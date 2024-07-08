https://crimea.ria.ru/20240708/neskolko-krymchan-v-etom-godu-poedut-stroit-bam-1138632467.html

Несколько крымчан в этом году поедут строить БАМ

Несколько крымчан в этом году поедут строить БАМ - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Несколько крымчан в этом году поедут строить БАМ

В этом году несколько крымчан поедут на большую всероссийскую стройку БАМ 2. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал командир Центрального штаба... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T09:12

2024-07-08T09:12

2024-07-08T09:12

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ЯЛТА, 8 июл – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. В этом году несколько крымчан поедут на большую всероссийскую стройку БАМ 2. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал командир Центрального штаба Российских студенческих отрядов Дмитрий Парамонов, который в настоящее время находится с рабочим визитом на полуострове.По его словам, всего уехали на БАМ этим летом 4500 ребят. Заранее для эффективности требуемых для нового БАМа трудовых кадров Российские студенческие отряды (РСО) в этом году начали обучать новым профессиям бойцов РСО, готовых работать на Байкало-Амурской магистрали."Начали готовить, например, помощников машинистов поездов. Бойцы РСО заезжают на БАМ работать на два летних месяца – это наш классический трудовой семестр. География там обширная, и почти во всех филиалах ребята будут работать", – сказал командир центрального штаба РСО и добавил, что на всероссийскую стройку поедут три бойца из Крыма и один из Севастополя.Ранее руководитель Крымского регионального отделения РСО Владимир Кайданский в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал, что участники российских студенческих отрядов из Крыма успешно работают в других регионах страны по различным специальностям в рамках трудовых отрядов РСО.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольские школьники будут работать гидами в "Новом Херсонесе"Надежная смена растет: строитель БАМа из Крыма о современных добровольцахПутин назвал БАМ настоящей дорогой будущего

https://crimea.ria.ru/20240708/daesh-magistral-veka-bam-prazdnuet-50-letniy-yubiley-1138633252.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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