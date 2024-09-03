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Выбор в пользу БРИКС – что выиграет Турция
Выбор в пользу БРИКС – что выиграет Турция - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Выбор в пользу БРИКС – что выиграет Турция
Выбор Турции в пользу БРИКС позволит стране сохранить курс в русле своих национальных интересов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T21:31
2024-09-03T21:31
2024-09-03T21:31
брикс
мнения
игорь шатров
россия
турция
политика
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сотрудничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Выбор Турции в пользу БРИКС позволит стране сохранить курс в русле своих национальных интересов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Турция подала заявку на вступление в БРИКС, сообщили в понедельник западные СМИ. Уточняется, что страна стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами своих традиционных западных союзников. При этом официального подтверждения этой информации со стороны турецких властей пока не поступало.Во-первых, в составе ЕС Турция может оказаться под экономическим гнетом Вашингтона, который руководит своими европейскими сателлитами. Это может навредить национальным интересам страны, которая и так испытывает давление со стороны США, находясь в блоке НАТО. Кроме того, условия членства в Евросоюзе содержат множество политических моментов, сдерживающих Турцию."В БРИКС этого нет: никто, например, не предлагает унифицировать политические системы – пусть расцветают все цветы. Это в принципе система по укреплению национальных суверенитетов, а не единообразия под давлением Штатов", – подытожил Шатров.По его мнению, вслед за Турцией свой выбор в пользу БРИКС могут сделать многие другие страны. При этом эксперт считает важным выработать ряд экономических критериев, по которым страны принимали бы в объединение.Вступление Турции в БРИКС дало бы стране вариативность и альтернативность действий в рамках мировой торговли и стало бы новым сигналом западным союзникам о дальнейших намерениях свободно проводить независимую политику национальных интересов – такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Чупрыгин.Читайте также на РИА Новости Крым:Число сторонников БРИКС в мире постоянно растет – ПутинЛавров назвал количество желающих сотрудничать с БРИКС странАзербайджан подал заявку на вступление в БРИКС
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брикс, мнения, игорь шатров, россия, турция, политика, в мире, сотрудничество
Выбор в пользу БРИКС – что выиграет Турция
Членство в БРИКС для Турции выгоднее членства в ЕС – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым.
Выбор Турции в пользу БРИКС позволит стране сохранить курс в русле своих национальных интересов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Турция подала заявку на вступление в БРИКС, сообщили в понедельник западные СМИ. Уточняется, что страна стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами своих традиционных западных союзников. При этом официального подтверждения этой информации со стороны турецких властей пока не поступало.
"Три десятка лет Турция стояла у порога ЕС. Видимо, надоело стоять. Мир изменился, и вся ориентация на Запад заканчивается. И Турция, рассуждая совершенно прагматично, приходит к пониманию, что выгоднее присутствовать в проекте БРИКС, чем ЕС", – считает политолог.
Во-первых, в составе ЕС Турция может оказаться под экономическим гнетом Вашингтона, который руководит своими европейскими сателлитами. Это может навредить национальным интересам страны, которая и так испытывает давление со стороны США, находясь в блоке НАТО. Кроме того, условия членства в Евросоюзе содержат множество политических моментов, сдерживающих Турцию.
"В БРИКС этого нет: никто, например, не предлагает унифицировать политические системы – пусть расцветают все цветы. Это в принципе система по укреплению национальных суверенитетов, а не единообразия под давлением Штатов", – подытожил Шатров.
По его мнению, вслед за Турцией свой выбор в пользу БРИКС могут сделать многие другие страны. При этом эксперт считает важным выработать ряд экономических критериев, по которым страны принимали бы в объединение.
Вступление Турции в БРИКС дало бы стране вариативность и альтернативность
действий в рамках мировой торговли и стало бы новым сигналом западным союзникам о дальнейших намерениях свободно проводить независимую политику национальных интересов – такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
выразил старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Чупрыгин.
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