообщает в среду Минобороны РФ, в учениях задействовали новейшую российскую военную роботизированную разработку.Совместные учения военнослужащих России и Лаоса "Ларос-2024", в рамках которых отрабатываются современные методы и способы ведения боевых действий, начались в Приморском крае 20 сентября.Тренировка прошла на общевойсковом полигоне "Сергеевский" Восточного военного округа.В ходе розыгрыша практических действий совместная группировка войск вооруженных сил России и Лаоса отработала ведение переговоров с условными террористами, организацию эвакуации гражданского населения, блокировку и зачистку населенного пункта от незаконных вооруженных формирований.Заключительный этап учения "Ларос-2024" пройдет 26 сентября. Военные двух стран выполнят преследование и блокирование незаконных вооруженных формирований, поразят силы и технику противника, нанесут авиаудар по его резервам. В этом этапе задействуют подразделения спецназа, танковые экипажи, расчеты артиллерии, экипажи БМП, огнеметные подразделения и расчеты переносного зенитного ракетного комплекса "Игла", часть сил штурмовой и армейской авиации ВКС России. Также будет осуществлена высадка тактического воздушного десанта в составе совместных штурмовых групп специального назначения Вооруженных Сил России и Народной армии Лаоса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Корабли России и Китая вступили в морской бой против подлодок врага400 боевых кораблей и 120 самолетов участвовали в учениях "Океан-2024"Армию Китая привлекли к российским учениям "Океан-2024"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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учения, россия, армия и флот, антитеррор, министерство обороны рф, безопасность, приморье, юго-восточная азия, видео
Уникальный робот задействован на военных учениях России и Лаоса
Уникальный российский робот помог ликвидировать условных террористов на учениях с Лаосом
12:45 25.09.2024 (обновлено: 12:56 25.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Военнослужащие России и Лаоса в рамках активной фазы совместного военного учения "Ларос-2024" освободили населенный пункт и его жителей от условных террористов. Как сообщает в среду Минобороны РФ, в учениях задействовали новейшую российскую военную роботизированную разработку.
Совместные учения военнослужащих России и Лаоса "Ларос-2024", в рамках которых отрабатываются современные методы и способы ведения боевых действий, начались в Приморском крае 20 сентября.
Тренировка прошла на общевойсковом полигоне "Сергеевский" Восточного военного округа.
"По легенде учения, отряды "террористов" захватили населенный пункт и взяли в заложники местных жителей. Объединенным штабом было принято решение о проведении переговоров. Для этого была применена новейшая российская разработка - роботизированная платформа "Жук 75", предназначенная для прокладки полевых кабельных линий, доставки боеприпасов и средств связи", - сказано в сообщении
В ходе розыгрыша практических действий совместная группировка войск вооруженных сил России и Лаоса отработала ведение переговоров с условными террористами, организацию эвакуации гражданского населения, блокировку и зачистку населенного пункта от незаконных вооруженных формирований.
Заключительный этап учения "Ларос-2024" пройдет 26 сентября. Военные двух стран выполнят преследование и блокирование незаконных вооруженных формирований, поразят силы и технику противника, нанесут авиаудар по его резервам. В этом этапе задействуют подразделения спецназа, танковые экипажи, расчеты артиллерии, экипажи БМП, огнеметные подразделения и расчеты переносного зенитного ракетного комплекса "Игла", часть сил штурмовой и армейской авиации ВКС России.
Также будет осуществлена высадка тактического воздушного десанта в составе совместных штурмовых групп специального назначения Вооруженных Сил России и Народной армии Лаоса.
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