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Путин анонсировал модернизацию БАМа и Транссиба - РИА Новости Крым, 08.07.2024
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Путин анонсировал модернизацию БАМа и Транссиба
Путин анонсировал модернизацию БАМа и Транссиба - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Путин анонсировал модернизацию БАМа и Транссиба
Дальнейшая модернизация Байкало-Амурской магистрали и Транссиба строит на повестке дня в РФ. Об этом говорится в поздравлении президента России Владимира Путина РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T09:40
2024-07-08T09:40
бам
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Дальнейшая модернизация Байкало-Амурской магистрали и Транссиба строит на повестке дня в РФ. Об этом говорится в поздравлении президента России Владимира Путина с 50-летием начала строительства БАМ."Сама жизнь убедительно доказала востребованность этой стратегической магистрали. И потому на повестке дня – дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба, повышение их пропускной способности, обновление железнодорожной инфраструктуры", - приводит слова президента пресс-служба Кремля.Путин напомнил о событиях полувековой давности, когда легендарная стройка объединила сотни тысяч гражданских специалистов и воинов-железнодорожников, о новых городах и поселках, жизнь которым дал БАМ, и подчеркнул важность Байкало-Амурской магистрали сегодня.8 июля исполняется ровно полвека с принятия Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали" – одной из наиболее протяженных ж/д линий в мире. Аббревиатура из трех букв – БАМ – знакома практически каждому жителю нашей страны. Байкало-Амурская магистраль протянулась на 4278 километров через Восточную Сибирь и Дальний Восток. Ее строительство стало самым масштабным инфраструктурным и инвестиционным проектом за всю историю нашей Родины.Читайте также на РИА Новости Крым:Несколько крымчан в этом году поедут строить БАМСтроительство БАМа будет продолжено – ПутинПутин назвал приоритет России на XXI век
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бам, владимир путин (политик), россия, новости, экономика, логистика
Путин анонсировал модернизацию БАМа и Транссиба

Путин: дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба на повестке дня

09:40 08.07.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали
50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Дальнейшая модернизация Байкало-Амурской магистрали и Транссиба строит на повестке дня в РФ. Об этом говорится в поздравлении президента России Владимира Путина с 50-летием начала строительства БАМ.
"Сама жизнь убедительно доказала востребованность этой стратегической магистрали. И потому на повестке дня – дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба, повышение их пропускной способности, обновление железнодорожной инфраструктуры", - приводит слова президента пресс-служба Кремля.
Путин напомнил о событиях полувековой давности, когда легендарная стройка объединила сотни тысяч гражданских специалистов и воинов-железнодорожников, о новых городах и поселках, жизнь которым дал БАМ, и подчеркнул важность Байкало-Амурской магистрали сегодня.
"БАМ является важной, неотъемлемой составляющей единой транспортной системы страны, ключевым звеном в хозяйственном освоении обширных территорий Сибири и Дальнего Востока. БАМ помог открыть для отечественной экономики перспективные, быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транспортный маршрут для всей Евразии", - подчеркнул российский лидер.
8 июля исполняется ровно полвека с принятия Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали" – одной из наиболее протяженных ж/д линий в мире. Аббревиатура из трех букв – БАМ – знакома практически каждому жителю нашей страны. Байкало-Амурская магистраль протянулась на 4278 километров через Восточную Сибирь и Дальний Восток. Ее строительство стало самым масштабным инфраструктурным и инвестиционным проектом за всю историю нашей Родины.
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