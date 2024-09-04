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Отношения между Россией и Китаем достигли очень высокого уровня – Путин

Отношения между Россией и Китаем достигли очень высокого уровня – Путин - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Отношения между Россией и Китаем достигли очень высокого уровня – Путин

Отношения между Россией и Китаем достигли за 75 лет беспрецедентно высокого уровня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T12:17

2024-09-04T12:17

2024-09-04T12:17

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Отношения между Россией и Китаем достигли за 75 лет беспрецедентно высокого уровня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.Президент РФ выразил надежду, что на Восточном экономическом форуме представители стран смогут поискать и найти новые направления взаимодействия.Заместитель председателя КНР Хань Чжэн со своей стороны также отметил, что китайско-российские отношения, всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие продолжают развиваться по восходящей. По его словам, Китай готов с российскими партнерами полноценно, добросовестно реализовать важные договоренности двух лидеров стран и соответствовать постоянному повышению уровня двустороннего сотрудничества."Хотя сейчас перед нашим лицом стоят различные вызовы и риски, под руководством наших лидеров сотрудничество между нашими странами развивается вперед, в особенности в торговой экономический сфере. Мы заранее выполнили поставленную задачу и достигли объема двусторонней торговли в 300 млрд тонн", - отметил Хань Чжэн.Президент РФ Владимир Путин заявил, что на саммите БРИКС ждут председателя КНР Си Цзиньпина.В августе лидер России заявлял об успешном развитии взаимной торговли между Москвой и Пекином, отмечая положительную работу в этом направлении правительств двух стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Китай договорились наращивать взаимодействие в АрктикеРФ и Китай выступили за ответные меры на изъятие иностранных активовРоссия выходит на первое место по экспорту газа в Китай – Мишустин

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владимир путин (политик), россия, китай, политика, владивосток, новости