https://crimea.ria.ru/20240911/gotovnost-rossii-otbit-udar-ekspert-nazval-tseli-ucheniya-okean-2024-1140277908.html

Готовность России отбить удар: эксперт назвал цели учения "Океан-2024"

Готовность России отбить удар: эксперт назвал цели учения "Океан-2024" - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Готовность России отбить удар: эксперт назвал цели учения "Океан-2024"

Самые масштабные за треть века военно-морские учения ВМФ России "Океан – 2024" с участием вооруженных сил Китая демонстрируют готовность отреагировать на... РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T17:17

2024-09-11T17:17

2024-09-11T17:17

учения "океан-2024"

радио "спутник в крыму"

россия

китай

армия и флот

вмф

военно-морской флот рф

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Самые масштабные за треть века военно-морские учения ВМФ России "Океан – 2024" с участием вооруженных сил Китая демонстрируют готовность отреагировать на возможное разрешение Запада атаковать территорию РФ дальнобойным оружием США и Великобритании. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.В среду в Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Совместный визит свидетельствует о том, что главной темой в рамках обсуждения конфликта с Владимиром Зеленским могут стать не мирные переговоры, а поставки Украине новых вооружений, полагает Гусев.По мнению Гусева, Россия продемонстрировала свою готовность ответить на растущие риски и развернула самые масштабные за 30 лет учения "Океан – 2024" с привлечением военных Китая.Президент США Джо Байден 13 сентября намерен обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по РФ дальнобойным оружием, которое предоставляют Вашингтон и Лондон, заявил накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен. В Кремле подчеркнули, что решение по данному вопросу скорее всего уже принято, "а сейчас просто формализовывается через СМИ".10 сентября Военно-морской флот России приступил к проведению учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Одна из задач тренировок - расширение взаимодействия ВМФ России с военно-морскими силами стран-партнеров. Президент России Владимир Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за 30 лет."Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся Главным командованием Военно-морского флота СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки Военно-морского флота СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.Читайте также на РИА Новости Крым:Армию Китая привлекли к российским учениям "Океан-2024"США провоцируют гонку вооружений – Путин"Калибры" отразили условный воздушный налет на учениях "Океан-2024"

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китай

сша

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения "океан-2024", россия, китай, армия и флот, вмф, военно-морской флот рф, безопасность, мнения, сша, украина, поставки западного оружия украине, александр гусев