Рейтинг@Mail.ru
Несколько крымчан в этом году поедут строить БАМ - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240708/neskolko-krymchan-v-etom-godu-poedut-stroit-bam-1138632467.html
Несколько крымчан в этом году поедут строить БАМ
Несколько крымчан в этом году поедут строить БАМ - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Несколько крымчан в этом году поедут строить БАМ
В этом году несколько крымчан поедут на большую всероссийскую стройку БАМ 2. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал командир Центрального штаба... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T09:12
2024-07-08T09:12
бам
крым
севастополь
новости
новости крыма
российские студенческие отряды (рсо)
дмитрий парамонов
россия
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/07/1138669007_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_4786e66bbfb1a635a1ebb25fc4b3886c.jpg
ЯЛТА, 8 июл – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. В этом году несколько крымчан поедут на большую всероссийскую стройку БАМ 2. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал командир Центрального штаба Российских студенческих отрядов Дмитрий Парамонов, который в настоящее время находится с рабочим визитом на полуострове.По его словам, всего уехали на БАМ этим летом 4500 ребят. Заранее для эффективности требуемых для нового БАМа трудовых кадров Российские студенческие отряды (РСО) в этом году начали обучать новым профессиям бойцов РСО, готовых работать на Байкало-Амурской магистрали."Начали готовить, например, помощников машинистов поездов. Бойцы РСО заезжают на БАМ работать на два летних месяца – это наш классический трудовой семестр. География там обширная, и почти во всех филиалах ребята будут работать", – сказал командир центрального штаба РСО и добавил, что на всероссийскую стройку поедут три бойца из Крыма и один из Севастополя.Ранее руководитель Крымского регионального отделения РСО Владимир Кайданский в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал, что участники российских студенческих отрядов из Крыма успешно работают в других регионах страны по различным специальностям в рамках трудовых отрядов РСО.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольские школьники будут работать гидами в "Новом Херсонесе"Надежная смена растет: строитель БАМа из Крыма о современных добровольцахПутин назвал БАМ настоящей дорогой будущего
https://crimea.ria.ru/20240708/daesh-magistral-veka-bam-prazdnuet-50-letniy-yubiley-1138633252.html
крым
севастополь
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/07/1138669007_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_7ab60c90716ee4a5511d91209a0636e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бам, крым, севастополь, новости, новости крыма, российские студенческие отряды (рсо), дмитрий парамонов, россия
Несколько крымчан в этом году поедут строить БАМ

Четыре студента-крымчанина в этом году поедут строить Байкало-Амурскую магистраль

09:12 08.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтроительство Байкало-Амурской магистрали
Строительство Байкало-Амурской магистрали - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
ЯЛТА, 8 июл – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. В этом году несколько крымчан поедут на большую всероссийскую стройку БАМ 2. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал командир Центрального штаба Российских студенческих отрядов Дмитрий Парамонов, который в настоящее время находится с рабочим визитом на полуострове.
"Потребность в этом году на эту стройку была порядка 5000 ребят. Но это не все вместе, это рассредоточение по разным участкам. В основном ребята работают на строительстве нового ж/д полотна, монтерами путей – основная профессия такая", – сказал Парамонов.
По его словам, всего уехали на БАМ этим летом 4500 ребят. Заранее для эффективности требуемых для нового БАМа трудовых кадров Российские студенческие отряды (РСО) в этом году начали обучать новым профессиям бойцов РСО, готовых работать на Байкало-Амурской магистрали.
"Начали готовить, например, помощников машинистов поездов. Бойцы РСО заезжают на БАМ работать на два летних месяца – это наш классический трудовой семестр. География там обширная, и почти во всех филиалах ребята будут работать", – сказал командир центрального штаба РСО и добавил, что на всероссийскую стройку поедут три бойца из Крыма и один из Севастополя.
Ранее руководитель Крымского регионального отделения РСО Владимир Кайданский в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал, что участники российских студенческих отрядов из Крыма успешно работают в других регионах страны по различным специальностям в рамках трудовых отрядов РСО.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастопольские школьники будут работать гидами в "Новом Херсонесе"
Надежная смена растет: строитель БАМа из Крыма о современных добровольцах
Путин назвал БАМ настоящей дорогой будущего
Строители БАМа укладывают железнодорожное полотно - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
06:01
"Даешь магистраль века!": БАМ празднует 50-летний юбилей
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымБАМКрымСевастопольНовостиНовости КрымаРоссийские Студенческие Отряды (РСО)Дмитрий ПарамоновРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:12Несколько крымчан в этом году поедут строить БАМ
08:51"Макрону указали на дверь": Володин оценил итоги выборов во Франции
08:34Как сохранить трудоспособность в жару – инфографика
08:15Крымский мост: актуальная информация об очередях
08:02Где в Севастополе в понедельник не будет света – график отключений
07:55Спецслужбы Украины попытались угнать российский бомбардировщик Ту-22М3
07:45У Святых Петра и Февронии могли быть дети и внуки – данные летописей
07:22Си Цзиньпин и Орбан провели встречу в Пекине
07:04День семьи, любви и верности: история и традиции праздника
06:47Абитуриент не поступил на бюджет: как поможет маткапитал
06:33Стали известны итоги выборов во Франции
06:01"Даешь магистраль века!": БАМ празднует 50-летний юбилей
00:01Всё выше и выше: в Крыму в понедельник до +38 градусов
00:00Какой сегодня праздник: 8 июля
23:57В бухте Инал возле Туапсе пожар 6000 "квадратов" – эвакуируют базы отдыха
23:28Всю ночь в Севастополе будет слышна стрельба
22:03Главное за день: 7 июля
21:43Рекордная явка за 40 лет: во Франции завершились внеочередные выборы
21:22Лесной пожар под Алуштой полностью ликвидирован
20:50К чему бы это: эксперт оценил заявления Киева о переговорах с Россией
Лента новостейМолния