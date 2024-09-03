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Выбор в пользу БРИКС – что выиграет Турция

Выбор в пользу БРИКС – что выиграет Турция - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Выбор в пользу БРИКС – что выиграет Турция

Выбор Турции в пользу БРИКС позволит стране сохранить курс в русле своих национальных интересов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T21:31

2024-09-03T21:31

2024-09-03T21:31

брикс

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игорь шатров

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сотрудничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Выбор Турции в пользу БРИКС позволит стране сохранить курс в русле своих национальных интересов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Турция подала заявку на вступление в БРИКС, сообщили в понедельник западные СМИ. Уточняется, что страна стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами своих традиционных западных союзников. При этом официального подтверждения этой информации со стороны турецких властей пока не поступало.Во-первых, в составе ЕС Турция может оказаться под экономическим гнетом Вашингтона, который руководит своими европейскими сателлитами. Это может навредить национальным интересам страны, которая и так испытывает давление со стороны США, находясь в блоке НАТО. Кроме того, условия членства в Евросоюзе содержат множество политических моментов, сдерживающих Турцию."В БРИКС этого нет: никто, например, не предлагает унифицировать политические системы – пусть расцветают все цветы. Это в принципе система по укреплению национальных суверенитетов, а не единообразия под давлением Штатов", – подытожил Шатров.По его мнению, вслед за Турцией свой выбор в пользу БРИКС могут сделать многие другие страны. При этом эксперт считает важным выработать ряд экономических критериев, по которым страны принимали бы в объединение.Вступление Турции в БРИКС дало бы стране вариативность и альтернативность действий в рамках мировой торговли и стало бы новым сигналом западным союзникам о дальнейших намерениях свободно проводить независимую политику национальных интересов – такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Чупрыгин.Читайте также на РИА Новости Крым:Число сторонников БРИКС в мире постоянно растет – ПутинЛавров назвал количество желающих сотрудничать с БРИКС странАзербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

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брикс, мнения, игорь шатров, россия, турция, политика, в мире, сотрудничество