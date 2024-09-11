Готовность России отбить удар: эксперт назвал цели учения "Океан-2024"
Учения "Океан-2024" связаны с риском одобрения ударов дальнобойным оружием по РФ - эксперт
© Министерство обороны РФУчения ВМФ России и стран-партнеров "Океан-2024"
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Самые масштабные за треть века военно-морские учения ВМФ России "Океан – 2024" с участием вооруженных сил Китая демонстрируют готовность отреагировать на возможное разрешение Запада атаковать территорию РФ дальнобойным оружием США и Великобритании. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
В среду в Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Совместный визит свидетельствует о том, что главной темой в рамках обсуждения конфликта с Владимиром Зеленским могут стать не мирные переговоры, а поставки Украине новых вооружений, полагает Гусев.
"Этот визит связан с усилением напряженности в украино-российском конфликте. И прежде всего в вопросах, касающийся предоставления права киевскому режиму бить дальнобойным оружием вглубь нашей страны", – убежден политолог.
По мнению Гусева, Россия продемонстрировала свою готовность ответить на растущие риски и развернула самые масштабные за 30 лет учения "Океан – 2024" с привлечением военных Китая.
"Масштабность этих учений позволяет говорить о том, что они являются показом сдерживающего характера. То есть американцы должны задуматься. Задействованы все наши флоты от северных границ нашей континентальной зоны до Средиземного моря и Дальнего Восток. А участие китайских военнослужащих – это как кость в горле у американцев", – сказал он.
Президент США Джо Байден 13 сентября намерен обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по РФ дальнобойным оружием, которое предоставляют Вашингтон и Лондон, заявил накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен. В Кремле подчеркнули, что решение по данному вопросу скорее всего уже принято, "а сейчас просто формализовывается через СМИ".
10 сентября Военно-морской флот России приступил к проведению учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Одна из задач тренировок - расширение взаимодействия ВМФ России с военно-морскими силами стран-партнеров. Президент России Владимир Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за 30 лет.
"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся Главным командованием Военно-морского флота СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки Военно-морского флота СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
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