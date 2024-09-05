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Путин назвал самый крупный инфраструктурный проект России со времен СССР - РИА Новости Крым, 05.09.2024
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Путин назвал самый крупный инфраструктурный проект России со времен СССР
Путин назвал самый крупный инфраструктурный проект России со времен СССР - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Путин назвал самый крупный инфраструктурный проект России со времен СССР
Расширение восточного полигона железных дорог – самый крупный со времен Советского Союза инфраструктурный проект в России, в рамках которого сейчас стартовал... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T09:40
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владимир путин (политик)
россия
бам
ремонт дорог
восточный экономический форум
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Расширение восточного полигона железных дорог – самый крупный со времен Советского Союза инфраструктурный проект в России, в рамках которого сейчас стартовал третий этап развития этой транспортной артерии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Всероссийского Экономического Форума.По его словам, в этом году запущен третий этап развития этой транспортной артерии, работы уже ведутся. Предстоит не только расширить магистрали, ввести в строй более 300 объектов, но и решить более масштабные задачи."На всем протяжении БАМа предстоит проложить сплошные вторые пути. При этом уже сейчас нужно думать о перспективе: считаю, уже сейчас нам нужно сделать БАМ не только полностью двухпутным, но и электрифицировать эту магистраль", - заявил глава государства.Он также уточнил, что в ближайшие восемь лет на восточном полигоне предстоит уложить 3,1 тыс. км железнодорожного полотна.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымских строителей БАМа наградили юбилейными медалямиИз Судака на БАМ: как чета Афанасьевых в Сибирь за машиной ездилаПутин рассказал о стратегии российской экономики
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владимир путин (политик), россия, бам, ремонт дорог, восточный экономический форум
Путин назвал самый крупный инфраструктурный проект России со времен СССР

Путин: самым крупным проектом в России стало расширение восточного полигона железных дорог

09:40 05.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтроительство Байкало-Амурской магистрали
Строительство Байкало-Амурской магистрали - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Расширение восточного полигона железных дорог – самый крупный со времен Советского Союза инфраструктурный проект в России, в рамках которого сейчас стартовал третий этап развития этой транспортной артерии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Всероссийского Экономического Форума.
"Самый значимый и крупный проект - расширение восточного полигона железных дорог. За последние 10 лет на Транссибе и БАМе построено более 2 тысяч и смонтировано свыше 5 тысяч километров путей. Возведено и реконструировано более 100 мостов и тоннелей. По итогам текущего года провозная способность полигона дальневосточных железных дорог должна вырасти до 180 млн тонн", - сказал президент.
По его словам, в этом году запущен третий этап развития этой транспортной артерии, работы уже ведутся. Предстоит не только расширить магистрали, ввести в строй более 300 объектов, но и решить более масштабные задачи.
"На всем протяжении БАМа предстоит проложить сплошные вторые пути. При этом уже сейчас нужно думать о перспективе: считаю, уже сейчас нам нужно сделать БАМ не только полностью двухпутным, но и электрифицировать эту магистраль", - заявил глава государства.
Он также уточнил, что в ближайшие восемь лет на восточном полигоне предстоит уложить 3,1 тыс. км железнодорожного полотна.
"Для сравнения столько же было уложено в рамках первого и второго этапов расширения БАМа и Транссиба вместе взятых. И столько же в годы строительства БАМа с 1974 по 1974 годы. Словом, сегодня мы реализуем проект, который по масштабу больше самого крупного инфраструктурного инвестиционного проекта Советского Союза, реализованного всеми республиками СССР. Причем, с высоким напряжением сил", - констатировал российский лидер.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Владимир Путин (политик)РоссияБАМРемонт дорогВосточный экономический форум
 
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