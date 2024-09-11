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"Калибры" отразили условный воздушный налет на учениях "Океан-2024"
"Калибры" отразили условный воздушный налет на учениях "Океан-2024" - РИА Новости Крым, 11.09.2024
"Калибры" отразили условный воздушный налет на учениях "Океан-2024"
В рамках стратегических учений "Океан-2024" экипажи кораблей Северного и Каспийского флота отработали нанесение ракетных ударов по целям противника и провели... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T08:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В рамках стратегических учений "Океан-2024" экипажи кораблей Северного и Каспийского флота отработали нанесение ракетных ударов по целям противника и провели артиллерийские стрельбы, сообщает Минобороны России.Корабли Северного флота тренировались отражать воздушный налет в Баренцевом море - в составе корабельной ударной группы действовали ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал Головко", атаку которых имитировали истребители Су-33 и МиГ-29К.Корабли Каспийской флотилии выполняли артиллерийскую стрельбу по морской цели, имитирующей боевой корабль условного противника. Экипажи ракетного корабля "Дагестан", малых артиллерийских кораблей "Астрахань" и "Волгодонск" отработали задачи по уничтожению морской плавающей мины.10 сентября Военно-морской флот России приступил к проведению учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Одна из задач тренировок - расширение взаимодействия ВМФ России с военно-морскими силами стран-партнеров, сообщили во вторник в Минобороны. Президент России Владимир Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за 30 лет."Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся Главным командованием Военно-морского флота СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки Военно-морского флота СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.Читайте также на РИА Новости Крым:Армию Китая привлекли к российским учениям "Океан-2024"Учения ядерных сил России – ответ на наглую и агрессивную политику ЗападаЗачем России новая ядерная доктрина – ответ Кремля
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министерство обороны рф, учения, армия и флот, вмф, военно-морской флот рф, учения "океан-2024", новости, россия, безопасность
"Калибры" отразили условный воздушный налет на учениях "Океан-2024"
Флот России в рамках учений "Океан-2024" тренируется отражать атаки с воздуха "Калибрами"
08:56 11.09.2024 (обновлено: 09:02 11.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В рамках стратегических учений "Океан-2024" экипажи кораблей Северного и Каспийского флота отработали нанесение ракетных ударов по целям противника и провели артиллерийские стрельбы, сообщает Минобороны России.
Корабли Северного флота тренировались отражать воздушный налет в Баренцевом море - в составе корабельной ударной группы действовали ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал Головко", атаку которых имитировали истребители Су-33 и МиГ-29К.
"Тактическая группа в составе двух малых ракетных кораблей отработала задачи по нанесению удара ракетным оружием морского базирования по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных пусков противокорабельных крылатых ракет "Калибр", - сказано в сообщении.
Корабли Каспийской флотилии выполняли артиллерийскую стрельбу по морской цели, имитирующей боевой корабль условного противника. Экипажи ракетного корабля "Дагестан", малых артиллерийских кораблей "Астрахань" и "Волгодонск" отработали задачи по уничтожению морской плавающей мины.
10 сентября Военно-морской флот России приступил к проведению учений "Океан-2024",
которые продлятся до 16 сентября. Одна из задач тренировок - расширение взаимодействия ВМФ России с военно-морскими силами стран-партнеров, сообщили во вторник в Минобороны. Президент России Владимир Путин назвал учения "Океан-2024" самыми масштабными за 30 лет.
"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся Главным командованием Военно-морского флота СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки Военно-морского флота СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
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