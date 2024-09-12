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34 страны хотят стать членами БРИКС - РИА Новости Крым, 12.09.2024
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34 страны хотят стать членами БРИКС
34 страны хотят стать членами БРИКС - РИА Новости Крым, 12.09.2024
34 страны хотят стать членами БРИКС
34 государства выразили желание наладить сотрудничество с БРИКС в той или иной форме. Об этом на встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T11:30
2024-09-12T11:44
владимир путин (политик)
брикс
политика
экономика
санкт-петербург
новости
внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. 34 государства выразили желание наладить сотрудничество с БРИКС в той или иной форме. Об этом на встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, сообщил президент России Владимир Путин.14-я встреча проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 12 сентября. В ней впервые принимают участие делегации новых государств, присоединившихся к объединению с 1 января в качестве полноправных членов, отметил российский лидер. Встреча стала одним из важных этапов подготовки саммита БРИКС и "БРИКС-плюс/аутрич", который состоится 22–24 октября в Казани. На саммите предполагается предметно обсудить перспективы дальнейшего наращивания всестороннего партнерства стран-участников БРИКС, а также утвердить пакет договоренностей по различным областям и направлениям сотрудничества.Путин подчеркнул, что план председательства России в БРИКС уже выполнен более чем на 70%."Проведено порядка 150 мероприятий, совещаний, отраслевых форумов, состоялось большинство экспертных и министерских встреч", - добавил глава государства.На прошлой неделе в рамках выступления на пленарном заседании Всероссийского Экономического Форума Путин отмечал, что более 30 стран проявляют готовность к присоединению или сотрудничеству с БРИКС.Заявку на полноформатное участие в БРИКС ранее подала Турция. Страны БРИКС будут рассматривать ее. До этого соответствующая заявка поступила со стороны Баку.В БРИКС на данный момент входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Последние пять начали полноценную работу в организации с начала 2024 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отношения между Россией и Китаем достигли очень высокого уровня – ПутинВыбор в пользу БРИКС – что выиграет ТурцияПленарное заседание ВЭФ: главные заявления Путина
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владимир путин (политик), брикс, политика, экономика, санкт-петербург, новости, внешняя политика
34 страны хотят стать членами БРИКС

Желание подключиться к работе БРИКС выразили 34 страны – Путин

11:30 12.09.2024 (обновлено: 11:44 12.09.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС
Президент РФ Владимир Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. 34 государства выразили желание наладить сотрудничество с БРИКС в той или иной форме. Об этом на встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, сообщил президент России Владимир Путин.
"На сегодня желание в той или иной форме подключиться к деятельности нашего объединения (БРИКС - ред.) заявило уже свыше трех десятков стран, точнее 34 государства", - сказал Путин.
14-я встреча проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 12 сентября. В ней впервые принимают участие делегации новых государств, присоединившихся к объединению с 1 января в качестве полноправных членов, отметил российский лидер.
Встреча стала одним из важных этапов подготовки саммита БРИКС и "БРИКС-плюс/аутрич", который состоится 22–24 октября в Казани. На саммите предполагается предметно обсудить перспективы дальнейшего наращивания всестороннего партнерства стран-участников БРИКС, а также утвердить пакет договоренностей по различным областям и направлениям сотрудничества.
Путин подчеркнул, что план председательства России в БРИКС уже выполнен более чем на 70%.
"Проведено порядка 150 мероприятий, совещаний, отраслевых форумов, состоялось большинство экспертных и министерских встреч", - добавил глава государства.
На прошлой неделе в рамках выступления на пленарном заседании Всероссийского Экономического Форума Путин отмечал, что более 30 стран проявляют готовность к присоединению или сотрудничеству с БРИКС.
Заявку на полноформатное участие в БРИКС ранее подала Турция. Страны БРИКС будут рассматривать ее. До этого соответствующая заявка поступила со стороны Баку.
В БРИКС на данный момент входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Последние пять начали полноценную работу в организации с начала 2024 года.
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Владимир Путин (политик)БРИКСПолитикаЭкономикаСанкт-ПетербургНовостиВнешняя политика
 
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