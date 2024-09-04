Рейтинг@Mail.ru
Отношения между Россией и Китаем достигли очень высокого уровня – Путин - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240904/otnosheniya-mezhdu-rossiey-i-kitaem-dostigli-ochen-vysokogo-urovnya--putin-1140106943.html
Отношения между Россией и Китаем достигли очень высокого уровня – Путин
Отношения между Россией и Китаем достигли очень высокого уровня – Путин - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Отношения между Россией и Китаем достигли очень высокого уровня – Путин
Отношения между Россией и Китаем достигли за 75 лет беспрецедентно высокого уровня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T12:17
2024-09-04T12:17
владимир путин (политик)
россия
китай
политика
владивосток
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/04/1140106817_0:0:2168:1220_1920x0_80_0_0_6b8c9dfa5ae5d8fd88544c009082bc1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Отношения между Россией и Китаем достигли за 75 лет беспрецедентно высокого уровня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.Президент РФ выразил надежду, что на Восточном экономическом форуме представители стран смогут поискать и найти новые направления взаимодействия.Заместитель председателя КНР Хань Чжэн со своей стороны также отметил, что китайско-российские отношения, всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие продолжают развиваться по восходящей. По его словам, Китай готов с российскими партнерами полноценно, добросовестно реализовать важные договоренности двух лидеров стран и соответствовать постоянному повышению уровня двустороннего сотрудничества."Хотя сейчас перед нашим лицом стоят различные вызовы и риски, под руководством наших лидеров сотрудничество между нашими странами развивается вперед, в особенности в торговой экономический сфере. Мы заранее выполнили поставленную задачу и достигли объема двусторонней торговли в 300 млрд тонн", - отметил Хань Чжэн.Президент РФ Владимир Путин заявил, что на саммите БРИКС ждут председателя КНР Си Цзиньпина.В августе лидер России заявлял об успешном развитии взаимной торговли между Москвой и Пекином, отмечая положительную работу в этом направлении правительств двух стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Китай договорились наращивать взаимодействие в АрктикеРФ и Китай выступили за ответные меры на изъятие иностранных активовРоссия выходит на первое место по экспорту газа в Китай – Мишустин
россия
китай
владивосток
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/04/1140106817_164:0:2092:1446_1920x0_80_0_0_d911e8da7fd4cd7e6eb64e278f4a886e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, китай, политика, владивосток, новости
Отношения между Россией и Китаем достигли очень высокого уровня – Путин

Отношения между Россией и Китаем достигли за 75 лет беспрецедентно высокого уровня – Путин

12:17 04.09.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Дальневосточный федеральный округ
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Дальневосточный федеральный округ
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Отношения между Россией и Китаем достигли за 75 лет беспрецедентно высокого уровня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.
"В октябре мы отмечаем 75 лет установления дипломатических взаимоотношений между нашими странами. Благодаря совместным усилиям отношения между Россией и Китаем достигли беспрецедентно высокого уровня", - заявил Владимир Путин.
Президент РФ выразил надежду, что на Восточном экономическом форуме представители стран смогут поискать и найти новые направления взаимодействия.
Заместитель председателя КНР Хань Чжэн со своей стороны также отметил, что китайско-российские отношения, всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие продолжают развиваться по восходящей. По его словам, Китай готов с российскими партнерами полноценно, добросовестно реализовать важные договоренности двух лидеров стран и соответствовать постоянному повышению уровня двустороннего сотрудничества.
"Хотя сейчас перед нашим лицом стоят различные вызовы и риски, под руководством наших лидеров сотрудничество между нашими странами развивается вперед, в особенности в торговой экономический сфере. Мы заранее выполнили поставленную задачу и достигли объема двусторонней торговли в 300 млрд тонн", - отметил Хань Чжэн.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на саммите БРИКС ждут председателя КНР Си Цзиньпина.
В августе лидер России заявлял об успешном развитии взаимной торговли между Москвой и Пекином, отмечая положительную работу в этом направлении правительств двух стран.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия и Китай договорились наращивать взаимодействие в Арктике
РФ и Китай выступили за ответные меры на изъятие иностранных активов
Россия выходит на первое место по экспорту газа в Китай – Мишустин
 
Владимир Путин (политик)РоссияКитайПолитикаВладивостокНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:48Ввод войск НАТО на Украину приведет к новой мировой войне – Джонсон
13:43Три человека погибли при атаке на рынок в Донецке
13:25Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС
13:22В Курской области найдены более 500 пропавших при эвакуации жителей
13:14Работы идут по графику: театр кукол в Симферополе готов на 60%
13:01Москва будет считать провокации в Приднестровье атакой на Россию - МИД
12:52Сербия никогда не станет частью антироссийской истерики – вице-премьер
12:43Лукашенко помиловал 30 осужденных за протесты в Белоруссии
12:3511 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1900 боевиков
12:28В Донбассе освобождены еще два населенных пункта
12:24В Госдуме отреагировали на призыв Джонсона уничтожить Крымский мост
12:17Отношения между Россией и Китаем достигли очень высокого уровня – Путин
12:07Групповой удар "Кинжалами" – во Львове поражена оборонка
12:02Уничтожение морских дронов ВСУ в Черном море – видео
11:46В Крыму двух подростков осудят за торговлю наркотиками
11:31Две западные установки РСЗО уничтожены ударом ракеты на Сумщине - видео
11:17Два района Крыма остались без света из-за аварии
11:08Когда завершат ремонт здания меджлиса* в Симферополе и что там будет
11:00Новый план беды: Захарова об опасных действиях Киева в Курской области
10:47Джонсон сделал откровенное признание о позиции Зеленского по Крыму
Лента новостейМолния