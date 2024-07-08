https://crimea.ria.ru/20240708/putin-anonsiroval-modernizatsiyu-bama-i-transsiba-1138675424.html

Путин анонсировал модернизацию БАМа и Транссиба

Путин анонсировал модернизацию БАМа и Транссиба - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Путин анонсировал модернизацию БАМа и Транссиба

Дальнейшая модернизация Байкало-Амурской магистрали и Транссиба строит на повестке дня в РФ. Об этом говорится в поздравлении президента России Владимира Путина РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T09:40

2024-07-08T09:40

2024-07-08T09:40

бам

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Дальнейшая модернизация Байкало-Амурской магистрали и Транссиба строит на повестке дня в РФ. Об этом говорится в поздравлении президента России Владимира Путина с 50-летием начала строительства БАМ."Сама жизнь убедительно доказала востребованность этой стратегической магистрали. И потому на повестке дня – дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба, повышение их пропускной способности, обновление железнодорожной инфраструктуры", - приводит слова президента пресс-служба Кремля.Путин напомнил о событиях полувековой давности, когда легендарная стройка объединила сотни тысяч гражданских специалистов и воинов-железнодорожников, о новых городах и поселках, жизнь которым дал БАМ, и подчеркнул важность Байкало-Амурской магистрали сегодня.8 июля исполняется ровно полвека с принятия Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали" – одной из наиболее протяженных ж/д линий в мире. Аббревиатура из трех букв – БАМ – знакома практически каждому жителю нашей страны. Байкало-Амурская магистраль протянулась на 4278 километров через Восточную Сибирь и Дальний Восток. Ее строительство стало самым масштабным инфраструктурным и инвестиционным проектом за всю историю нашей Родины.Читайте также на РИА Новости Крым:Несколько крымчан в этом году поедут строить БАМСтроительство БАМа будет продолжено – ПутинПутин назвал приоритет России на XXI век

https://crimea.ria.ru/20240312/iz-sudaka-na-bam-kak-cheta-afanasevykh-v-sibir-za-mashinoy-ezdila-1135346556.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бам, владимир путин (политик), россия, новости, экономика, логистика