https://crimea.ria.ru/20240905/putin-nazval-samyy-krupnyy-infrastrukturnyy-proekt-rossii-so-vremen-sssr-1140131593.html

Путин назвал самый крупный инфраструктурный проект России со времен СССР

Путин назвал самый крупный инфраструктурный проект России со времен СССР - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Путин назвал самый крупный инфраструктурный проект России со времен СССР

Расширение восточного полигона железных дорог – самый крупный со времен Советского Союза инфраструктурный проект в России, в рамках которого сейчас стартовал... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T09:40

2024-09-05T09:40

2024-09-05T09:40

владимир путин (политик)

россия

бам

ремонт дорог

восточный экономический форум

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Расширение восточного полигона железных дорог – самый крупный со времен Советского Союза инфраструктурный проект в России, в рамках которого сейчас стартовал третий этап развития этой транспортной артерии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Всероссийского Экономического Форума.По его словам, в этом году запущен третий этап развития этой транспортной артерии, работы уже ведутся. Предстоит не только расширить магистрали, ввести в строй более 300 объектов, но и решить более масштабные задачи."На всем протяжении БАМа предстоит проложить сплошные вторые пути. При этом уже сейчас нужно думать о перспективе: считаю, уже сейчас нам нужно сделать БАМ не только полностью двухпутным, но и электрифицировать эту магистраль", - заявил глава государства.Он также уточнил, что в ближайшие восемь лет на восточном полигоне предстоит уложить 3,1 тыс. км железнодорожного полотна.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымских строителей БАМа наградили юбилейными медалямиИз Судака на БАМ: как чета Афанасьевых в Сибирь за машиной ездилаПутин рассказал о стратегии российской экономики

https://crimea.ria.ru/20240708/sushili-bolota-i-prorubali-gory-kak-stroili-magistral-veka---bam-1138677152.html

россия

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владимир путин (политик), россия, бам, ремонт дорог, восточный экономический форум