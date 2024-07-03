https://crimea.ria.ru/20240703/krymskie-boytsy-rso-rabotayut-v-kuzbasse-i-v-chelyabinskoy-oblasti-1138578473.html

Крымские бойцы РСО работают в Кузбассе и в Челябинской области

Крымские бойцы РСО работают в Кузбассе и в Челябинской области - РИА Новости Крым, 03.07.2024

Крымские бойцы РСО работают в Кузбассе и в Челябинской области

Крымские студенты – участники российских студенческих отрядов успешно работают в российских регионах по различным специальностям в рамках трудовых отрядов РСО... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T21:31

2024-07-03T21:31

2024-07-03T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Крымские студенты – участники российских студенческих отрядов успешно работают в российских регионах по различным специальностям в рамках трудовых отрядов РСО (российские студенческие отряды – ред.). Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Владимир Кайданский."В этом году мы впервые участвуем в "Маяке". Это объект мирного атома под Челябинском. Ребята работают в рамках не стройотряда, а сервисного. Если брать объекты сервиса, то кроме Крыма у нас один отряд выезжает работать на всероссийском трудовом проекте в Геленджике. Также хочется отметить, что в этом году у нас создан всероссийский медицинский отряд, они выезжают на всероссийский трудовой объект "Атлант" в Кемеровскую область, город Новокузнецк", – рассказал он.По его словам, в Челябинскую область и в Новокузнецк крымские студенты выезжают впервые, хотя ранее уже прошли обучение по соответствующим специальностям и имеют опыт работы.Кроме того, в самом Крыму есть немало предложений для бойцов студотрядов, причем не только из Крыма. Это, к примеру, медицинское направление.И отметил, что в этом году в Крыму очень востребованы проводники, уборщики урожая фруктов, строители на объекты курортного строительства и сотрудники сферы гостеприимства в крупнейшие отели Черноморского региона.По его словам, сервисное направление – очень популярно и перспективно. Так, если в прошлом году по этому направлению в Крыму РСО обучил 120 человек, то только за эту весну – 300."Впервые в этом году мы организовали межрегиональный студенческий педагогический отряд "Евпатория". Проект реализуется на базе сразу нескольких объектов, но в рамках одного муниципального образования. 8 лагерей в Евпатории объединяются в этот проект. В них работает порядка 500 вожатых, из которых половина – крымских", – назвал еще несколько проектов Кайданский.Он добавил, что, именно в Евпатории оздоравливают детей из Белгородской области, пострадавших от атак ВСУ, и детей из регионов России, испытавших на себе весенее подтопление территории. В Крыму также организуют и новые направления деятельности. К примеру, есть перспектива реализации экологических отрядов."Транслируем нашим коллегам в другие регионы, что есть возможность привлекать ребят в каникулярный период в рамках практик помощниками госинспекторов как минимум, а в последующем оставаться на этих объектах работать на постоянной основе. Надеемся, что в августе-октябре у нас проект совместно с ФГБУ "Заповедный Крым" воплотится в жизнь", – отметил Кайданский.Как в ходе пресс-конференции уточнил командир Центрального штаба Российских студенческих отрядов Дмитрий Парамонов, запрос на новые виды проектной деятельности существует как от работодателей, так и от самих бойцов студотрядов. К примеру, в некоторых регионах студенты от РСО работали в приемных комиссиях вузов в качестве сотрудников, заботящихся о безопасности проведения экзаменов.

https://crimea.ria.ru/20230908/krymskie-studenty-priobreli-professiyu-traktorista-blagodarya-studotryadam--1132067084.html

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