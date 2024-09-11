Рейтинг@Mail.ru
Готовность России отбить удар: эксперт назвал цели учения "Океан-2024" - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240911/gotovnost-rossii-otbit-udar-ekspert-nazval-tseli-ucheniya-okean-2024-1140277908.html
Готовность России отбить удар: эксперт назвал цели учения "Океан-2024"
Готовность России отбить удар: эксперт назвал цели учения "Океан-2024" - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Готовность России отбить удар: эксперт назвал цели учения "Океан-2024"
Самые масштабные за треть века военно-морские учения ВМФ России "Океан – 2024" с участием вооруженных сил Китая демонстрируют готовность отреагировать на... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T17:17
2024-09-11T17:17
учения "океан-2024"
радио "спутник в крыму"
россия
китай
армия и флот
вмф
военно-морской флот рф
безопасность
мнения
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140268381_2:72:1085:681_1920x0_80_0_0_693af4283647f20e8f7521b14a18051c.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Самые масштабные за треть века военно-морские учения ВМФ России "Океан – 2024" с участием вооруженных сил Китая демонстрируют готовность отреагировать на возможное разрешение Запада атаковать территорию РФ дальнобойным оружием США и Великобритании. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.В среду в Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Совместный визит свидетельствует о том, что главной темой в рамках обсуждения конфликта с Владимиром Зеленским могут стать не мирные переговоры, а поставки Украине новых вооружений, полагает Гусев.По мнению Гусева, Россия продемонстрировала свою готовность ответить на растущие риски и развернула самые масштабные за 30 лет учения "Океан – 2024" с привлечением военных Китая.Президент США Джо Байден 13 сентября намерен обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по РФ дальнобойным оружием, которое предоставляют Вашингтон и Лондон, заявил накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен. В Кремле подчеркнули, что решение по данному вопросу скорее всего уже принято, "а сейчас просто формализовывается через СМИ".10 сентября Военно-морской флот России приступил к проведению учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Одна из задач тренировок - расширение взаимодействия ВМФ России с военно-морскими силами стран-партнеров. Президент России Владимир Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за 30 лет."Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся Главным командованием Военно-морского флота СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки Военно-морского флота СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.Читайте также на РИА Новости Крым:Армию Китая привлекли к российским учениям "Океан-2024"США провоцируют гонку вооружений – Путин"Калибры" отразили условный воздушный налет на учениях "Океан-2024"
россия
китай
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140268381_135:0:1080:709_1920x0_80_0_0_030c2d35b0b424ca89ac9dc92c6fe55a.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
учения "океан-2024", россия, китай, армия и флот, вмф, военно-морской флот рф, безопасность, мнения, сша, украина, поставки западного оружия украине, александр гусев
Готовность России отбить удар: эксперт назвал цели учения "Океан-2024"

Учения "Океан-2024" связаны с риском одобрения ударов дальнобойным оружием по РФ - эксперт

17:17 11.09.2024
 
© Министерство обороны РФУчения ВМФ России и стран-партнеров "Океан-2024"
Учения ВМФ России и стран-партнеров Океан-2024
© Министерство обороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Самые масштабные за треть века военно-морские учения ВМФ России "Океан – 2024" с участием вооруженных сил Китая демонстрируют готовность отреагировать на возможное разрешение Запада атаковать территорию РФ дальнобойным оружием США и Великобритании. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
В среду в Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Совместный визит свидетельствует о том, что главной темой в рамках обсуждения конфликта с Владимиром Зеленским могут стать не мирные переговоры, а поставки Украине новых вооружений, полагает Гусев.

"Этот визит связан с усилением напряженности в украино-российском конфликте. И прежде всего в вопросах, касающийся предоставления права киевскому режиму бить дальнобойным оружием вглубь нашей страны", – убежден политолог.

По мнению Гусева, Россия продемонстрировала свою готовность ответить на растущие риски и развернула самые масштабные за 30 лет учения "Океан – 2024" с привлечением военных Китая.

"Масштабность этих учений позволяет говорить о том, что они являются показом сдерживающего характера. То есть американцы должны задуматься. Задействованы все наши флоты от северных границ нашей континентальной зоны до Средиземного моря и Дальнего Восток. А участие китайских военнослужащих – это как кость в горле у американцев", – сказал он.

Президент США Джо Байден 13 сентября намерен обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по РФ дальнобойным оружием, которое предоставляют Вашингтон и Лондон, заявил накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен. В Кремле подчеркнули, что решение по данному вопросу скорее всего уже принято, "а сейчас просто формализовывается через СМИ".
10 сентября Военно-морской флот России приступил к проведению учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Одна из задач тренировок - расширение взаимодействия ВМФ России с военно-морскими силами стран-партнеров. Президент России Владимир Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за 30 лет.
"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся Главным командованием Военно-морского флота СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки Военно-морского флота СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армию Китая привлекли к российским учениям "Океан-2024"
США провоцируют гонку вооружений – Путин
"Калибры" отразили условный воздушный налет на учениях "Океан-2024"
 
Радио "Спутник в Крыму"Учения "Океан-2024"РоссияКитайАрмия и флотВМФВоенно-морской флот РФБезопасностьМненияСШАУкраинаПоставки западного оружия УкраинеАлександр Гусев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала