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Путин оценил уровень отношений России и КНР - РИА Новости Крым, 12.09.2024
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Путин оценил уровень отношений России и КНР
Путин оценил уровень отношений России и КНР - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Путин оценил уровень отношений России и КНР
Российско-китайские отношения развиваются успешно по всем направлениям, в том числе в координации на международной арене. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T13:33
2024-09-12T13:53
владимир путин (политик)
ван и
китай
россия
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Российско-китайские отношения развиваются успешно по всем направлениям, в том числе в координации на международной арене. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в Санкт-Петербурге.Президент подчеркнул, что аналогичного подхода поддерживаются и единомышленники РФ из числа стран Глобального Юга мирового большинства и передал председателю КНР СИ Цзиньпину теплые пожелания, напомнив, что ожидает китайского лидера на саммите БРИКС, который пройдет в Казани в октябре 2024 года.В свою очередь, Ван И назвал подготовку к предстоящему визиту председателя КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС важной задачей, посольку странам предстоит развивать стратегическое партнерство.Владимир Путин ранее в четверг встретился с представителями стран БРИКС по нацбезопасности, Ван И был в их числе. Российский лидер в рамках своей речи заявил, что 34 государства выразили желание наладить сотрудничество с БРИКС в той или иной форме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армию Китая привлекли к российским учениям "Океан-2024"Отношения между Россией и Китаем достигли очень высокого уровня – ПутинРФ и Китай выступили за ответные меры на изъятие иностранных активов
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владимир путин (политик), ван и, китай, россия, политика, новости
Путин оценил уровень отношений России и КНР

Путин: российско-китайские отношения развиваются успешно по всем направлениям

13:33 12.09.2024 (обновлено: 13:53 12.09.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Российско-китайские отношения развиваются успешно по всем направлениям, в том числе в координации на международной арене. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в Санкт-Петербурге.
"Отношения России и КНР носят взаимовыгодный характер, обе страны отстаивают принципы справедливого демократического миропорядка, основанного на международном праве, суверенитете, равенстве", - завил российский лидер.
Президент подчеркнул, что аналогичного подхода поддерживаются и единомышленники РФ из числа стран Глобального Юга мирового большинства и передал председателю КНР СИ Цзиньпину теплые пожелания, напомнив, что ожидает китайского лидера на саммите БРИКС, который пройдет в Казани в октябре 2024 года.
"Жду в России, в Казани нашего и моего друга, председателя КНР господина Си Цзиньпина на саммите БРИКС, как мы и договаривались. Прошу передать ему самые лучшие пожелания", - сказал Путин.
В свою очередь, Ван И назвал подготовку к предстоящему визиту председателя КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС важной задачей, посольку странам предстоит развивать стратегическое партнерство.
"Председатель с удовольствием примет ваше приглашение на саммит в Казани для дальнейшего углубленного разговора по стратегическим вопросам", - сказал министр на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Владимир Путин ранее в четверг встретился с представителями стран БРИКС по нацбезопасности, Ван И был в их числе. Российский лидер в рамках своей речи заявил, что 34 государства выразили желание наладить сотрудничество с БРИКС в той или иной форме.
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