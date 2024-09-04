https://crimea.ria.ru/20240904/zachem-rossii-novaya-yadernaya-doktrina--otvet-kremlya-1140100757.html

Зачем России новая ядерная доктрина – ответ Кремля

Зачем России новая ядерная доктрина – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Зачем России новая ядерная доктрина – ответ Кремля

Сложившаяся в результате действий Запада нынешняя повестка дня требует актуализации ядерной доктрины России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T07:39

2024-09-04T07:39

2024-09-04T07:41

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дмитрий песков

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Сложившаяся в результате действий Запада нынешняя повестка дня требует актуализации ядерной доктрины России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на полях Восточного экономического форума.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что Москва на данный момент "уточняет" доктрину применения ядерного оружия.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – ВолодинПентагон выдвинул угрозу о ядерном оружии и условия для РоссииУчения ядерных сил России – ответ на наглую и агрессивную политику Запада

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россия, дмитрий песков, безопасность, ядерная доктрина, новости, политика, коллективный запад