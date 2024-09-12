https://crimea.ria.ru/20240912/34-strany-khotyat-stat-chlenami-briks-1140296175.html

34 страны хотят стать членами БРИКС

34 страны хотят стать членами БРИКС - РИА Новости Крым, 12.09.2024

34 страны хотят стать членами БРИКС

34 государства выразили желание наладить сотрудничество с БРИКС в той или иной форме. Об этом на встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих... РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T11:30

2024-09-12T11:30

2024-09-12T11:44

владимир путин (политик)

брикс

политика

экономика

санкт-петербург

новости

внешняя политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0c/1140296234_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5aee260ccf0a85f5705b9a10b0e0616a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. 34 государства выразили желание наладить сотрудничество с БРИКС в той или иной форме. Об этом на встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, сообщил президент России Владимир Путин.14-я встреча проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 12 сентября. В ней впервые принимают участие делегации новых государств, присоединившихся к объединению с 1 января в качестве полноправных членов, отметил российский лидер. Встреча стала одним из важных этапов подготовки саммита БРИКС и "БРИКС-плюс/аутрич", который состоится 22–24 октября в Казани. На саммите предполагается предметно обсудить перспективы дальнейшего наращивания всестороннего партнерства стран-участников БРИКС, а также утвердить пакет договоренностей по различным областям и направлениям сотрудничества.Путин подчеркнул, что план председательства России в БРИКС уже выполнен более чем на 70%."Проведено порядка 150 мероприятий, совещаний, отраслевых форумов, состоялось большинство экспертных и министерских встреч", - добавил глава государства.На прошлой неделе в рамках выступления на пленарном заседании Всероссийского Экономического Форума Путин отмечал, что более 30 стран проявляют готовность к присоединению или сотрудничеству с БРИКС.Заявку на полноформатное участие в БРИКС ранее подала Турция. Страны БРИКС будут рассматривать ее. До этого соответствующая заявка поступила со стороны Баку.В БРИКС на данный момент входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Последние пять начали полноценную работу в организации с начала 2024 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отношения между Россией и Китаем достигли очень высокого уровня – ПутинВыбор в пользу БРИКС – что выиграет ТурцияПленарное заседание ВЭФ: главные заявления Путина

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), брикс, политика, экономика, санкт-петербург, новости, внешняя политика