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Корабли России и Китая вступили в морской бой против подлодок врага

Корабли России и Китая вступили в морской бой против подлодок врага - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Корабли России и Китая вступили в морской бой против подлодок врага

Совместный отряд кораблей Военно-морского флота России и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая провел комплексное учение, в рамках которого... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T10:50

2024-09-16T10:50

2024-09-16T10:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Совместный отряд кораблей Военно-морского флота России и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая провел комплексное учение, в рамках которого отбил авианалет и устранил угрозу атаки беспилотников и безэкипажных катеров, а также уничтожил субмарину противника в Японском море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Комплексная тренировка прошла в рамках масштабных учений военно-морских учений "Океан-2024". Задачи с выполнением боевых стрельб ракетным оружием и артиллерией совместно с ВМС Китая отработали боевые корабли, Военно-воздушные силы Тихоокеанского флота и воздушно-космические силы России, уточнили в Минобороны."Совместной российско-китайской корабельной группой была устранена угроза атаки безэкипажных катеров и FPV-дронов условного противника. Для этого были задействованы десантно-боевые вертолеты Ка-29, противодиверсионные катера типа "Грачонок" и корабельные расчеты радиоэлектронной борьбы", – рассказали в ведомстве.Также совместный отряд отбил авианалет условного противника, применив по воздушным целям корабельную артиллерию и зенитный ракетный комплекс "Кинжал".Кроме того, в рамках противоминного обеспечения российские морские тральщики при поддержке противолодочных самолетов морской авиации обеспечили дальнее авиационное противолодочное охранение. А палубные вертолеты отработали поиск подводных лодок с помощью погружаемых гидроакустических станций.Также совместный отряд отработал совместное тактическое маневрирование и тренировки по связи.Уточняется, что всего от российской стороны в этом эпизоде учения "Океан -2024" участвовало более 15 боевых кораблей. В их числе: флагман ТОФ Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев". А также корветы "Совершенный", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и две дизельные подводные лодки.Действия корабельных сил поддерживали более 10 самолетов (противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 морской авиации) и вертолетов Тихоокеанского флота и ВКС России (десантно-боевые вертолеты Ка-29 и палубные вертолеты Ка-27ПЛ).От китайской стороны участвовали два эсминца, "Синин" и "Уси", а также фрегат "Линь И".За действиями экипажей российских и китайских кораблей в море с борта фрегата наблюдали 24 представителя из 10 стран, уточнили в ведомстве.Накануне в Минобороны РФ сообщали, что в рамках учений "Океан-2024" экипажи кораблей Каспийской флотилии отработали навыки отражения ночной атаки безэкипажных катеров.10 сентября Военно-морской флот России приступил к проведению учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Одна из задач тренировок – расширение взаимодействия ВМФ России с военно-морскими силами стран-партнеров. Президент России Владимир Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за 30 лет.В учениях задействованы корабли Черноморского флота, в частности корвет "Меркурий".Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение о том, что военно-морские учения ВМФ России "Океан – 2024" с участием вооруженных сил Китая демонстрируют готовность отреагировать на возможное разрешение Запада атаковать территорию РФ дальнобойным оружием США и Великобритании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецоперация приобрела новое измерение – замминистра обороны РоссииПутин оценил уровень отношений России и КНРЧерноморский флот участвует в учениях "Океан-2024"

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вмф, армия и флот, военно-морской флот рф, китай, россия, учения "океан-2024", новости, учения, безопасность, министерство обороны рф, новости, видео, видео