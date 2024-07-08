https://crimea.ria.ru/20240708/krymskikh-stroiteley-bama-nagradili-yubileynymi-medalyami-1138680532.html
Крымских строителей БАМа наградили юбилейными медалями
Крымских строителей БАМа наградили юбилейными медалями - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Крымских строителей БАМа наградили юбилейными медалями
Глава Республики Крым Сергей Аксенов вручил крымчанам юбилейные медали "50 лет Байкало-Амурской магистрали" за активное участие в строительстве, реконструкции,... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T13:34
2024-07-08T13:34
2024-07-08T13:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов вручил крымчанам юбилейные медали "50 лет Байкало-Амурской магистрали" за активное участие в строительстве, реконструкции, развитии и обслуживании БАМа и объектов ее инфраструктуры.Аксенов уточнил, что в строительстве магистрали активное участие принимали в том числе выпускники Симферопольского военно-политического строительного училища, проходившие службу в железнодорожных войсках.Глава Крыма отметил, что строители БАМа работали "в запредельно сложных климатических условиях, на грани человеческих возможностей", прокладывая железнодорожные пути, строя мосты, железнодорожные станции, разъезды, новые города и поселки.8 июля исполняется ровно полвека с принятия Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали" – одной из наиболее протяженных ж/д линий в мире. Аббревиатура из трех букв – БАМ – знакома практически каждому жителю нашей страны. Байкало-Амурская магистраль протянулась на 4278 километров через Восточную Сибирь и Дальний Восток. Ее строительство стало самым масштабным инфраструктурным и инвестиционным проектом за всю историю нашей Родины.Президент России Владимир Путин в своем поздравлении в связи с 50-летием начала строительства БАМа отметил, что дальнейшая модернизация Байкало-Амурской магистрали и Транссиба строит на повестке дня в России.
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бам, крым, сергей аксенов, общество, история, ссср
Крымских строителей БАМа наградили юбилейными медалями
Аксенов вручил юбилейные медали крымским строителям Байкало-Амурской магистрали
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов вручил крымчанам юбилейные медали "50 лет Байкало-Амурской магистрали" за активное участие в строительстве, реконструкции, развитии и обслуживании БАМа и объектов ее инфраструктуры.
"Поздравляю всех причастных с 50-летней годовщиной начала строительства БАМа. Это действительно была стройка века, и мы гордимся тем, что наши земляки принимали участие в реализации проекта национального уровня, аналогов которому не было в мировой практике", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Аксенов уточнил, что в строительстве магистрали активное участие принимали в том числе выпускники Симферопольского военно-политического строительного училища, проходившие службу в железнодорожных войсках.
Глава Крыма отметил, что строители БАМа работали "в запредельно сложных климатических условиях, на грани человеческих возможностей", прокладывая железнодорожные пути, строя мосты, железнодорожные станции, разъезды, новые города и поселки.
8 июля исполняется ровно полвека с принятия Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали
" – одной из наиболее протяженных ж/д линий в мире. Аббревиатура из трех букв – БАМ – знакома практически каждому жителю нашей страны. Байкало-Амурская магистраль протянулась на 4278 километров через Восточную Сибирь и Дальний Восток. Ее строительство стало самым масштабным инфраструктурным и инвестиционным проектом за всю историю нашей Родины.
Президент России Владимир Путин в своем поздравлении в связи с 50-летием начала строительства БАМа отметил
, что дальнейшая модернизация Байкало-Амурской магистрали и Транссиба строит на повестке дня в России.