Зачем России новая ядерная доктрина – ответ Кремля
Нынешняя повестка дня требует актуализации ядерной доктрины России – Песков
07:39 04.09.2024 (обновлено: 07:41 04.09.2024)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Сложившаяся в результате действий Запада нынешняя повестка дня требует актуализации ядерной доктрины России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на полях Восточного экономического форума.
"Действительно, на фоне тех вызовов и угроз, которые спровоцированы странами так называемого коллективного Запада, Российская Федерация сейчас ведет работу по формированию новых подходов в контексте предстоящего обновления ядерной доктрины... Этой актуализации ядерной доктрины требует нынешняя повестка дня и то положение дел, которое возникло как следствие действий коллективного Запада", - цитирует Пескова РИА Новости.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что Москва на данный момент "уточняет" доктрину применения ядерного оружия.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.
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