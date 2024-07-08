Путин анонсировал модернизацию БАМа и Транссиба
Путин: дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба на повестке дня
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Дальнейшая модернизация Байкало-Амурской магистрали и Транссиба строит на повестке дня в РФ. Об этом говорится в поздравлении президента России Владимира Путина с 50-летием начала строительства БАМ.
"Сама жизнь убедительно доказала востребованность этой стратегической магистрали. И потому на повестке дня – дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба, повышение их пропускной способности, обновление железнодорожной инфраструктуры", - приводит слова президента пресс-служба Кремля.
Путин напомнил о событиях полувековой давности, когда легендарная стройка объединила сотни тысяч гражданских специалистов и воинов-железнодорожников, о новых городах и поселках, жизнь которым дал БАМ, и подчеркнул важность Байкало-Амурской магистрали сегодня.
"БАМ является важной, неотъемлемой составляющей единой транспортной системы страны, ключевым звеном в хозяйственном освоении обширных территорий Сибири и Дальнего Востока. БАМ помог открыть для отечественной экономики перспективные, быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транспортный маршрут для всей Евразии", - подчеркнул российский лидер.
8 июля исполняется ровно полвека с принятия Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали" – одной из наиболее протяженных ж/д линий в мире. Аббревиатура из трех букв – БАМ – знакома практически каждому жителю нашей страны. Байкало-Амурская магистраль протянулась на 4278 километров через Восточную Сибирь и Дальний Восток. Ее строительство стало самым масштабным инфраструктурным и инвестиционным проектом за всю историю нашей Родины.
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