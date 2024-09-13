https://crimea.ria.ru/20240913/spetsoperatsiya-priobrela-novoe-izmerenie--zamministra-oborony-rossii-1140315453.html

Спецоперация приобрела новое измерение – замминистра обороны России

Спецоперация приобрела новое измерение – замминистра обороны России - РИА Новости Крым, 13.09.2024

Спецоперация приобрела новое измерение – замминистра обороны России

Спецоперация на Украине приобрела новое измерение после вторжения ВСУ в Курскую область, и сегодня страны НАТО, видя успешность действий Вооруженных сил России, РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T08:37

2024-09-13T08:37

2024-09-13T08:37

министерство обороны рф

ситуация в курской области после нападения всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Спецоперация на Украине приобрела новое измерение после вторжения ВСУ в Курскую область, и сегодня страны НАТО, видя успешность действий Вооруженных сил России, хотят силовым путем принудить Москву к переговорам, для чего готовятся отправить свои войска на Украину. Об этом на Сяншаньском форуме по безопасности в Китае заявил замглавы Минобороны России Александр Фомин.Курская область развенчала ложь Киева"Если раньше киевский режим активно использовал на международной арене образ жертвы и преподносил боевые действия со своей стороны исключительно в качестве якобы справедливой борьбы за независимость, то агрессия ВСУ против мирного населения России окончательно развенчала эту ложь", – сказал Фомин.При этом он подчеркнул, что действия украинских боевиков были всеобъемлюще поддержаны западными странами.Сегодня же, по словам Фомина, видя успешность действий российской армии, страны НАТО готовятся отправить свои войска на Украину, чтобы силовым путем принудить Москву к началу переговоров, не считаясь с интересами РФ.Он также отметил, что российское оружие доказало эффективность в боевых условиях в зоне СВО, а западные системы вооружений продемонстрировали, что отлично горят без шансов на восстановление.Опыт на Украине США переносит в Азиатско-Тихоокеанский регионФомин также заявил, что опыт США, апробированный на Украине, сейчас переносится американцами в Азиатско-Тихоокеанский регион. При этом страны Запада уже создают там военные альянсы, аналогичные НАТО, прежде всего AUKUS, и заявляют о планах по развертыванию ракет средней и меньшей дальности для двойного сдерживания России и Китая.Целью всего этого является раздел стран региона на блоки и создание условий для начала крупномасштабной войны по украинским лекалам, заявил представитель руководства Минобороны РФ.В частности, он особенно подчеркнул, что США провоцируют рост напряженности вокруг Тайваня и всесторонне способствуют милитаризации Японии. А также умышленно обостряют обстановку вокруг Корейского полуострова, действуя аналогично тому, когда готовили конфликт на Украине.При этом США активно работают над новой редакцией их ядерной доктрины, в ней порог применения ядерного оружия может быть существенно снижен, заметил Фомин.Замминистра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин 13 сентября 2024 года принял участие работе XI Сяншаньского форума по безопасности, который проходит в Китае, в Пекине, с 12 по 14 сентября.На полях форума он провел двусторонние встречи с главами делегаций Китая, Брунея, Лаоса, Монголии и Ирана, сообщили журналистам в российском Минобороны.Фомин назвал Китай одним из ключевых партнеров России на мировой арене, подчеркнув, что "взаимоотношения Москвы и Пекина являются образцом межгосударственного взаимодействия"."Россия и Китай выступают за создание справедливого многополярного мироустройства, основанного на равноправии и взаимном уважении", – сказал замглавы оборонного ведомства России.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО принимает решение о прямом участии в конфликте на Украине. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО координирует украинские удары по России - ЛавровЗадают сценарии эскалации в мире: политолог о роли дебатов в СШАГотовность России отбить удар: эксперт назвал цели учения "Океан-2024"

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