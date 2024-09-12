https://crimea.ria.ru/20240912/putin-otsenil-uroven-otnosheniy-rossii-i-knr-1140303014.html

Путин оценил уровень отношений России и КНР

Путин оценил уровень отношений России и КНР - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Путин оценил уровень отношений России и КНР

Российско-китайские отношения развиваются успешно по всем направлениям, в том числе в координации на международной арене. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T13:33

2024-09-12T13:33

2024-09-12T13:53

владимир путин (политик)

ван и

китай

россия

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Российско-китайские отношения развиваются успешно по всем направлениям, в том числе в координации на международной арене. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в Санкт-Петербурге.Президент подчеркнул, что аналогичного подхода поддерживаются и единомышленники РФ из числа стран Глобального Юга мирового большинства и передал председателю КНР СИ Цзиньпину теплые пожелания, напомнив, что ожидает китайского лидера на саммите БРИКС, который пройдет в Казани в октябре 2024 года.В свою очередь, Ван И назвал подготовку к предстоящему визиту председателя КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС важной задачей, посольку странам предстоит развивать стратегическое партнерство.Владимир Путин ранее в четверг встретился с представителями стран БРИКС по нацбезопасности, Ван И был в их числе. Российский лидер в рамках своей речи заявил, что 34 государства выразили желание наладить сотрудничество с БРИКС в той или иной форме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армию Китая привлекли к российским учениям "Океан-2024"Отношения между Россией и Китаем достигли очень высокого уровня – ПутинРФ и Китай выступили за ответные меры на изъятие иностранных активов

китай

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), ван и, китай, россия, политика, новости