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Несколько крымчан в этом году поедут строить БАМ
Несколько крымчан в этом году поедут строить БАМ - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Несколько крымчан в этом году поедут строить БАМ
В этом году несколько крымчан поедут на большую всероссийскую стройку БАМ 2. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал командир Центрального штаба... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T09:12
2024-07-08T09:12
2024-07-08T09:12
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ЯЛТА, 8 июл – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. В этом году несколько крымчан поедут на большую всероссийскую стройку БАМ 2. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал командир Центрального штаба Российских студенческих отрядов Дмитрий Парамонов, который в настоящее время находится с рабочим визитом на полуострове.По его словам, всего уехали на БАМ этим летом 4500 ребят. Заранее для эффективности требуемых для нового БАМа трудовых кадров Российские студенческие отряды (РСО) в этом году начали обучать новым профессиям бойцов РСО, готовых работать на Байкало-Амурской магистрали."Начали готовить, например, помощников машинистов поездов. Бойцы РСО заезжают на БАМ работать на два летних месяца – это наш классический трудовой семестр. География там обширная, и почти во всех филиалах ребята будут работать", – сказал командир центрального штаба РСО и добавил, что на всероссийскую стройку поедут три бойца из Крыма и один из Севастополя.Ранее руководитель Крымского регионального отделения РСО Владимир Кайданский в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал, что участники российских студенческих отрядов из Крыма успешно работают в других регионах страны по различным специальностям в рамках трудовых отрядов РСО.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольские школьники будут работать гидами в "Новом Херсонесе"Надежная смена растет: строитель БАМа из Крыма о современных добровольцахПутин назвал БАМ настоящей дорогой будущего
https://crimea.ria.ru/20240708/daesh-magistral-veka-bam-prazdnuet-50-letniy-yubiley-1138633252.html
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бам, крым, севастополь, новости, новости крыма, российские студенческие отряды (рсо), дмитрий парамонов, россия
Несколько крымчан в этом году поедут строить БАМ
Четыре студента-крымчанина в этом году поедут строить Байкало-Амурскую магистраль