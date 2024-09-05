https://crimea.ria.ru/20240905/plenarnoe-zasedanie-vef-glavnye-zayavleniya-putina-1140141197.html

Пленарное заседание ВЭФ: главные заявления Путина

Пленарное заседание ВЭФ: главные заявления Путина - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Пленарное заседание ВЭФ: главные заявления Путина

В четверг Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании девятого Восточного экономического форума. Тема форума в этом году – "Дальний Восток... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T14:12

2024-09-05T14:12

2024-09-05T14:12

владимир путин (политик)

новости

восточный экономический форум

дальний восток

россия

общество

экономика

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В четверг Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании девятого Восточного экономического форума. Тема форума в этом году – "Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Однако заявления российского лидера не ограничились одним регионом и коснулись целого ряда вопросов, связанных с внешней и внутренней политикой России. Главное – в подборке РИА Новости Крым.СВО и российское приграничье"Противник несет очень большие потери – и в живой силе, и в технике... Это чревато, с одной стороны, разрушением фронта (у ВСУ) на наиболее важных направлениях. Потери могут привести просто к утрате боеспособности всех вооруженных сил (Украины – ред.), чего мы и добиваемся", – сказал глава государства.Приоритетной задачей СВО российский лидер назвал освобождение Донбасса – действиями в Курской области киевские власти хотели остановить наступление именно на этой линии, но у них ничего не вышло, отметил президент."Наши ВС стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать противника с приграничных территорий. И второе, самое главное – никаких действий по сдерживанию нашего наступления не происходит. Наоборот, перебросив в приграничные районы свои достаточно большие и неплохо подготовленные подразделения, противник ослабил себя на ключевых направлениях, а наши войска ускорили наступательные операции", – заявил Путин.Также российский лидер похвалил солдат 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, героически проявивших себя при отражении попытки вторжения в Курскую область, и сообщил о том, что Крымские власти готовы сделать все для выделения земельных участков под жилье участникам СВО.Экономика и главные задачи"Что касается России, то мы должны обеспечить развитие экономики на собственных технологических решениях, с высоко подготовленными и мотивированными кадрами. Что касается нас всех вместе – имеются в виду страны Глобального Юга – мы должны обеспечить мировое лидерство в экономике", – заявил президент.По словам Путина, сегодня российская экономика развивается устойчиво – в первом полугодии этого года рост ВВП составил 4,6% и ожидается, что по итогам года показатель превысит прошлогоднюю цифру. Инфляция в РФ имеет тенденцию к снижению, хотя до этого превысила 9%. Безработица в стране находится на рекордно низком уровне за всю историю страны, но существует кадровый дефицит – решать проблему следует повышением рождаемости и ростом производительности труда."Нужно заботиться о населении, повышать рождаемость, создавать условия для того, чтобы люди обзаводились большой семьей, и чтобы это было модно – иметь много детей", – сказал Путин.Также он отметил, что в число экономических приоритетов РФ должен войти туризм, в том числе внутренний. Глобальным приоритетом России на XXI век он назвал развитие Дальнего Востока, имеющего прямой выход на ключевые мировые рынки – Востока и Глобального Юга. В частности, для этого страна реализует крупнейший за всю историю России со времен СССР проект – расширяет восточный полигон железных дорог.Внешняя политикаБолее 30 стран проявляют готовность присоединиться или наладить сотрудничество с БРИКС, заявил президент. Расчеты в национальных валютах между странами-участницами объединения достигли примерно 65% – дедолларизация происходит по вине самих США."Мы не отказывались – нам отказали в расчетах. Запад уже понимает, что совершил ошибку своими глупыми действиями", – констатировал российский лидер.Касаясь выборов в США, президент России подчеркнул, что это дело американского народа и пошутил по поводу заразительного смеха кандидата Камилы Харрис."У нас "фаворитом" был Байден, но вот его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддерживать Харрис, значит, и мы будем поддерживать, она так заразительно смеется: это говорит, что у нее все хорошо", – сказал Путин.Позиция РФ по Израилю и Палестине остается неизменной, она не носит конъюнктурного характера, а основана на идее создания двух государств, заявил Путин. При этом нейтральная позиция США по ближневосточному вопросу является проблемой для урегулирования.Другие заявленияОб энергоносителях: Переориентация поставок энергоносителей на Восток связана не со спецоперацией, а с ростом и привлекательностью экономик региона. Россия будет постепенно наращивать поставки своего газа в другие регионы мира, заявил Путин, а если Украина отказывается от транзита российского газа, его поставки в Европу сократятся и пойдут по другим направлениям.В целом мировая экономика не выдержала бы отмены поставок энергоносителей из России, это невозможно, а заявления об отказе от российских энергоносителей делаются не от большого ума, а из-за высокомерия и самоуверенности, сказал российский лидер.О майнинге и цифровом рубле: Россия уже сегодня является одним из мировых лидеров по майнингу, это связано с профицитом электроэнергии в Сибири, но это не должно привести к энергодефициту."Майнинг – это хорошо, но строительство жилья, промышленных, социальных объектов, снабжение электроэнергией планируемых к строительству производственных мощностей не менее, а может даже более важно", – заявил Путин.Что касается цифрового рубля, сейчас идет работа по наращиванию его объемов – это один из видов национальной валюты, которой будут пользоваться и участники экономической деятельности, и граждане.О задержании Дурова: "Если с Дуровым так поступают, тогда надо и других, наверное, тоже закрывать, арестовывать, сажать под домашний или другой арест, связанный с ограничениями свободы", – сказал президент, имея в виду другие платформы подобного характера."У нас к нему (Павлу Дурову – ред.) претензий никаких не было ", – добавил российский лидер.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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владимир путин (политик), новости, восточный экономический форум, дальний восток, россия, общество, экономика, политика