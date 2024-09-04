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Зачем России новая ядерная доктрина – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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Зачем России новая ядерная доктрина – ответ Кремля
Зачем России новая ядерная доктрина – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Зачем России новая ядерная доктрина – ответ Кремля
Сложившаяся в результате действий Запада нынешняя повестка дня требует актуализации ядерной доктрины России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T07:39
2024-09-04T07:41
россия
дмитрий песков
безопасность
ядерная доктрина
новости
политика
коллективный запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Сложившаяся в результате действий Запада нынешняя повестка дня требует актуализации ядерной доктрины России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на полях Восточного экономического форума.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что Москва на данный момент "уточняет" доктрину применения ядерного оружия.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – ВолодинПентагон выдвинул угрозу о ядерном оружии и условия для РоссииУчения ядерных сил России – ответ на наглую и агрессивную политику Запада
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россия, дмитрий песков, безопасность, ядерная доктрина, новости, политика, коллективный запад
Зачем России новая ядерная доктрина – ответ Кремля

Нынешняя повестка дня требует актуализации ядерной доктрины России – Песков

07:39 04.09.2024 (обновлено: 07:41 04.09.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Сложившаяся в результате действий Запада нынешняя повестка дня требует актуализации ядерной доктрины России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на полях Восточного экономического форума.
"Действительно, на фоне тех вызовов и угроз, которые спровоцированы странами так называемого коллективного Запада, Российская Федерация сейчас ведет работу по формированию новых подходов в контексте предстоящего обновления ядерной доктрины... Этой актуализации ядерной доктрины требует нынешняя повестка дня и то положение дел, которое возникло как следствие действий коллективного Запада", - цитирует Пескова РИА Новости.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что Москва на данный момент "уточняет" доктрину применения ядерного оружия.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.
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