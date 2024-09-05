https://crimea.ria.ru/20240905/ekonomika-rossii-razvivaetsya-ustoychivo--putin-1140134913.html

Экономика России развивается устойчиво – Путин

Экономика России развивается устойчиво – Путин - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Экономика России развивается устойчиво – Путин

Рост ВВП в России в первом полугодии текущего года составил 4,6%, и это хороший показатель для нашей экономики, которая, безусловно, развивается устойчиво. Об... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T11:58

2024-09-05T11:58

2024-09-05T12:06

владимир путин (политик)

новости

россия

экономика

общество

дальний восток

восточный экономический форум

ввп (валовый внутренний продукт)

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СИМФЕРОПОЛЬ 5 сен – РИА Новости Крым. Рост ВВП в России в первом полугодии текущего года составил 4,6%, и это хороший показатель для нашей экономики, которая, безусловно, развивается устойчиво. Об этом заявил президент России Владимир Путин на открытии пленарной сессии IX Восточного экономического форума.Сравнивая прошлогодние показатели с результатами текущего года (рост ВВП 3,4%), российский лидер отметил, что в первом полугодии этого года рост ВВП составил 4,6% рост."Конечно, это хороший для нашей экономики показатель. Я думаю, что коррекция к концу года будет, но в целом мы можем рассчитывать, как минимум, на повторение результатов прошлого года, а, скорее всего, будет рост больше", – сказал Путин.При этом он подчеркнул, что специалистов в ряде отраслей действительно не хватает, при этом безработица в стране находится на рекордно низком уровне за всю историю страны.Решать эту проблему, по его словам, необходимо несколькими путями."Нам нужно, конечно, решать демографические проблемы, заботиться о семьях с детьми и так далее… Нужно заботиться о населении, повышать рождаемость, создавать условия для того, чтобы люди обзаводились большой семьей, и чтобы это было модно иметь много детей", – отметил Путин.Одновременно с этим необходимо повышать производительность труда, "чтобы меньшим количеством работников можно было добиваться больших результатов"."Каким образом можно добиваться повышения производительности труда?.. Надо внедрять искусственный интеллект, надо современные вводить методы управления производством, роботизировать… Нам биологией надо заниматься, генетикой, особенно в сельском хозяйстве. Нам есть чем заниматься, и по всем этим направлениям мы будем двигаться", – подчеркнул президент.Помимо этого, в России необходимо плотно заниматься подготовкой квалифицированных кадров, добавил Путин.ВЭФ проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума в 2024 году – "Дальний Восток – 2030".В рамках IX Восточного экономического форума пройдет около 100 мероприятий, панельных сессий и круглых столов. По словам президента, в дискуссиях участвуют представители более 75 стран и территорий и важно, что на этой площадке происходят бизнес-диалоги, которые приводят к решениям и торговым договоренностям, подчеркнул Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о выделении земли участникам СВО в Крыму Героические ребята - Путин о крымских морпехах 810-й бригады ЧФКаких специалистов не хватает науке в ДНР – власти

россия

дальний восток

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, экономика, общество, дальний восток, восточный экономический форум, ввп (валовый внутренний продукт)